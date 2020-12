La saison de bégaiement de Barcelone s’est poursuivie mardi alors qu’ils étaient tenus à un match nul 1-1 en Liga à domicile par Eibar.

La frappe d’Ousmane Dembele en seconde période a annulé le premier match de Kike Garcia à la 57e minute, après une erreur de Ronald Araujo. Martin Braithwaite avait auparavant manqué un penalty en première période et avait un autre but exclu pour hors-jeu pour une équipe du Barca qui était sans Lionel Messi, blessé, qui regardait depuis les tribunes du Camp Nou.

Le tirage au sort voit le Barça tomber à la sixième place du tableau alors qu’il a perdu des points pour la huitième fois en 15 matchs de championnat cette saison, y compris lors de leurs deux derniers matches à domicile.

Positifs

Au milieu de la frustration de plus de points perdus, il y avait au moins quelques points positifs. Dembele avait l’air vif sur le banc alors qu’il revenait d’un problème aux ischio-jambiers et il y avait également des performances encourageantes de Pedri et Junior Firpo, qui remplaçait Jordi Alba, suspendu.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Négatifs

Encore une erreur, un autre but encaissé. Cette fois, c’est Araujo qui a été rattrapé par le ballon dans sa moitié de terrain, permettant à Garcia un point libre au but. Lorsque vous ne tentez pas votre chance à une extrémité, les erreurs à l’autre sont encore plus mises en évidence. Ailleurs, intervenant pour le Messi blessé, Antoine Griezmann n’a pas réussi à livrer une fois de plus, alors qu’il y avait un autre revers sur blessure tardivement lorsque Philippe Coutinho a clopiné.

Note du manager sur 10

6 – Vous pouvez voir pourquoi Ronald Koeman est resté avec les trois arrières après la performance de la semaine dernière au Real Valladolid, mais ce n’était pas nécessaire à domicile contre Eibar. A bien fait de rectifier cela en changeant de formation à la pause et ses sous-marins ont aidé le Barça à s’améliorer. Il n’est pas sans blâme, mais le nombre d’occasions manquées et les erreurs défensives ne sont pas de sa faute.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – A fait quelques arrêts que vous vous attendriez à ce qu’il fasse et a été laissé exposé pour le but d’Eibar. Composé de s’évanouir par l’arrière.

DF Oscar Mingueza, 6 ans – A montré une bonne polyvalence pour passer de l’arrière central à l’arrière droit en seconde période. Le seul La Masia diplômé pour commencer le jeu.

2 Liés

DF Ronald Araujo, 5 ans – A remporté le penalty que Braithwaite a raté mais a donné le but en perdant le ballon dans une zone dangereuse. Mentalement fort pour se relever après.

DF Clement Lenglet, 6 ans – Remplacé tardivement alors que le Barça poursuivait les trois points. Semble être derrière Mingueza et Araujo dans l’ordre hiérarchique pour le moment.

MF Sergino Dest, 5 – Décollé à la mi-temps après une première mi-temps au cours de laquelle rien ne s’est passé pour lui dans le dernier tiers.

MF Miralem Pjanic, 5 ans – Bien lié avec Messi lors de la victoire à Valladolid mais ne s’est jamais lancé contre Eibar.

MF Frenkie de Jong, 5 ans – Après une série de bonnes performances, cela ressemblait à un pas en arrière, bien qu’il ait joué de bonnes passes en seconde période.

Antoine Griezmann et les attaquants de Barcelone ont eu du mal à tenter leur chance lors du match nul 1-1 contre Eibar. Getty Images

MF Junior Firpo, 7 ans – A bien fait dans le dernier tiers, établissant le but non autorisé de Braithwaite et l’égalisation de Dembele. A bien fonctionné avec Pedri.

FW Pedri, 7 – Le joueur le plus créatif du Barça. Produit une passe brillante pour envoyer Dembele sans faute pour que le Français tire directement sur le gardien de but. J’ai raté une bonne chance tardivement.

FW Antoine Griezmann, 5 – Remplacé le Messi blessé mais n’a pas réussi. Semblait plus brillant au début de la seconde mi-temps mais a été enlevé après une heure.

FW Martin Braithwaite, 5 ans – Le penalty manqué gâche sa performance. Si cela arrive si tôt, le jeu est complètement différent. Avait un but exclu pour hors-jeu et travaillé dur, créant une bonne ouverture pour Coutinho dans les dernières minutes.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Substitutions

FW Ousmane Dembele, 7 ans – Fait un impact instantané, pliant un coup juste au loin avant de rater un face-à-face. Fait amende honorable en marquant l’égalisation avec une finition bien prise.

FW Francisco Trincao, 6 ans – À quelques centimètres de gagner le match avec un but merveilleux après avoir dribblé à travers la zone.

FW Philippe Coutinho, 5 – Boite pour quitter le Barca avec 10 hommes.

MF Sergio Busquets, N / R – Compte tenu des 10 dernières minutes.

MF Riqui Puig, N / R – Entré avec une minute à faire.