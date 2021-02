Griezmann et Pique de Barcelone impliqués dans une dispute remplie de jurons lors de la raclée du PSG

La frustration de Gerard Pique et Antoine Griezmann s’est transformée en une dispute sur le terrain alors que Barcelone a été battu 4-1 par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions mardi.

Pique, faisant sa première apparition depuis sa blessure au genou droit en novembre, a crié à ses coéquipiers de « garder le ballon plus longtemps » alors qu’ils se préparaient à défendre un corner. Griezmann a répondu en lui disant de se calmer.

« Putain de merde, Grizi, » rétorqua Pique. « Non M ———–. Nous souffrons. Nous avons été [pinned] de retour pendant cinq minutes. Putain de merde, nous courons comme des fous. «

Griezmann a répondu: « Ne me criez pas dessus, m ———–! Je souffre aussi et je cours comme un fou. »

Les deux se sont calmés lorsque le gardien de but Marc-Andre ter Stegen a rappelé à ses coéquipiers leurs devoirs défensifs alors que le PSG se préparait à jouer le set.

La dispute a eu lieu juste avant la mi-temps, alors que le score était toujours de 1-1 après que Kylian Mbappe eut annulé le penalty de Lionel Messi.

Le PSG, et en particulier Mbappe, ont passé les vitesses après la pause, l’attaquant complétant son tour du chapeau et Moise Kean également sur la cible alors que les champions de Ligue 1 ont fait un énorme pas en avant vers le quart de finale avant le match retour à Paris le 10 mars. La défaite a évoqué des souvenirs de récentes défaites européennes contre la Roma, Liverpool et le Bayern Munich.

Griezmann est depuis rentré en France après que les joueurs du Barça se soient vu accorder deux jours de congé après la défaite, provoquant une controverse parmi les médias locaux. Quand il a été abordé par des journalistes à l’aéroport mardi soir, l’attaquant du Barça leur a dit que ce n’était pas leur affaire où il allait.

Antoine Griezmann et Gerard Pique étaient impuissants à empêcher le PSG de repartir avec une victoire catégorique au Camp Nou. Photo de David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

La défaite face au PSG laisse le Barça au bord d’une deuxième saison consécutive sans trophée. Ils sont huit points derrière l’Atletico Madrid en Liga après avoir disputé un match de plus et 2-0 contre Séville lors de leur demi-finale de la Copa del Rey.

Malgré cela, l’entraîneur Ronald Koeman a déclaré qu’il était « fou » de suggérer qu’il devrait envisager de démissionner et a rappelé aux supporters qu’il faudra du temps pour voir les avantages des changements que le Barça subit.

« Nous manquons de choses, bien sûr, mais je n’avais jamais pensé avant ce match que ce n’était pas le cas », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas la fin du chemin. Il me semble que je suis plus réaliste que tout le monde. »

Les commentaires de Koeman sont intervenus le même jour que l’ancien milieu de terrain Xavi Hernandez, entraîneur d’Al-Sadd au Qatar, a réitéré son désir de prendre la relève du Camp Nou à l’avenir.

« Tout le monde me considère comme l’entraîneur du Barca un jour », a déclaré Xavi. « Je respecte beaucoup le Barça et j’ai aussi du respect pour Koeman, l’entraîneur actuel.

« Mais j’espère [to return as coach]. Je ne vais pas cacher cela, mais avec respect pour l’équipe de direction actuelle du club, qui est au milieu de [three] compétitions, et je leur souhaite le meilleur. «

Un nouveau président sera élu au Camp Nou le 7 mars et, en fonction des résultats, pourrait décider de désigner son propre entraîneur.

« Nous verrons qui entrera en tant que président le mois prochain », a ajouté Xavi. « Mais bien sûr, c’est un rêve d’entraîner le Barça. Cela ne fait aucun doute. »