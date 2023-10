Grimes poursuit Elon Musk et prétend qu’il ne la laissera pas « voir mon fils » – National

Grimes, la mère de trois des enfants d’Elon Musk, a poursuivi l’homme d’affaires milliardaire pour droits parentaux, affirmant qu’il ne l’avait pas laissée voir l’un de leurs deux fils, rapportent plusieurs médias.

La chanteuse canadienne, de son vrai nom Claire Boucher, a affirmé que Musk ne lui donnerait pas accès à l’un de leurs enfants, selon des documents déposés la semaine dernière à la Cour supérieure de San Francisco.

L’appel à l’action vise à ce que le tribunal nomme les parents légaux d’un enfant lorsqu’ils ne sont pas mariés.

Bien que le dossier de l’affaire soit public, les dossiers sont scellés. Il semble que Musk n’ait pas encore répondu à la pétition.

Grimes n’a pas demandé de pension alimentaire pour enfants ni de droits de garde, qui sont généralement déposés avec une telle requête. Le chanteur, 35 ans, et le PDG de Tesla, 52 ans, n’ont jamais été mariés mais ont eu trois enfants ensemble dans leur relation intermittente qui a débuté en 2018.

Le différend, semble-t-il, est centré sur le plus jeune enfant du couple, nommé Techo Mechanicus, dont la naissance l’année dernière a été gardée secrète jusqu’en septembre, lorsque son existence a fait surface dans une revue du New York Times sur la biographie de Musk.

Techno Mechanicus est né par mère porteuse en juin 2022. Son surnom, Tau, fait référence à la lettre grecque qui représente deux fois la valeur de pi, un nombre irrationnel important en géométrie et en mathématiques.

Tau est à peu près égal à 6,28, un clin d’œil à l’anniversaire de Musk le 28 juin.

Musk et Grimes partagent deux autres enfants : X Æ A-12, leur fils de trois ans qui s’appelle X ; et Exa Dark Sideræl Musk, leur fille d’un an qui s’appelle Y.

Au total, Musk a 10 enfants vivants connus : six avec sa première épouse Justine Musk (dont l’un est décédé), trois avec Grimes et deux avec Shivon Zilis, un cadre canadien qui travaille chez Neuralink, l’une des sociétés de Musk.

Zilis a eu des jumeaux en 2021 après que Musk lui ait proposé de lui donner du sperme, selon Elon Musk, la biographie de Walter Isaacson. Cela s’est produit alors que Grimes attendait le deuxième enfant du couple et qu’elle n’était pas au courant de l’arrangement que Musk avait conclu avec son employé.

Dans un message supprimé depuis sur X le mois dernier, Grimes a écrit : « Dites à Shivon de me débloquer et dites à Elon de me laisser voir mon fils ou s’il vous plaît, répondez à mon avocat », en réponse à un message d’Isaacson.

Grimes a ajouté que la « situation » avec les jumeaux de Musk et Zilis était responsable de « complètement déchirer ma famille ».

Hé, je préférerais ne plus insuffler de vie dans ce cycle de presse actuel, mais je veux désamorcer l’atmosphère narrative. J’ai finalement longuement parlé avec Shivon, ce qui était attendu depuis longtemps. Ce n’était pas de sa faute, ne soyez pas en colère contre elle ! Nous nous respectons beaucoup et nous sommes… – Grimes (@Grimezsz) 10 septembre 2023

Dans un article de suivi, Grimes s’est excusé pour cette déclaration, affirmant qu’il s’agissait d’une « réaction instinctive à une chose qui a été très difficile pour moi ».

« La communication à propos des jumeaux n’était pas très bien gérée dans le passé, mais je comprends désormais parfaitement ce qui s’est passé et je pardonne totalement la situation. »

Grimes a ajouté dans le message qu’elle aurait souhaité pouvoir montrer « à quel point la petite Techno est mignonne », mais la priorité de la chanteuse « est garder mes bébés hors de la vue du public.»

Global News a contacté Grimes pour de plus amples commentaires.

— Avec des fichiers de Kathryn Mannie de Global News