Antoine Griezmann a marqué deux fois alors que Barcelone venait de l’arrière pour battre Villarreal 2-1 à l’Estadio de la Ceramica et se déplacer à moins de six victoires du titre de la Liga.

Samuel Chukwueze a ouvert le score à la 26e minute pour l’équipe locale, capitalisant sur un glissement de Jordi Alba pour arrondir le gardien Marc-Andre ter Stegen et faire rouler le ballon dans le filet vide.

Le Barça s’est égalisé presque immédiatement lorsque Griezmann a saisi un long ballon et a lancé un lobé sur Sergio Asenjo. L’attaquant français a ensuite ajouté son deuxième à la 35e minute, tirant à la maison après une confusion dans la défense de Villarreal.

Manu Trigueros a été expulsé pour une faute imprudente sur Lionel Messi en seconde période, mais le Barça n’a pas pu profiter de jouer avec un homme supplémentaire pendant les 25 dernières minutes pour ajouter au score.

Positifs

Sur le papier, un voyage aux demi-finalistes de la Ligue Europa, Villarreal a été l’un des matchs les plus difficiles que le Barça ait quittés cette saison. Descendre un but et rebondir si vite et de manière si impressionnante aura donc plu à l’entraîneur Ronald Koeman. Le Barça est maintenant à égalité de points avec le Real Madrid, deuxième, avec un match en cours et à seulement deux points du leader Atletico Madrid. Cependant, l’Atletico devant toujours visiter le Camp Nou, le Barça sait que six victoires lui permettront de remporter la ligue.

S’ils veulent gagner la ligue, une source de buts autre que Messi serait utile. À Griezmann, ils ont constaté cela en 2021. Son doublé contre Villarreal l’a porté à 18 ans pour la saison – il n’en a marqué que 15 lors de sa première saison au club – dont 13 au cours de l’année civile en cours.

Négatifs

Pour le deuxième match consécutif, le Barça a retiré le pied de l’accélérateur en seconde période et n’a pas réussi à tuer le match plus tôt.

Note du manager sur 10

7 — Koeman a trouvé un système établi pour aider le Barça à réduire l’écart sur l’Atletico et à le propulser dans une position pour remporter la ligue avec seulement six matchs à jouer. L’entraîneur néerlandais mérite un énorme crédit pour cela, car être dans cette position était impensable en décembre.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – A fait un arrêt intelligent avec ses pieds d’Etienne Capoue en seconde période mais n’a pas été trop travaillé.

DF Oscar Mingueza, 7 ans – Solide en défense et a joué une belle balle au-dessus pour mettre en place l’égalisation de Griezmann.

DF Gerard Pique, 6 ans – A bien fait de garder Gerard Moreno, l’un des attaquants européens en forme, relativement calme.

DF Clement Lenglet, 6 ans – Comme Pique, a bien réussi contre Moreno pour rebondir après avoir marqué un but contre son camp et avoir été retiré à la mi-temps lors de la victoire de jeudi sur Getafe.

MF Sergino Dest, 5 – Bien avancé mais n’a pas été complètement activé en défense avant d’être enlevé à la pause.

MF Frenkie de Jong, 6 ans – A travaillé dur en attaque et en défense, mais sa performance a été gâchée par deux occasions manquées.

MF Sergio Busquets, 7 ans – Encore une belle performance du milieu de terrain, qui est vraiment revenu en forme ces derniers mois. Bon en possession et bien lire le jeu en défense.

Lors d’une rare journée calme pour Lionel Messi, Antoine Griezmann a pris le relais avec un doublé contre Villarreal. Photo de JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

MF Pedri, 6 ans – N’a pas fait beaucoup de mal mais n’a pas l’air aussi frais qu’il l’a fait plus tôt dans la saison.

MF Jordi Alba, 6 ans – C’était une menace à gauche, créant beaucoup d’occasions pour ses coéquipiers, mais a payé le prix pour avoir glissé dans la préparation du but de Villarreal.

FW Lionel Messi, 6 ans – Un match calme selon ses normes contre une équipe de Villarreal qui a infligé un traitement brutal, y compris le défi Trigueros qui a conduit à un carton rouge.

FW Antoine Griezmann, 8 ans – A très bien pris ses deux objectifs pour calmer quelques critiques. Aurait pu avoir un tour du chapeau un autre jour mais a été refusé par Sergio Asenjo.

Substitutions

MF Sergi Roberto, 5 ans – Entré pour Dest pour sa 300e apparition au Barca, mais semble une seconde derrière ses coéquipiers.

MF Ilaix Moriba, 6 ans – Regarde chez lui du côté du Barca, qui profite de sa volonté d’entrer dans la surface et de prendre des tirs.

FW Ousmane Dembele, N / R – Revenu tard après une blessure au pubis avec un beau jeu de jambes et une passe décisive pour ce qui aurait dû être un but de De Jong.

MF Ronald Araujo, N / R – Entré pendant les trois dernières minutes pour ajouter plus de corps en défense.