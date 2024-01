Griezmann brille alors que l’Atlético Madrid profite de sa revanche en Copa del Rey contre le Real | Coupe du Roi

Il y a une phrase en Espagne : les deuxièmes parties n’ont jamais été bonnes. Les suites, disent-ils, ne sont invariablement pas à la hauteur de l’original, mais cette fois, c’est le cas. Comme Le Parrain II, le deuxième épisode de la trilogie madrilène, cette série de trois derbys en trois semaines et trois compétitions différentes, était encore meilleur que le premier, aussi invraisemblable que cela paraisse. Lorsque ces grands rivaux se sont rencontrés il y a six jours, il y a eu huit buts, 120 minutes de plaisir finalement remportées 5-3 par le Real ; maintenant, par une nuit humide dans leur ville natale où ils sont censés être, il y a eu encore 120 minutes, bien plus folles que celles-là, six buts et une revanche. Cette fois, l’Atlético Madrid a riposté.

Ils menaient 1-0 et 2-1, grâce à Samu Lino et Antoine Griezmann. À deux reprises, l’Atlético a mené et à deux reprises, il a trouvé le Real Madrid, l’adversaire qui refuse de mourir, qui revenait sur lui, toutes ces peurs et ce traumatisme revenaient. Un but contre son camp de Jan Oblak et une tête plongeante de Joselu signifiaient qu’une fois de plus le derby se prolongeait : cela fait huit maintenant, chaque finale ou match à élimination directe que ces équipes ont disputé sous l’ère Diego Simeone. Là, un glorieux but de Griezmann à la centième minute, dépassant Vinícius et écrasant le ballon au-dessus d’Andriy Lunin, a porté le score à 3-2, s’enfuyant sans maillot.

Personne ne savait encore comment cela se terminerait. L’Atlético a toujours résisté, mais Madrid est toujours venu. Ils ont même eu une nouvelle fois le ballon dans les filets, grâce à Dani Ceballos, mais Jude Bellingham a été jugé hors-jeu. Et puis, alors que la plupart des spectateurs n’en pouvaient plus, alors qu’il restait quelques secondes et que la tension s’emparait de tout le monde, Rodrigo Riquelme s’est échappé pour inscrire le vainqueur, pile à minuit.

L’explosion a secoué cet endroit, et là, dans la scène finale, Diego Simeone, tout de noir vêtu et trempé, sprintait sur la ligne de touche sous la pluie pour célébrer bien plus que le simple passage au prochain tour de la Copa del Rey. Cela avait une touche d’exorcisme ; c’était un classique. Un vrai match pour une vraie rivalité.

Ce n’était peut-être pas aussi divertissant, aussi ouvert que la Super Coupe, mais c’était plus nerveux, plus réel, plus significatif. Et finalement c’est bien mieux. Un peu plus de sang et beaucoup plus de bruit. En Arabie Saoudite, il faisait « froid », avait déclaré l’attaquant madrilène Joselu ; devant 70 000 fans, ce n’était pas le cas. Cela comptait bien plus, une nuit de tension, de drame. Et des tonnes de talents.

Notamment de Bellingham, superbe d’un bout à l’autre, qui a failli ouvrir le score avec un merveilleux moment à la 10e minute. D’une manière ou d’une autre, il a résisté à Koke, s’est glissé à l’intérieur d’Axel Witsel, a échappé à Rodrygo De Paul et, près de la surface de réparation, a visé. En plongeant, José Maria Giménez a juste assez touché le ballon pour envoyer le ballon vers le haut et hors de la barre.

Antoine Griezmann de l’Atlético marque pour se qualifier contre le Real Madrid. Photographie : Juanjo Martin/EPA

Cinq minutes plus tard, Oblak réalisait un double arrêt exceptionnel, lorsque l’Atlético était rattrapé par un coup franc profond et que Vinícius faisait tourner Koke si facilement pour passer au travers. Le mouvement a ralenti mais Madrid a gardé le ballon, l’a renvoyé au Brésilien et il a envoyé un joli ballon derrière la défense à Rodrygo. Près du point de penalty, Rodrygo contrôlait, se retournait et tirait. Oblak l’atteignit d’une manière ou d’une autre avec sa main droite et se releva en un éclair pour arrêter Vinícius, se précipitant vers le rebond.

L’Atlético voulait le ballon, voulait jouer en profondeur et a amené le match à Madrid, ou a essayé de le faire. Un coup de pied aérien d’Alvaro Morata et une tête de De Paul ont été facilement sauvés par Lunin. Madrid ne semblait pas s’en soucier, heureux de courir : il y avait une clarté et une intention chez eux lorsqu’ils avançaient, ce qu’ils faisaient de plus en plus souvent au fur et à mesure que la mi-temps avançait. Rodrygo en particulier était un problème pour l’équipe locale.

Mais c’est à ce moment-là que l’Atlético marquait. Rodrigo de Paul a enroulé une passe en direction de Morata, mais Antonio Rüdiger a réussi le premier. Le ballon remonta sur sa tête et, glissant au deuxième poteau, Lino passa devant Lunin. Le jeu est devenu minuscule. Bellingham renversa Lino et le releva, convaincu qu’il n’y avait rien de mal, et les confrontations se multiplièrent. Les fautes aussi, dont l’une a amené l’égalisation, un moment de comédie juste à la mi-temps. Un long coup franc de Modric est tombé dans la surface de réparation, où Oblak est venu attraper et a dévié le ballon vers l’arrière de son gant et dans son propre filet.

La seconde mi-temps a commencé avec Rodrygo frappant dans le filet latéral et un magnifique jeu de jambes de Bellingham : passant devant trois hommes à l’intérieur de la surface, il a presque mis en place Dani Carvajal et Eduardo Camavinga. Mais c’est l’Atlético qui a pris l’avantage avec un but presque aussi idiot que celui inscrit par Madrid. Marcos Llorente avait, semble-t-il, tenté de diriger le ballon vers Griezmann, mais il a touché Camavinga et est devenu la « passe décisive » parfaite, dérapant et tournant tout au long de la surface. Presque au même endroit qu’Oblak avait occupé, Lunin a mal jugé, laissant Alvaro Morata le mettre dans un filet ouvert.

Alors que Madrid ripostait. Brahim a superbement fait sur la droite pour reculer pour Rodrygo, à l’intérieur de la surface. Son tir, dévié, est revenu sur la barre. L’Atlético était de plus en plus nerveux : toute la douleur du passé, toutes ces fois où Madrid les avait blessés, leur brisant le cœur et leur arrachant l’espoir des mains, s’accrochaient à eux. L’Atlético aurait pu y mettre fin, ce qui n’a fait qu’empirer les choses et rendre le retour de Madrid encore plus prévisible. Une passe astucieuse en angle de Lino a presque donné le troisième à Griezmann, Llorente s’est échappé mais n’a pas pu soulever Lunin vers les coéquipiers qui attendaient librement derrière lui, et Morata a eu une chance claire d’y mettre fin mais le gardien a sauvé, un héros en attente.

Puis l’inévitable s’est produit. Bellingham l’a fourni, avec un ballon superbement lesté au deuxième poteau ; plongeant dans la tête, Joselu a marqué l’égalisation dès sa première touche. Cela allait bien sûr entraîner une prolongation, 30 minutes de plus pour cette épopée.

Cette fois, c’était le moment de Griezmann, le moment de l’Atlético, un classique terminé à l’approche de l’épisode II. La fin.