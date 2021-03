« C’est le genre de leadership pour lequel les États-Unis ont toujours été connus, et que, franchement, nous devrions renforcer et faire davantage », Dit Clinton. « Et ce qui m’intrigue et un peu attristé, c’est la façon dont la Chine et la Russie poussent leurs vaccins. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy