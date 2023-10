Grimes poursuit Elon Musk pour les droits parentaux de leurs trois enfants.

Elle a déposé une requête pour établir une relation parentale vendredi la semaine dernière.

Le mois dernier, il a été rapporté que Grimes et Musk partageaient trois enfants.

Le musicien pop Grimes poursuit Elon Musk pour les droits parentaux de leurs trois enfants.

La musicienne, de son vrai nom Claire Boucher, a déposé vendredi dernier une requête en vue d’établir une relation parentale devant la Cour supérieure de San Francisco. C’est ce qui ressort des archives judiciaires obtenues par BNC.

Musk n’aurait pas encore répondu à la pétition.

Le mois dernier, il a été rapporté que Grimes et Musk partageaient trois enfants. Leur plus jeune fils Techno Mechanicus, ou Tau, a été mentionné dans une biographie de Walter Isaacson et confirmé par Grimes.

LIRE LA SUITE | La nouvelle biographie d’Elon Musk révèle qu’il partage trois enfants avec Grimes

Les autres enfants de Grimes et Musk sont X Æ A-12 et Exa Dark Sideræl. Grimes et Musk ont ​​débuté leur relation en mai 2018 lors du Met Gala. Les deux ont mis fin à leur relation en mars 2022.

Dans un message X supprimé depuis, Grimes a répondu à une photo de Musk et Shivon Zilis publiée par Isaacson, demandant à voir son fils.

Elle a écrit:

« Dites à Shivon de me débloquer et dites à Elon de me laisser voir mon fils, ou s’il vous plaît, répondez à mon avocat. Je n’ai jamais été autorisé à voir une photo de ces enfants jusqu’à ce moment, malgré la situation qui déchire complètement ma famille. »

Musk a eu des jumeaux avec Zilis, qui est le directeur des opérations et des projets spéciaux de Neuralink, en 2021.

Grimes a posté plus tard qu’elle et Zilis avaient discuté.

« J’ai finalement longuement parlé avec Shivon, ce qui était attendu depuis longtemps. Ce n’était pas de sa faute, s’il vous plaît, ne soyez pas en colère contre elle ! Nous nous respectons beaucoup et nous sommes ravis de devenir amis et de voir les enfants grandir. ensemble », a-t-elle écrit.

Elle a ajouté : « Les femmes sont si souvent opposées les unes aux autres. En parlant avec Shivon, il est très évident qu’elle est une humaine extraordinaire et nous voulons toutes les deux ce qu’il y a de mieux pour nos enfants. »

A LIRE AUSSI | Grimes parle de son troisième enfant avec Elon Musk

Elle s’est également excusée auprès d’Isaacson :

« Je m’excuse vraiment d’avoir répondu ainsi à Walter (Isaacson). Comme vous pouvez l’imaginer, c’était une réaction très instinctive face à une chose qui a été très difficile pour moi. La communication à propos des jumeaux n’a pas été très bien gérée dans le passé, mais je comprends maintenant totalement ce qui s’est passé et je pardonne totalement la situation.[sic] »

Zilis a répondu au message de Grimes en écrivant :

« En fin de compte, tout s’est terminé pour le mieux ! Merci d’avoir pris le temps de vraiment vous connecter et de vous comprendre. Je suis tellement heureux que nous ayons eu une conversation aussi merveilleuse, c’était incroyablement en retard. Vous êtes un dur à cuire et Je te respecte beaucoup aussi. J’ai hâte que les enfants jouent et je félicite également bébé Tau ! [sic] »