Grigor Dimitrov prend sa retraite contre Dominic Thiem à Winston-Salem Open

Grigor Dimitrov est sorti fort mais s’est rapidement estompé alors que la tête de série de l’Open Winston-Salem a été forcée de se retirer de son match contre Dominic Thiem, envoyant l’Autrichien en huitièmes de finale.

Avec moins d’une semaine avant le début de l’US Open, Dimitrov est sorti net, déchaînant un torrent de tranches de revers pour garder Thiem déséquilibré alors que le Bulgare traversait le premier set étonnamment unilatéral 6-0.

A LIRE AUSSI : Un fan accusé d’avoir ‘700 verres’ par Nick Kyrgios entame une action en justice

Mais les choses ont empiré pour Dimitrov à 2-2 dans la seconde et il a commencé à rater par grappes dans une tentative apparente de raccourcir les points.

Après une visite du personnel médical, il s’est approché de la ligne pour servir alors qu’il menait 2-4, mais a décidé qu’il se sentait trop mal pour continuer et a serré la main au filet, où il a attendu Thiem penché.

Cette victoire donne une autre bouée de sauvetage au champion de l’US Open 2020 Thiem, qui a dû sauver deux balles de match pour remporter son match d’ouverture retardé par la pluie contre l’Américain JJ Wolf la veille.

A LIRE AUSSI : Ultimate Kho Kho: Chennai Quick Guns décroche un triplé de victoires; Les Telugu Yoddhas revendiquent la première place

Thiem affrontera ensuite l’Italien Fabio Fognini ou le Britannique Jack Draper.

Plus tôt dans la journée, le Français Benjamin Bonzi, l’Australien Jason Kubler et les Américains Maxime Cressy et Steve Johnson faisaient partie de ceux qui se sont qualifiés en deux sets lors du tournoi ATP 250 en Caroline du Nord.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici