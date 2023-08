Griezmann s’engage à suivre Messi en MLS après l’Atletico

Dans le passé, Antoine Griezmann a déclaré à plusieurs reprises son intention de clore sa carrière en MLS. Cependant, avec les offres somptueuses de l’Arabie saoudite, l’avenir de Griezmann est un peu moins clair. Les coéquipiers français N’golo Kante et Karim Benzema sont deux grands noms à déménager en Arabie saoudite. Cependant, c’est quelque chose que Griezmann devra réfléchir à l’avenir.

Dans l’immédiat, la concentration du Français reste sur l’Atletico Madrid. Cependant, il n’exclut pas un passage à la Major League Soccer. S’adressant aux médias mercredi, Griezmann a répété les déclarations précédentes sur la façon dont il envisageait de faire évoluer sa carrière aux États-Unis.

« J’ai toujours dit que mon objectif serait de finir en [MLS] », a déclaré Griezmann par l’intermédiaire d’un traducteur. « J’aime le sport américain ; J’aimerais jouer en MLS et avoir du plaisir à y jouer. C’est compétitif de gagner là-bas, et je peux jouer à mon meilleur niveau.

Griezmann serait une signature majeure pour la Major League Soccer. Bien sûr, il ne serait pas la force motrice que Lionel Messi a été pour la ligue, mais il reste l’un des meilleurs talents en Europe avec des yeux sur les États-Unis. De plus, Griezmann dit que les meilleures recrues telles que Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets ou lui-même peuvent continuer à faire croître la ligue.

« C’est mon objectif de terminer ma carrière de footballeur là-bas. Cela peut être très bon pour la ligue américaine. Leo est là, Jordi et les nouvelles recrues comme les jeunes joueurs d’Amérique du Sud amélioreront le niveau de la ligue. Signer des joueurs de qualité supérieure rendra la ligue plus grande et plus forte.

Messi s’impose en MLS

Au contraire, le transfert de Messi a aidé l’Inter Miami. Le club du sud de la Floride est en route pour la finale de la Coupe des ligues contre le Nashville SC. Ce succès, combiné à la popularité de l’Argentin, peut faire de Messi un point focal pour la MLS et le sport américain dans son ensemble.

« C’est un joueur incroyable. Je pense que la meilleure chose que la MLS ait faite est de signer Leo pour la publicité et juste pour la qualité du sport. Il peut être l’image du football aux États-Unis.

Lorsque Griezmann évoque la publicité, il fait également allusion à l’audience de la ligue. Au niveau national, MLS Season Pass d’Apple TV a connu une augmentation du nombre d’abonnés. Bien que ces mesures soient gardées secrètes, les rapports indiquent que la plateforme de streaming a dépassé le million d’abonnés. Si Messi peut maintenir sa forme de score effrénée, ce nombre pourrait continuer à augmenter.

Si sur la route, Antoine Griezmann vient en MLS, cela peut aider encore plus. Encore une fois, il ne s’agit pas pour Griezmann de terminer son séjour à l’Atletico cette saison. Le vainqueur de la Coupe du monde de 32 ans est au bord de l’histoire avec l’Atletico Madrid. Le Français chasse les records en termes de buts avec l’Atletico Madrid. Ceux-ci peuvent nécessiter quelques saisons, plaçant la MLS et les États-Unis dans l’ordre hiérarchique d’importance.

Antoine Griezmann pourrait venir en MLS à cause d’autres sports américains

Quoi qu’il en soit, les États-Unis attirent particulièrement Griezmann en raison de sa passion pour les sports américains. Lors de la tournée estivale de LaLiga, Griezmann a joué pour l’Atletico à Oracle Park, domicile des Giants de San Francisco de la MLB. Lors de sa conférence de presse, Griezmann a mentionné qu’il était un fan de la NFL, de la NBA et de la MLB. Pour référence, il a mentionné Justin Fields des Bears de Chicago et Julio Rodriguez des Mariners de Seattle comme deux joueurs dont il est fan.

Dans cette série LaLiga, Griezmann a également noté les fans présents. Il a admis que le match à San Francisco, un , n’était pas le meilleur produit qu’Atletico aurait pu proposer. Cependant, les fans étaient toujours très présents dans un stade de baseball traditionnel.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire