Griezmann et Pulisic sur la liste de souhaits de la Juventus

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Asensio, Griezmann, Pulisic sur la liste de souhaits de la Juve

La Juventus a formé une liste restreinte de trois hommes dans le cadre de son intention d’acquérir une signature pour renforcer son attaque en janvier, écrit Gazzetta dello Sport.

2 Connexe

La Bianconeri ont également été liés à Chelsea Christian Pulišić et maintenant deux stars de la Liga – l’Atletico Madrid Antoine Griezmann et celui du Real Madrid Marco Asensio – sont sur la liste de souhaits de l’équipe de Serie A.

Comme Pulisic, Griezmann et Asensio ont rencontré des difficultés dans leurs clubs respectifs et cherchent à gagner du temps de jeu régulier. Griezmann, 31 ans, a débuté une fois en Liga pour l’Atletico, tandis que l’ailier de 26 ans Asensio n’a joué que 48 minutes dans toutes les compétitions.

Griezmann est au milieu d’une querelle financière entre l’Atletico et Barcelone, où il est prêté pour un contrat de deux ans. Le Barça pense que puisque Griezmann a joué plus de 45 minutes dans 30 des 37 matchs pour lesquels il était disponible la saison dernière, l’Atletico est désormais obligé de le signer pour 40 millions d’euros. L’Atletico, quant à lui, affirme que Griezmann doit jouer plus de 45 minutes dans 50% des matchs qu’il est sélectionnable pendant plus de deux saisons, pas une seule, pour que la clause prenne effet.

L’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, souhaite renforcer son équipe après Paulo Dybala et Dejan Kulusevski parti plus tôt cette année, et avec Angel Di Maria hors contrat en 2023, ils ont fait des progrès dans la réduction des options potentielles.

BLOG EN DIRECT

10h39 BST : Rapports de Fabrice Romano que Chelsea a la chance de re-signer Tammy Abraham de l’AS Roma par le biais d’une clause dans l’accord qui a emmené l’attaquant en Italie.

Abraham, 24 ans, a déménagé à Rome en août 2021 dans le cadre d’un contrat de 34 millions de livres sterling et a marqué 19 buts en 44 matches de Serie A.

Si Chelsea veut ramener le joueur à Stamford Bridge, il devra payer le double, avec une clause de 68 millions de livres sterling permettant aux Blues de signer à nouveau l’international anglais.

09h50 BST : Milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham est l’un des noms sur toutes les lèvres lorsqu’on considère qui est le meilleur jeune joueur du football mondial. (Il est arrivé 4e sur la liste des 39 U21 d’ESPN à partir d’avril.)

Toujours âgé de seulement 19 ans, Bellingham a fait sa marque en Bundesliga allemande au cours des deux dernières années depuis qu’il a effectué un transfert de 30 millions d’euros de Birmingham City en 2020. Désormais, Dortmund valorise ses services à plus de 120 millions d’euros, mais sans clause libératoire dans son contrat. (contrairement à Erling Haaland, qui a déménagé à Manchester City pour 60 millions d’euros depuis Dortmund cet été), le ciel est la limite pour Bellingham.

Certains des meilleurs clubs d’Europe ont repéré l’international anglais, alors lequel a le plus besoin de lui ? Et qui convient à son style de jeu ?

09.02 BST : Anthony Gordon a révélé qu’il n’était “jamais désespéré de quitter Everton” après que Chelsea ait tenté de le signer avant la date limite de transfert estivale.

Gordon, 21 ans, aurait fait l’objet d’offres de transfert d’une valeur allant jusqu’à 45 millions de livres sterling, qui ont été rejetées par Everton car ils n’accepteraient qu’environ 60 millions de livres sterling.

“Personnellement, je ne pense pas qu’un joueur vaille cette somme d’argent, mais je ne vais pas non plus me dénigrer”, a déclaré Gordon. “Je n’étais pas trop concentré là-dessus parce que je ne peux contrôler que ce que je peux contrôler.

“Je pense qu’à la minute où tu fais ça [thinking he is a £60m player], il n’y a qu’une seule façon d’y aller. Vous devez rester humble. Vous devez vous concentrer sur aujourd’hui et demain et ne pas regarder trop loin dans l’avenir.

“Cela fait partie intégrante du football. Quand vous allez bien, il y aura toujours cette spéculation. Mais parce que l’endroit [Everton] est si bon, ce n’est pas un endroit où je suis dévasté parce que je dois rester. Cela n’a jamais été le cas. Je n’ai jamais désespéré de quitter Everton. Ce n’était certainement pas le cas.”

08h15 BST : Les rapports du Daily Mail que Manchester City envisage de discuter avec Bernardo Silva pour voir où il sent son avenir.

L’international portugais a été lié à un déménagement à Barcelone au cours des dernières fenêtres de transfert, mais jusqu’à présent, aucun accord ne s’est concrétisé.

Le joueur de 28 ans a un contrat qui court jusqu’à l’été 2025, mais une offre de transfert d’environ 80 millions de livres sterling devrait sceller son départ.

Des discussions auront lieu au cours des prochains mois pour éviter un nouvel été de spéculations. City veut que le milieu de terrain précise s’il veut rester en Premier League ou passer en Liga.

PAPIER GOSSIP

– L’Inter Milan et la Juventus discutent d’un éventuel accord d’échange impliquant des défenseurs Stefan de Vrij et Juan Cuadradoselon Calciomercato. De Vrij, 30 ans, et Cuadrado, 34 ans, sont tous deux en fin de contrat cet été, et le dernier en date indique que les clubs pourraient entamer des pourparlers à l’ouverture du mercato d’hiver.

– Après rapports suggérés Martin Zubimendon m’a proposé un nouveau contrat de cinq ans par la Real Sociedad, sport écrit que Barcelone pourrait mettre fin à son intérêt pour le milieu de terrain de 23 ans. Les Catalans continuent de rechercher sur le marché un éventuel remplaçant pour Sergio Busquetsmais avec le nouvel accord de Zubimendi censé inclure une clause de libération de 90 millions d’euros, le Blaugrana peut maintenant avoir besoin de chercher ailleurs.

– Négocie un nouvel accord pour Karim Benzéma ont atteint les étapes finales, les rapports Nicolas Schira. L’attaquant de 34 ans est en pourparlers avec le Real Madrid depuis son impressionnante campagne la saison dernière, avec des rapports de l’été suggérant qu’ils ont l’intention de le signer pour un nouveau contrat jusqu’en 2024. Il a marqué trois buts en Liga cette saison, malgré être blessé pendant la majeure partie du mois de septembre.

– Le Real Madrid n’a pas encore fermé la porte à une potentielle signature Kylian Mbappé ou Erling Haaland à l’avenir, des rapports El Chiringuito TV. Haaland, 22 ans, a rejoint Manchester City en provenance du Borussia Dortmund cet été, tandis que Mbappe, 23 ans, a refusé de rester avec le Paris Saint-Germain.

– Arsenal fera une troisième approche pour la star d’Aston Villa Douglas Louisselon le soleil. Les Gunners ont tenté de signer le joueur de 24 ans le jour de la date limite plus tôt ce mois-ci, mais après que Villa se soit tenue, des rapports fermes suggèrent maintenant que Mikel Arteta le considère toujours comme une signature prioritaire alors qu’il cherche à renforcer ses options de milieu de terrain.