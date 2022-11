Grier, la fille de Brooke Shields, est plus grande qu’elle lors de l’événement “Spirited” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit image : Steven Bergman/AFF-USA.COM/MEGA

Moins d’une semaine après Halloween, Brooke Boucliers et sa fille, Grier Henchy, étaient dans l’esprit de Noël. Brooke, 57 ans, et sa fille de 16 ans vêtues de rouge et de vert, les couleurs des fêtes de fin d’année et du nouveau film, Fougueux. Brooke et Grier ont assisté à la première à New York de la comédie musicale sur le thème de Noël mettant en vedette Will Ferrel et Ryan Reynolds. La Soudain Suzanne L’actrice portait une robe rouge à paillettes avec un corsage écarlate et une jupe de la couleur d’un cramoisi profond.

La fille de Brooke – qui dominait sa mère sur les photos – a opté pour un costume dans une teinte verte festive. Grier a complété le look avec des guirlandes – sous la forme de ce qui semblait être un sac Prada argenté et une paire de chaussures argentées assorties. Le combo mère-fille a rencontré Chris Henchy — Le mari de Brooke et le père de Grier — pour quelques photos. Il semblait mal comprendre la mission, car il portait un jean, une chemise blanche et une veste noire.

Fougueux est un Apple Original Film, un récit de de Charles Dickens Un chant de noel. “Chaque veille de Noël, le fantôme du cadeau de Noël (Will Ferrell) sélectionne une âme sombre à réformer par la visite de trois esprits”, lit le synopsis, par Date limite. «Mais cette saison, il a choisi le mauvais Scrooge. Clint Briggs (Ryan Reynolds) renverse les rôles de son hôte fantomatique jusqu’à ce que Present se retrouve à réexaminer son propre passé, présent et futur. Pour la première fois, A Christmas Carol est raconté du point de vue des fantômes dans cette version musicale hilarante du conte classique de Dickens.

Chris Henchy est le collaborateur créatif de longue date de Will Smith. Il a co-fondé Drôle ou mourir aux côtés de Ferrell, Mark Kvamme, et Adam Mc Kay. Henchy a également travaillé avec Ferrell sur des films comme Land of the Lost, The Other Guys, The Campaign, Get Hard, The House, 2018 Holmes et Watsonet les années 2020 Concours Eurovision de la chanson : L’histoire de Fire Saga.

Brooke et Chris se sont mariés en 2001, deux ans après leur première rencontre. Ils ont deux filles – Grier et 19 ans Rowan Henchy- et les trois femmes ont été aperçues ensemble en mai lors d’un événement de lancement de Fashionpile. Fin octobre, Brooke et ses filles ont rencontré Bradley Cooper et sa fille, Léapour déjeuner à New York.

En mai 2020, Grier et Brooke ont participé à la campagne Victoria’s Secret Intergenerational Mother’s Day. C’était le premier concert de mannequin de Grier, et Brooke a dit HollywoodLa Vie que c’était “surréaliste de la regarder faire ses devoirs pendant que nous attendions que notre part soit faite, et j’ai juste eu ce flashback de moi faisant la même chose.” Brooke, dont la campagne de 1980 pour les jeans Calvin Klein reste un morceau de l’histoire de la culture pop, a déclaré HL qu’elle a conseillé sa fille sur la mentalité dont elle avait besoin pour le travail. “Vous êtes là pour leur vision à ce particulier qui fait partie de ce travail”, se souvient Brooke en disant à sa fille. “Alors, vous le faites avec grâce et manières, et vous travaillez dur jusqu’à ce que le travail soit fait.”