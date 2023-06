Grimes lance un énorme tatouage de jambe rouge qui couvre la cuisse à la cheville: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Joe Papeo/Shutterstock

Grimes a prouvé qu’elle adorait changer de look en montrant un nouvel art corporel ! L’énigmatique musicienne de 35 ans s’est rendue sur son Instagram le jeudi 1er juin pour partager une photo de son gigantesque tatouage de jambe. La magnifique illustration rouge couvrait la majeure partie de sa jambe droite, alors qu’elle sous-titrait la photo, « V nice, v nice – obtiendra une meilleure photo quand je serai libre. » Découvrez-le ci-dessous!

Le hitmaker « Oblivion » a également partagé un cliché d’un nouveau tatouage qu’elle avait fait sur son oreille gauche. L’œuvre d’art semblait être un arbre noir avec des branches étendues à l’intérieur du lobe de son oreille. Elle a noté qu’elle était maintenant « un pas de plus vers un tatouage de visage ».

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les transformations physiques ne sont pas nouvelles pour la princesse électro-pop canadienne. L’année dernière, elle a surpris sa légion de stans en dévoilant un nouveau look méconnaissable sur Instagram. Sur la photo, la maman du bébé de Elon Musk arbore deux tresses, un maquillage des yeux extrêmement dramatique et ce qui semble être des lèvres plus pleines. « J’envisage très sérieusement de me faire tatouer à l’encre blanche sur mon visage la semaine prochaine », a-t-elle écrit dans la légende. « Des pensées? J’ai l’impression qu’il est temps. »

Environ une semaine auparavant, Grimes avait tweeté qu’elle « est-ce que c’est fou » avec une photo de son visage enflé avec des bandages partout. Bien qu’elle n’ait pas précisé quelle chirurgie plastique elle avait faite, le cas échéant, certains fans ont émis l’hypothèse qu’elle avait subi une opération de l’oreille d’elfe depuis que Grimes avait récemment tweeté qu’elle faisait des recherches. « Est-ce que quelqu’un a fait des mods d’oreille d’elfe avec un bon résultat? » elle a tweeté, par Salon de la Vanité. « J’ai peur que le cartilage de l’oreille ait du mal à guérir. Surtout en tant que musicien, cette opération semble risquée, mais je l’ai voulue toute ma vie.

Au milieu de toutes les discussions sur la modification corporelle, Grimes a accueilli un autre enfant avec Elon en mars 2022. La musicienne a parlé de sa fille, Exa Dark Sideræl Musc, qui passe par Y, dans une interview avec Salon de la vanité à l’époque. « Je ne suis pas libre de parler de ces choses », a-t-elle partagé en ce qui concerne le fait de garder ses enfants aux yeux du public. « Quoi qu’il se passe avec les affaires de famille, j’ai juste l’impression que les enfants doivent rester en dehors de ça, et X est juste là-bas. » L’ancien couple a accueilli leur fils, X AE A-XIIen mai 2020.

Plus Nouvelles des célébrités

Lien connexe En rapport: La transformation de Grimes en photos : de la chanteuse émergente à son nouveau look de créature féerique

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.