Grille de Reims TV pour les téléspectateurs américains

Notre programme TV du Stade de Reims vous fera suivre le club français dans toutes les compétitions.

Reims est historiquement l’un des meilleurs clubs de France, mais au cours des dernières décennies, il a eu du mal à reproduire le succès des époques précédentes.

Programme TV du Stade de Reims et liens de streaming

Stade de Reims à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 27 août 09h00 HE Montpellier vs Stade de Reims ( Ligue 1 française )



Fondé: 1910 (1931 sous le nom de Stade de Reims)

Stade: Stade Auguste-Delaune

Directeur: Sera encore

Titres de Ligue 1 : 6

Titres en Coupe de France : 2

Meilleure finition européenne : Finaliste de la Coupe d’Europe (1956, 1959)

Les matchs de Reims peuvent être vus sur les réseaux de beIN SPORTS aux États-Unis.

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español et beIN CONNECT diffusent chaque match de Ligue 1 en direct chaque semaine sur les trois plateformes.

Pendant ce temps, FOX SPORTS diffuse les matchs de la Coupe de France.

Les Reims ont été les premiers gros frappeurs en Europe, mais se qualifient rarement ces jours-ci. Cependant, si un retour à la notoriété de l’UEFA se produisait, Paramount + organise des compétitions telles que la Ligue des champions et la Ligue Europa. Univision, TUDN et UniMás diffusent les matchs télévisés en espagnol de ces tournois, avec diffusion via ViX.

Regardez le Stade de Reims sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire du Stade de Reims

Une itération précédente, Société Sportive du Parc Pommerya été fondé en 1910, tandis que le Stade de Reims sous sa forme actuelle a vu le jour en 1931.

Reims a finalement atteint la première division en 1945-46, la première année de compétition après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils seraient une force dans le jeu français au cours des deux prochaines décennies. Les six titres de Ligue 1 du club, ses deux victoires en Coupe de France et ses quatre Trophées des Champions sont survenus entre 1948 et 1966.

Bien qu’ils n’aient pas remporté de titre de champion depuis 1962, seuls six clubs ont plus de titres de tous les temps que Reims.

Le club a disputé la finale de la Coupe d’Europe à deux reprises, dont le tout premier tournoi en 1956 ainsi que l’édition 1959. Mais à ces deux occasions, ils sont tombés face au buzzer qu’était le Real Madrid – qui a remporté les cinq premières éditions de ce que nous appelons aujourd’hui la Ligue des champions.

Depuis la gloire des années 40, 50 et 60, les choses ont été difficiles pour le club. Après la relégation en 1979, il leur faudra 33 ans avant de revenir dans l’élite.

Depuis leur retour en 2012, ils ont de nouveau été relégués en 2016, mais sont revenus en 2018, terminant 8e, puis 5e l’année suivante.

Le stade Auguste-Delaune a ouvert ses portes en 1935, accueillant des matches de la Coupe du monde de 1938. Après d’importantes rénovations dans les années 2000, il a accueilli six matchs de la Coupe du monde féminine 2019. Il s’agit notamment des victoires des États-Unis sur la Thaïlande (13-0) en phase de groupes et de l’Espagne (2-1) en huitièmes de finale.

Avec l'aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier sur la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l'application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

