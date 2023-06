Grimes lance un énorme tatouage de poitrine « Alien Scar »: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Grimes a obtenu de nouveaux tatouages ​​sauvages qu’elle a montrés sur son Instagram le 10 juin. La chanteuse, 35 ans, a fait ses débuts avec un nouveau tatouage en forme de cicatrice sur sa poitrine, qu’elle a décrit comme une « cicatrice extraterrestre ». Le tatouage complexe a été encré sur la clavicule de Grimes et a été écrit en lettres futuristes. Grimes a crédité son tatoueur Zhenja en ajoutant le dessin à son corps, qui est déjà rempli de tant de tatouages.

Sur la photo de son tatouage sur la poitrine, Grimes avait une tonne de maquillage pour la faire ressembler à une extraterrestre. Le maquillage qu’elle portait comprenait un fard à joues rose sur ses joues et sa paupière et un rouge à lèvres rouge vif. Le chanteur de « Genesis » avait également une dent ébréchée sur la photo. On ne sait pas si sa dent est réellement ébréchée ou si c’était juste pour montrer son look unique.

Grimes a également fait ses débuts avec un gigantesque tatouage dans un deuxième post Instagram. Elle a obtenu un dessin rouge sauvage ajouté à l’une de ses jambes. Dans sa légende, Grimes a mentionné sa nouvelle musique, avant de noter qu’elle est « ravi » du tatouage, qui a été fait par un tatoueur différent de la personne qui a fait de l’encre sur sa poitrine. « J’ai eu un tas de photos incroyables hier. Je suis émerveillée par ce chef-d’œuvre sur ma jambe », a-t-elle déclaré.

Grimes avait précédemment commencé le processus pour «avoir un corps extraterrestre complet» en 2021, lorsqu’elle avait des lignes blanches encrées sur son dos. Selon Page 6, Grimes a d’autres tatouages ​​extraterrestres comme un croissant de lune sur son pouce et un symbole de la planète Jupiter sur son doigt. Elle a dit Vogue ado en 2016, elle décide « 10 minutes avant de me faire tatouer ce que ça va être ».

En plus d’être une fervente collectionneuse de tatouages, Grimes est une fière mère de ses deux enfants qu’elle partage avec son ex, Elon Musk51. Elle a donné naissance à leur fille, Exa Dark Sideræl Musc, qui passe par Y, en mars 2022. Peu de temps après, le chanteur et fondateur de Tesla — qui a accueilli leur fils, X AE A-XII, en mai 2020 – a rompu. Grimes a annoncé la scission sur Twitter, et a déclaré qu’Elon était toujours son « meilleur ami et l’amour de ma vie », même s’ils ne sont plus ensemble.

