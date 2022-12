Griezmann se donne à fond, la France se qualifie pour la finale de la Coupe du monde

Le fléchette court. Tacles clés. Interceptions en temps opportun. Passes apaisantes.

Antoine Griezmann a tout fait pour la France mercredi, et maintenant il va à sa deuxième finale de Coupe du monde.

Griezmann a connu des moments exceptionnels dans les deux surfaces de réparation – et dans toutes les parties du terrain entre les deux, vraiment – ​​pour aider la France à battre un impressionnant Maroc 2-0 en demi-finale au stade Al Bayt.

C’était la vitrine d’un joueur doué qui s’est réinventé lors de la Coupe du monde de cette année. Et il va désormais tenter de priver Lionel Messi, son ancien coéquipier à Barcelone, d’un premier titre en Coupe du monde dimanche.

Griezmann a joué comme ailier lors de la Coupe du monde 2014, puis a été la principale menace de la France lors de la victoire du pays en 2018. Il est maintenant un milieu de terrain polyvalent créant des occasions pour ses coéquipiers et étouffant les menaces adverses.

C’est la course parfaitement chronométrée de Griezmann au-delà de la défense marocaine qui a porté le ballon dans la surface de réparation qui a conduit au premier but mercredi. Theo Hernández était l’éventuel bénéficiaire à la cinquième minute.

Lorsque le Maroc a mis la France sous forte pression en seconde période, Griezmann a répondu avec des tacles, des têtes et des blocages. Toute son énergie débordante était nécessaire avant que la victoire ne soit scellée par l’impact instantané du remplaçant Randal Kolo Muani – et son but instantané – à la 79e.

Quand ce fut fini, Griezmann leva lentement les deux bras et traversa le terrain pour serrer dans ses bras le défenseur Ibrahima Konaté, qui était également un immense obstacle aux attaques persistantes du Maroc.

Griezmann est ensuite allé consoler certains de ses adversaires, à la recherche du gardien Yassine Bounou, qui évolue également en championnat d’Espagne.

Griezmann est devenu un parfait exemple de la façon dont la France a évolué après 10 ans sous l’entraîneur Didier Deschamps.

L’équipe a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2014, puis a disputé la finale du Championnat d’Europe 2016, s’inclinant face au Portugal à domicile à Paris. Les Français ont suivi cela avec le titre de la Coupe du monde en 2018, et ils auront une chance de remporter un troisième de leur histoire dimanche contre l’Argentine au stade Lusail.

La colonne vertébrale de cette équipe – le gardien Hugo Lloris, le défenseur central Raphaël Varane, Griezmann et l’attaquant Olivier Giroud – a été une présence constante. La vitesse et les buts explosifs de Mbappé sont entrés dans le mélange en 2017 et ont fait la gloire de la seconde moitié de l’ère Deschamps.

Dimanche, il y aura peut-être encore plus à ajouter à la liste déjà impressionnante de réalisations.

—Graham Dunbar, Associated Press

FrancefootballCoupe du monde