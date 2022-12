Grid Studio lance 100 cadres GRID 1 avec des modèles d’iPhone originaux déconstruits

Grille Studioles artistes qui créent des œuvres d’art incontournables pour les fans de technologie en démontant soigneusement les anciens appareils et en les transformant en œuvres d’art incroyables ont publié 100 cadres GRID® 1 spéciaux de l’iPhone d’originemontrant les composants individuels de l’appareil d’origine, chacun parfaitement disposé et encadré.

Avec plus de 15 ans écoulés depuis la sortie de l’appareil d’origine, les composants d’origine pour l’iPhone de première génération deviennent difficiles à trouver, par conséquent, Les cadres GRID® 1 sont disponibles jusqu’à épuisement des stocksce qui signifie que il est maintenant temps de passer une commande avant que le nombre limité de cadres ne soit épuisé.

Comme tous les cadres iPhone déconstruits de Grid Studio, le cadre GRID® 1 comprend le boîtier, la carte mère, l’appareil photo, le bouton d’accueil, le circuit imprimé et bien plus encore de l’iPhone d’origine tous tracés avec des étiquettes, créant des décorations vraiment fascinantes pour la maison ou le bureau de tout passionné d’Apple.

Avec seulement 100 de ces cadres iPhone originaux démontés spéciaux disponiblesne manquez pas l’occasion de vous acheter un morceau nostalgique de l’histoire d’Apple. Voir le cadre GRID® 1 ici

Grid Studio propose une large gamme de cadres technologiques disséqués au-delà de la gamme de produits Apple, y compris des grilles pour le Game Boy super rétro, Sony PSP, Google Pixel, et plus encore. Le studio crée également des cadres de puces en résine et des ensembles de badges à épingles à collectionner. Vous pouvez trouver la gamme complète en ligne ici

