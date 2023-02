Grifter a volé 35 millions de dollars à des investisseurs via une fausse entreprise de stylos vape alors qu’il vivait dans un manoir

Un homme utilise un vapoteur sur cette photo d’illustration, le 19 septembre 2019. (Reuters/Adnan Abisi)

Un homme de Los Angeles a été reconnu coupable de fraude électronique fédérale et condamné en novembre 2022.

David Bunevacz s’est fait prendre après des années à convaincre des amis d’investir dans de fausses entreprises de cannabis.

Lorsqu’il a obtenu de l’argent, il a dépensé l’argent en chevaux, en jeux de hasard et en Porsche, selon les procureurs.

Un escroc de Los Angeles a été condamné à plus de 17 ans de prison en novembre 2022 après avoir passé des années à parcourir le pays en tant que vendeur d’huile de serpent de marijuana de grande puissance qui a volé des millions à des investisseurs.

David Bunevacz a volé près de 35 millions de dollars à des investisseurs et a été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique, ont déclaré les procureurs fédéraux dans des documents judiciaires. Le stratagème de l’ancien acteur, détaillé dans une plainte pénale et par Le Los Angeles Times, impliquait de sécuriser les investissements en se faisant passer pour un dirigeant de stylo de vape de mauvaises herbes et de brûler rapidement l’argent sur les chevaux, les courses de casino et le loyer de l’ancien manoir de Calabasas de Kylie Jenner, obscurcissant la trace de l’argent.

Il a conduit dans une distribution rotative de Porsche et a fait des folies avec l’argent des investisseurs sur 46 500 $ de sacs à main Birkin et au moins 920 000 $ en bijoux, ont déclaré les procureurs.

L’apparence de succès était essentielle à son plan, et pendant une partie de la pandémie, Bunevacz et sa famille ont loué l’ancien manoir Calabasas de Kylie Jenner pour 18 000 $ par mois. Bunevacz a escroqué plus de 100 personnes et perdu au moins 8 millions de dollars d’argent d’investisseurs dans les casinos de Las Vegas, selon The Times, qui a relaté la série d’escroqueries qui dure depuis des années et ses effets sur les victimes de Bunevacz.

Les procureurs ont déclaré dans des documents judiciaires que Bunevacz se liait régulièrement d’amitié avec de riches résidents de Los Angeles, même après avoir été reconnu coupable de trois chefs de vol par la Cour supérieure de Los Angeles en 2016.

En fin de compte, Bunevacz s’est enrichi pour dépeindre le genre de style de vie qu’il espérait que l’élite de Los Angeles continuerait à maintenir – jusqu’à ce que les procureurs fédéraux découvrent qu’il soufflait de la fumée.

Bunevacz n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire d’Insider.

Les fausses entreprises de stylos à herbe étaient au cœur du programme

Lorsqu’il a approché des investisseurs pour ce qu’il a décrit comme une entreprise de stylos à herbe, Bunevacz a dissimulé une condamnation pénale et un règlement passés, falsifiant des factures, des relevés bancaires et des bons de commande.

L’une de ses victimes s’est rendue plusieurs fois en Californie en 2019 pour rencontrer Bunevacz alors que le fraudeur tentait d’obtenir un prêt d’un million de dollars pour l’une des sociétés fictives qu’il utilisait pour faire des affaires.

“Bunevacz a déclaré à la victime 2A lors de ces réunions qu’il avait besoin d’un million de dollars supplémentaires pour acheter de l’huile de CBD afin de remplir des stylos vape pour satisfaire un bon de commande en attente”, ont déclaré les procureurs.

En mars 2019, l’investisseur avait accordé son souhait à Bunevacz et l’argent a été immédiatement dépensé.

Selon les procureurs, environ 330 000 dollars du prêt de 1 million de dollars ont été dépensés pour un cheval nommé Vondel, et Bunevacz n’a acheté aucune pièce ni huile de stylo à herbe.

Bunevacz a trouvé le succès en emmenant son émission sur la route

Les chevaux étaient l’autre ticket d’or de Bunevacz, lui permettant d’infiltrer la vie de riches parents cavaliers à travers les États-Unis.

Sur une période de plusieurs années, sa fille a suivi une formation équestre et il a dépensé au moins 1,3 million de dollars d’investisseurs en dépenses liées aux chevaux, obtenant des millions d’autres, ont déclaré les procureurs.

La capacité de Bunevacz à manipuler psychologiquement ceux dont il est devenu proche était également au cœur de ses efforts.

Tom Danford, un investisseur et ancien ami, a déclaré que Bunevacz et sa femme Jessica s’attaquaient à la guérison de la toxicomanie de sa famille et “nous ont manipulés dès le début de la relation tout en faisant semblant de se soucier de nous et du bien-être de nos enfants”, selon Les temps.

Après les déclarations des victimes, le juge de district américain Dale S. Fischer a condamné Bunevacz à 17,5 ans de prison, plus que les 11 ans réclamés par les procureurs, a rapporté le Times.

Le dentiste de Bunevacz – qui a été escroqué de 800 000 $ – a déclaré lors de la condamnation que le comportement de Bunevacz était « sociopathique », selon The Times. “Je pense qu’il est un autre niveau d’escroc.”