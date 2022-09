Greyson Chance dit qu’Ellen DeGeneres l’a “abandonné”, la qualifie de “manipulatrice” et d'”opportuniste” – National

Greyson Chance a parcouru un long chemin depuis qu’il était le garçon de 12 ans qui est devenu célèbre après sa viralité Paparazzi la couverture a été partagée sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres en 2010.

Dans une récente interview avec Rolling Stone, Chance, aujourd’hui âgé de 25 ans, a parlé pour la première fois de son ancien mentor DeGeneres, affirmant qu’il n’avait “jamais rencontré quelqu’un de plus manipulateur, de plus égocentrique et de plus manifestement opportuniste”.

Bien que Chance ait déclaré au point de vente que DeGeneres avait joué un rôle très important au début de sa carrière, il a déclaré que l’animateur de talk-show l’avait “complètement abandonné” plus tard.

Au moment d’écrire ces lignes, DeGeneres n’a pas répondu publiquement aux affirmations de Chance. Un représentant de Le spectacle d’Ellen a déclaré à People que DeGeneres et son équipe “sont allés au-delà pour l’aider à réussir, mais dans les affaires, cela ne fonctionne pas toujours et sa carrière n’a pas décollé”.

L’histoire continue sous la publicité

Chance a rencontré DeGeneres après qu’elle lui ait demandé d’apparaître sur Le spectacle d’Ellen pour discuter de la vidéo de sa reprise de Lady Gaga Paparazzi – une performance enregistrée de manière tremblante dans le gymnase du collège de Chance en Oklahoma lorsqu’il était en 6e année. La vidéo a 71 millions de vues.

Chance a dit quand lui et sa mère sont arrivés à Le spectacle d’Ellen, DeGeneres a dit à la mère de Chance “Tu n’auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie.”

L’histoire continue sous la publicité

Il a été le premier artiste à signer sur le label de DeGeneres, onze onze. Chance a été mis en place avec des gestionnaires de talents de haut niveau et une équipe de personnel, comprenant un agent de réservation, un publiciste et un agent de marque, le tout dans l’espoir qu’il pourrait devenir le prochain Justin Bieber.

Pour Rolling Stone, Chance a affirmé que DeGeneres était un «œil caché» au début de sa carrière, contrôlant fortement les horaires de tournées et de presse, les vêtements et les activités du garçon.

Il a allégué que DeGeneres avait crié à lui et à sa mère au téléphone alors qu’il n’avait pas regardé une présélection du documentaire de la tournée à venir de Bieber. Ne jamais dire jamais. Chance a déclaré que lorsqu’il – à l’époque, un mineur qui travaillait de 14 à 16 heures par jour – n’a pas trouvé le temps de regarder le documentaire, DeGeneres l’a agressivement réprimandé au téléphone.

L’histoire continue sous la publicité

“Je n’oublierai jamais ça”, a déclaré Chance à Rolling Stone. «Je me souviens juste d’avoir entendu de l’autre côté du téléphone, juste crier (et) réprimander: ‘Quel type de mère êtes-vous? Vous rendez-vous compte que j’ai fait tout mon possible pour vous le procurer et qu’il ne peut pas s’asseoir et le regarder?

Quand l’EP 2012 de Chance La vérité doit être dite, partie 1 sous-performé, DeGeneres aurait complètement disparu de sa vie, avec l’équipe qu’elle avait organisée pour lui au label.

Lisa Chance, la mère de Chance, a déclaré à Rolling Stone qu’elle pensait que DeGeneres était une “femme d’affaires” avant toute autre chose.

“Si quelque chose ne va pas comme elle le souhaite, elle va y mettre un terme parce que c’est son affaire. Ce n’est pas chaud et flou », a déclaré la mère de Chance. “Je ne pense pas qu’elle ait invité les gens à faire partie de sa vie ou qu’elle ait pris quelqu’un sous son aile comme elle l’a fait si elle ne voulait pas voir quelque chose en sortir. Si ça n’allait pas assez vite pour elle, c’est à ce moment-là qu’elle a commencé à fermer ou à nous exclure.

Chance n’est pas la première personne à accuser DeGeneres de comportement peu recommandable. Un exposé de Buzzfeed en 2020 alléguait que DeGeneres réprimanderait les employés et était responsable de la création d’un “environnement de travail toxique” dans le studio de télévision. DeGeneres a répondu aux allégations lors de la dernière saison de Le spectacle d’Ellen et s’est excusé auprès des « personnes touchées ».

L’histoire continue sous la publicité

Le hasard est apparu sur Le spectacle d’Ellen même après sa brouille avec DeGeneres (et une pause dans la musique) en 2019. Au cours de l’émission télévisée, elle a félicité le jeune chanteur d’être devenu gay. Chance a déclaré qu’après des années de non-contact, les félicitations semblaient “bon marché”.

Chance a affirmé qu’on lui avait demandé à plusieurs reprises de retourner à Le spectacle d’Ellen dans sa dernière saison, bien qu’il ait décliné toutes les invitations pour son « intégrité ».

Sur Twitter, Chance a partagé un lien vers l’article de Rolling Stone (qui, selon lui, est la seule fois où il parlera publiquement de DeGeneres). Il a réclamé son nouvel album, Palladium, “m’a forcé à avoir l’air mort dans les yeux de mon passé et à me réconcilier avec ce que j’ai vécu quand j’étais enfant.”

L’histoire continue sous la publicité

Cela faisait longtemps que je voulais raconter cette histoire. L’écriture de cet album m’a forcé à avoir l’air mort dans les yeux de mon passé, et à me réconcilier avec ce que j’ai vécu quand j’étais enfant. Je ressens un poids énorme sur mes épaules maintenant que la vérité est connue. Merci @Pierre roulante et @Tomas_Mier https://t.co/8GEkwmHRFe — Greyson Chance (@greysonchance) 22 septembre 2022

“La première partie de ma carrière, je lui dois beaucoup de remerciements et à cette équipe. Mais la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui pour parler d’un album, c’est que je ne lui dois rien », a déclaré Chance à Rolling Stone. « Parce que c’est moi qui ai dû me relever. Elle était introuvable. »