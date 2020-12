PLAYA DEL CARMEN, Mexique: Emiliano Grillo a réussi un birdie à la moitié des trous vendredi sur son chemin vers un 8-under 63 qui lui a donné une avance de quatre coups pour le week-end de la Mayakoba Golf Classic.

Le deuxième tour a été retardé d’une heure par de fortes pluies le matin, et il n’a été achevé que lorsqu’il faisait trop sombre pour continuer. Personne n’était assez près pour attraper Grillo, qui avait 13 ans de moins de 129 ans. Ce n’est que la cinquième fois en 136 départs du PGA Tour qu’il fait partie de la tête après n’importe quel tour.

Tony Finau a frappé six trous consécutifs au milieu de sa ronde, quatre d’entre eux par-arrêts et aucun tap-ins, affichant un 66. Il avait 9 sous 133, avec Tom Hoge, qui avait un 67.

Justin Thomas, au numéro 3 du joueur le mieux classé dans le domaine, a zoomé sur le combat avec cinq birdies et un aigle à travers 12 trous. Son élan s’est toutefois arrêté, notamment avec des bogeys sur ses deux derniers trous. Thomas a dû se contenter d’un 67 et était à 10 coups de retard.

Mais il joue toujours, ce qui ne sera pas le cas pour Rickie Fowler et Brooks Koepka.

Fowler était en position pour un birdie facile sur le 13e trou par-5 quand il a envoyé une longue fosse de fer à droite dans les arbres pour une balle perdue. Cela a conduit à bogey, et il a laissé tomber un autre tir le 17, menant à un 1-over 72. La coupe ne devait pas être faite avant samedi, bien que Fowler semblait confiant qu’il manquerait un tir.

Sans plus d’événements cette année, Fowler abandonnera probablement le top 50 mondial pour la première fois depuis 2010, sa première année complète sur le PGA Tour. Il ne se qualifiera toujours pas pour le Masters en avril, même s’il aurait trois mois pour gagner au début de l’année prochaine ou faire partie du top 50 d’ici la fin du mois de mars.

Koepka, qui est sorti d’une paire de top 10 à l’Open et au Masters de Houston, a eu 71 autres et a terminé à égalité par 142. Il était en bonne forme à trois stands d’environ 8 pieds sur le cinquième trou par 5 pour un bogey, son 14e de la ronde. Il birdie sur la normale 3 huitième, mais rate d’un seul coup.

Parmi ceux qui étaient encore sur la piste, il y avait l’ancien champion amateur américain Andy Ogletree, qui est devenu professionnel après avoir été un faible amateur au Masters. Ogletree avait 7 sous avec trois autres trous.

Grillo a réussi cinq birdies sur les neuf premiers pour attraper Finau et Hoge, qui jouaient le matin. Après un bogey au numéro 10, l’Argentin a frappé sa foulée avec son grand jeu de fer et s’est enfui trois birdies consécutifs.

Alors qu’il commençait à faire sombre, Grillo a glissé une cale à environ 4 pieds le 17 pour son neuvième birdie de la ronde, et il a choisi de terminer le 18e après que le cor ait retenti pour arrêter de jouer à cause de l’obscurité.

Russell Knox, qui avait 18 trous d’avance après un 65, a tiré un 69 et n’a terminé que quatrième sur 8 sous 134. Le groupe qui a tiré plus en arrière comprenait Kyle Stanley et Joel Dahmen, chacun avec un 67, et Aaron Wise (68 ).

Finau est dans le top 20 mondial jusqu’en août 2018, même si sa seule victoire au PGA Tour reste l’Open de Porto Rico en 2016.

J’ai appris que ce jeu ne vous doit rien. Vous devez également gagner tout ce que vous avez, gagner toutes vos victoires », a déclaré Finau. «Cela fait longtemps que je ne me sens plus (gagner) n ° 2. J’espère que cela se produira ici dans quelques jours.

Steve Stricker, le capitaine de la Ryder Cup âgé de 53 ans, a tiré 70 et avait 3 sous 139. C’était la sixième fois en 12 départs sur le circuit de la PGA qu’il faisait la coupe.

Carlos Ortiz, qui a joué pour la première fois depuis que le Mexicain a remporté son premier titre du circuit de la PGA à l’Open de Houston le mois dernier, avait un 68 et était à sept coups de retard.