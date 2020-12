Le gouvernement fédéral fermera ses portes à minuit à moins qu’une crise ne soit résolue à Capitol Hill impliquant les sénateurs Rand Paul et Bernie Sanders, le projet de loi annuel sur les dépenses de défense et la législation de secours COVID.

Paul, un conservateur convaincu, s’oppose aux dispositions du projet de loi sur la défense qui limiteraient la capacité du président Donald Trump de retirer les troupes américaines d’Afghanistan et d’Allemagne.

Il obstrue la législation incontournable de 740 milliards de dollars qui finance le Pentagone et prévoit une augmentation de salaire pour les troupes.

Et, jusqu’à ce qu’il y ait un vote sur le projet de loi sur la défense, le Sénat ne peut pas passer à une résolution continue pour financer le gouvernement, qui a son argent épuisé à minuit.

Le Sénat votera vendredi matin sur une motion pour ouvrir les 30 heures de débat sur le projet de loi de défense.

Il faut le consentement unanime des 100 sénateurs pour contourner cette fenêtre de débat et passer au vote final.

Mais un sénateur peut exercer une énorme influence à la Chambre haute, ce que fait Paul.

Paul s’oppose, ce qui signifie que les 30 heures doivent s’écouler, ce qui ne permettrait pas au Sénat de passer au projet de loi de financement du gouvernement avant ce week-end – après la date limite de fermeture.

Si un arrêt devait se produire, il aurait probablement un effet juste au cours du week-end, lorsque de nombreuses opérations gouvernementales ne sont pas ouvertes.

Le sénateur républicain du Kentucky a forcé un bref arrêt du gouvernement en 2018 en raison de ses priorités de dépenses.

La Chambre a adopté une mesure de dépense provisoire d’une semaine pour financer le gouvernement jusqu’au 18 décembre. La direction du Sénat cherche à faire de même.

Paul a déclaré qu’il abandonnerait son objection si les dirigeants républicains du Sénat permettaient un vote final sur la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) lundi.

Mais les sénateurs des deux partis veulent conclure cette semaine les travaux sur le projet de loi. Le président Trump a menacé de mettre son veto car il ne contient pas de disposition supprimant certains projets juridiques pour les plateformes de médias sociaux. Mais la Chambre a adopté la NDAA avec une majorité sans veto et le Sénat devrait faire de même.

Le sénateur républicain John Thune, le numéro deux de la direction du GOP, a déclaré qu’il pensait que Paul utilisait la date limite de financement du gouvernement pour pousser ses priorités personnelles.

« Je pense qu’il essaie juste de trouver des moyens de faire dérailler le projet de loi. Et… lorsque vous êtes au Sénat américain, c’est votre prérogative. Mais la plupart de nos gens aimeraient que cela se fasse »cette semaine, a déclaré Thune.

La législation de secours COVID est également touchée.

Le sénateur Bernie Sanders menace de retarder le vote sur la résolution de financement du gouvernement sans voter sur une nouvelle série de contrôles de relance pour les personnes touchées économiquement par la pandémie.

«Il est absolument impératif de fournir 1 200 dollars pour chaque adulte de la classe ouvrière et 500 dollars pour chacun de leurs enfants. C’est ce que nous avons fait, à l’unanimité, dans le paquet CARES adopté en mars. C’est ce que nous devons faire maintenant. Le Congrès ne peut pas rentrer chez lui tant que nous n’aurons pas résolu cette crise », a déclaré Sanders dans un communiqué.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il suivrait les traces de Paul et empêcherait l’examen rapide du projet de loi de dépenses, Sanders a déclaré qu’il « jouerait à l’oreille ».

Un plan de secours bipartisan de 908 milliards de dollars n’inclut pas de chèques de relance – qui sont également poussés par le sénateur républicain Josh Hawley, un allié fidèle de Trump.

Mais les pourparlers de secours contre le COVID ont également été bloqués sur le même problème que celui qui avait retardé le dernier plan de secours proposé – les républicains veulent des protections en matière de responsabilité juridique pour les entreprises contre les poursuites judiciaires pour des cas de COVID et les démocrates veulent plus d’aide pour les États et les villes.