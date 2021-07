Griller des hamburgers n’est pas une blague. Les incontournables de la sécurité alimentaire

Les célébrations du 4 juillet pourraient revenir à la normale pour les Américains, car les cas de coronavirus aux États-Unis diminuent et plus de la moitié (57%) des adultes américains sont entièrement vaccinés. Les fêtes typiques sont accompagnées de feux d’artifice, de barbecues et de beaucoup de nourriture.

Plusieurs experts en alimentation avertissent les Américains de ne pas laisser l’excitation des vacances les distraire des protocoles de sécurité alimentaire. Les bactéries, les intoxications alimentaires et les repas mal cuisinés peuvent facilement gâcher une fête.

« Les taux de maladies d’origine alimentaire ont tendance à augmenter pendant les mois d’été, car les germes se développent plus rapidement par temps plus chaud et plus humide. Les gens cuisinent et mangent également à l’extérieur, ce qui rend les raccourcis vers la sécurité alimentaire tentants car ils sont loin de la commodité du savon et de l’eau courante à la évier de cuisine », a déclaré Sandra Eskin, sous-secrétaire adjointe à la sécurité alimentaire de l’USDA, dans un communiqué de presse.

Plus de la moitié des Américains (57%) prévoient de faire des grillades ou des barbecues pendant le week-end de vacances – c’est plus que ceux qui prévoient de voyager, de regarder des feux d’artifice depuis chez eux ou d’assister à des événements publics ou à des festivals, selon le cabinet d’études de marché Numerator. Il a interrogé plus de 2 000 consommateurs en juin.

L’excitation pour les barbecues est si grande que quel que soit le statut de vaccination COVID-19, les Américains veulent allumer le gril. Encore plus de personnes interrogées qui ont déclaré qu’elles n’obtiendraient pas le plan de vaccination à griller (60 %), par rapport à celles qui sont vaccinées (55 %), selon l’enquête.

Lors des rassemblements, ceux qui ne sont pas vaccinés doivent élaborer un plan de sécurité, a déclaré récemment Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention. « Si vous n’êtes pas vacciné, nos conseils n’ont pas changé pour vous. Vous restez à risque d’infection. Vous devez toujours vous masquer et prendre d’autres précautions. »

Comment préparer et cuire la viande ?

Le bœuf et le porc hachés doivent être cuits à une température interne d’au moins 160 °F tandis que les steaks et les rôtis doivent être cuits à au moins 145 °F et laisser reposer pendant trois minutes après avoir été retirés du gril. Pour éviter toute erreur, utilisez un thermomètre alimentaire pour vérifier que vos hamburgers ou steaks ont été cuits à une température qui aidera à éviter les maladies d’origine alimentaire causées par des bactéries telles que E. coli.

Lorsque vous faites griller de la viande crue, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour éviter une intoxication alimentaire, en particulier avec E. coli, qui peut provoquer une déshydratation, une diarrhée sanglante et des crampes abdominales trois à quatre jours après l’exposition – et potentiellement une insuffisance rénale chez les enfants de moins de 5 ans. les personnes âgées et chez les personnes âgées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« Griller donne vraiment l’impression que cela a été fait bien avant qu’il ne soit complètement fait », a déclaré Meredith Carothers, experte en sécurité alimentaire de l’USDA, dans des remarques récentes sur les erreurs de cuisson du 4 juillet.

Ne réutilisez pas les marinades qui ont été utilisées avec de la viande crue. Si vous préparez des brochettes pour les fêtes, séparez la viande et les légumes. Les légumes cuisent plus vite que les viandes, alors mettez les poivrons, les oignons et les carottes sur des bâtonnets séparés.

Comment pratiquer la propreté ?

Lorsque vous grillez, utilisez des assiettes et des ustensiles séparés pour la viande crue et la viande cuite et les aliments prêts à manger, tels que les légumes crus, afin d’éviter la contamination croisée. Si vous utilisez un plat pour faire ressortir les viandes, ne le réutilisez pas pour un autre plat de nourriture tant qu’il n’a pas été soigneusement lavé. Les bactéries présentes sur la viande crue peuvent facilement se propager à la viande cuite si l’assiette n’est pas nettoyée.

N’oubliez pas de vous laver les mains à l’eau et au savon après avoir préparé les repas. Lavez également votre comptoir de cuisine, vos planches à découper et vos ustensiles après leur utilisation sur des viandes crues.

« Ne laissez pas les maladies d’origine alimentaire gâcher la cuisson – suivez les directives de sécurité alimentaire comme vous laver les mains, bien cuire vos aliments et vérifier la température des aliments avec un thermomètre », a déclaré Sandra Eskin, sous-secrétaire adjointe à la sécurité alimentaire de l’USDA, dans un communiqué de presse.

Et les plats sans viande ?

Si vous apportez du cantaloup, de la salade de pommes de terre ou d’autres aliments de pique-nique, utilisez une glacière.

Conservez certaines salades ou desserts servis froids au frais par la suite. Les plats froids ne doivent pas rester dehors plus de deux heures – et seulement une heure s’il fait plus de 90 degrés dehors. Si vous restez à la maison, assurez-vous d’apporter une glacière pour ces plats.

Si vous vous inquiétez des aliments qui apporteront des bactéries, Powell suggère la mayonnaise, a-t-il déclaré que la pâte à tartiner à base d’œufs a eu mauvaise réputation au fil des ans. Mais « la mayonnaise commerciale utilise des œufs pasteurisés et contient des niveaux élevés de vinaigre », dont la teneur en acide aide à contrôler les bactéries, a déclaré Doug Powell, scientifique en sécurité alimentaire et créateur de barfblog.com.

Peu importe où ou quels repas vous préparez, soyez très prudent pour ceux qui sont plus susceptibles de succomber à une intoxication alimentaire due à E. coli. Les enfants et les nouveau-nés, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli font partie des personnes les plus sensibles.

