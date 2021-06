Grimes, qui sort avec le milliardaire Elon Musk, est allé sur Bizarre TikTok Rant sur l’IA et le communisme

L’auteur-compositeur-interprète et artiste de la NFT Grimes a un point de vue étrange : l’IA et le communisme vont de pair. Grimes, qui a toujours été non conventionnel, fait des vagues sur les réseaux sociaux pour avoir publié un TikTok comparant les deux. L’artiste musicale, de son vrai nom Claire Boucher, s’est rendue sur TikTok mercredi pour partager une vidéo d’elle-même expliquant pourquoi elle considère l’IA « le chemin le plus rapide vers le communisme ». . « Donc, généralement, la plupart des communistes que je connais ne sont pas de grands fans de l’IA. Mais, si vous y réfléchissez, l’IA est en fait le chemin le plus rapide vers le communisme. « Comme, nous pourrions totalement arriver à une situation où personne ne doit travailler, tout le monde bénéficie d’un état d’être confortable, d’une vie confortable », a-t-elle poursuivi. « L’IA pourrait automatiser toute l’agriculture, éliminer la corruption systémique, nous apportant ainsi à, aussi près que possible, une véritable égalité. Grimes a ajouté que l’IA peut fournir « tout ce que tout le monde aime du communisme, mais sans la ferme collective. Parce que, soyons réalistes, l’agriculture forcée n’est vraiment pas une ambiance », a-t-elle déclaré.

La vidéo a apparemment 1,6 million de vues sur TikTok – et beaucoup de commentaires négatifs sur Twitter où elle a été publiée.

Certains (à très juste titre) ont souligné que Grimes sort avec l’une des personnes les plus riches du monde, Elon Musk – un milliardaire qui ne croit certainement pas que tout le monde possède des quantités égales de richesse, car sa valeur nette serait très différente s’il le faisait. Le petit ami de Grimes et le père de son enfant, est la troisième personne la plus riche du monde avec une valeur nette d’environ 150 milliards de dollars, selon Forbes. Ainsi, sa poussée pour l’égalité économique tombe quelque peu à plat lorsqu’on considère son propre style de vie somptueux.

Mais il y a plus de problèmes dans la diatribe de Grimes sur le communisme – elle ne semble pas très claire sur ce que c’est. La proposition de Grimes est qu’elle commence par une dénaturation grossière de ce qu’est le communisme, le qualifiant d’idéal politique avec pour objectif final que personne n’ait jamais à travailler. Même dans les définitions les plus élémentaires du communisme, il n’est jamais dit que les gens « ne travailleront pas ».

Sa prise de vue n’a pas très bien fonctionné sur Twitter.

a-t-elle oublié qui est l’homme avec qui elle a un enfant : un passionné de femboy (@smalleyhead215) 3 juin 2021

Juste pour être clair, la petite amie d’un milliardaire qui se bat actuellement pour la plus grande richesse jamais amassée dans l’histoire fait valoir que l’IA nous apportera d’une manière ou d’une autre le communisme, forçant ainsi son petit ami à partager sa richesse avec le reste d’entre nous ? est-ce qu’il fait ça n’importe quand ? – Ian Van annule toutes les dettes étudiantes (@ibvanmat) 3 juin 2021

grimes est passé de citer Staline et de s’appeler anti-impérialiste à « jeter le phuck vers le bas » avec un escroc dépravé elon musc, alors excusez-moi si je ne prends pas ses réflexions décousues sur ce que les communistes devraient faire au sérieux pic.twitter.com/6HebULrnsu– ️👀 (@zei_squirrel) 3 juin 2021

je ne peux pas imaginer prendre au sérieux les opinions de grimes sur les systèmes économiques lorsqu’elle a décidé d’épouser elon musc lol— alc (@imalcohol1c) 3 juin 2021

pas de grimes bc entrer dans le discours du communisme sur tiktok quand leur homme est maire du capitalisme me tue un peu – passionné de vampire (@beImonttrevor) 3 juin 2021

Grimes s’est également trompé sur un élément important du communisme : les travailleurs contrôlent les moyens de production. Dans son exemple agricole, dans un véritable espace communiste, les agriculteurs eux-mêmes ont le contrôle de leur travail et de leur travail. Cela ne signifie absolument pas que les agriculteurs sont mis de côté, de sorte que nous devons tous dépendre des propriétaires de la technologie de l’IA pour survivre. Deuxièmement, Tesla, la société d’Elon Musk ne laisse pas les travailleurs se syndiquer, et a reçu beaucoup de critiques lors de la pandémie lorsque Musk a demandé à Tesla de rouvrir ses usines au plus fort de la vague.

