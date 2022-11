‘Grey’s Anatomy’ Star On ‘Important Story’ de Taryn à venir (Exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Le Dr Taryn Helm était l’un des médecins qui a été contraint de quitter Grey Sloan lorsque le programme de résidence en chirurgie a été fermé. Au début de L’anatomie de Grey saison 19, nous avons appris que Taryn a depuis obtenu un emploi au Emerald City Bar, où elle gagne en fait plus d’argent que lorsqu’elle était résidente. Richard a essayé de la convaincre de revenir à l’hôpital, mais elle a rejeté son offre.HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Jaicy Elliot pour savoir si Taryn manque ou non l’hôpital.

« La transition a été difficile pour Taryn. Cependant, ce qu’ils disent avec Taryn étant dans le bar et parlant à Richard et mentionnant le peu qu’elle gagnait par rapport à un barman, c’est une histoire importante que je pense que nous devons entendre », a déclaré Jaicy. «Il faut souligner que, surtout dans des moments comme ce que nous avons vécu avec la pandémie, nous réalisons à quel point il est crucial d’avoir des guérisseurs dans notre société et à quel point ils devraient être valorisés bien plus que ce qu’ils sont. Je suis ravi d’en parler et de sensibiliser le public à ce sujet.

Jaicy a révélé que nous reverrions Taryn dans la saison 19. Les fans espèrent que Taryn rejoindra finalement Schmitt à l’hôpital. Schmitt a été avalé par le travail en tant que seul résident senior.

“Je pense que Schmitt et Taryn sont la famille choisie l’un pour l’autre. Taryn en fera partie quoi qu’il arrive », a poursuivi Jaicy. “Levi traverse définitivement une période difficile, mais je pense que cela fait de lui le médecin qu’il mérite d’être avant de perdre son patient et de perdre toute sa confiance avec lui. Taryn sera là pour être son soutien à travers cela. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je peux vous dire que c’est une saison très excitante et que travailler avec les nouveaux stagiaires a été un moment tellement amusant. Cela a apporté une nouvelle vie et de la joie au spectacle. J’espère que tout le monde pourra en profiter autant que nous.”

Jaicy a admis qu’elle ne savait pas “ce qui allait se passer” concernant son avenir dans la série lorsque le programme de résidence a été fermé. “Nous ne savions pas vraiment si nous allions même revenir”, a-t-elle déclaré.

Le programme de résidence a été rétabli, avec 5 nouveaux stagiaires rejoignant le personnel de Grey Sloan. Jaicy a dit HollywoodLa Vie que ces nouveaux stagiaires « ravivent la vie de Grey Sloan. Je pense que c’était comme si nous donnions une seconde chance à travers le nouveau groupe de jeunes stagiaires désordonnés avec lesquels nous aurions pu jouer. C’est comme avoir un nouveau groupe de chiots à la maison. L’anatomie de Grey diffusé le jeudi sur ABC.