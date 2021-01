Grimes, n ° 11 Houston Rally pour 70-63 victoire sur Wichita St

HOUSTON: Quentin Grimes a marqué 20 de ses 22 points en seconde période alors que le n ° 11 Houston s’est rallié pour une victoire 70-63 contre l’État de Wichita mercredi soir.

Après avoir tiré 1 sur 6 sur le terrain en première mi-temps, Grimes a terminé 5 sur 11 en seconde période, dont 4 sur 6 sur 3 points. Il a également eu neuf rebonds.

Justin Gorham a ajouté 14 points et 10 rebonds, et DeJon Jarreau a terminé avec 13 points, 10 rebonds et cinq passes pour Houston (9-1, 4-1 American Athletic Conference). Marcus Sasser a marqué 12 pour les Cougars, qui ont tiré 38% au total, 46% en seconde période.

Tyson Etienne avait 25 points et huit rebonds, et Dexter Dennis a marqué 18 points pour les Shockers (6-3, 2-1), dont la séquence de cinq victoires consécutives s’est terminée.

Les Shockers ont tiré 34%, dont 8 sur 26 sur 3 points.

Après que les Shockers aient ouvert une avance de 35-25 sur deux lancers francs de Dennis avec 18:44 à jouer, Houston a répondu avec une course de 16-0 pour prendre une avance de six points sur deux lancers francs de Grimes avec 13 minutes à jouer. Grimes avait sept points pendant la vague.

Les Shockers se sont rapprochés de 48-44 sur un 3 points de Dennis avec 8:44 à jouer, mais les Cougars se sont retirés avec une course de 12-2 pour ouvrir une avance de 14 points sur 3 points consécutifs par Grimes avec 5 : 44 à gauche.

Wichita State menait 31-25 à la demie derrière huit points d’Etienne.

GRANDE IMAGE

État de Wichita: Les Shockers ont réussi à ouvrir l’avance à deux chiffres parce qu’ils ont pris soin du ballon, en commettant trois revirements en première période, mais les Shockers ont commis quatre revirements lors de la course décisive de Houston et ont terminé avec 11.

Houston: Les Cougars ont remporté leur sixième consécutive contre Wichita State. Houston possédait un avantage de 26 à 16 points dans la peinture et a commis 10 revirements, que les Shockers ont transformés en 16 points.

SUIVANT

État de Wichita: accueille Cincinnati dimanche.

Houston: accueille Tulane samedi.

___

