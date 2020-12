L’anatomie de Grey est presque toujours dévastateur, mais l’épisode de ce soir était à un autre niveau.

Comme Koracick (Greg Germann) et Meredith (Ellen Pompeo) ont continué à faire face à leurs propres épisodes de COVID-19, Bailey (Chandra Wilson) a découvert que l’établissement de soins de sa mère avait une énorme épidémie et que sa mère était extrêmement malade. Si malade, en fait, qu’elle n’allait pas passer un jour à l’hôpital.

Bailey était restée silencieuse sur le fait que sa mère avait la maladie d’Alzheimer pour éviter de rappeler de mauvais souvenirs à Meredith ou Richard (James Pickens Jr.), mais le fait que sa mère soit mourante sans même savoir ce qui se passait était vraiment difficile pour elle. Elle a essayé de parler à une Meredith endormie (et Meredith a essayé de répondre sur la plage) et elle s’est vraiment lâchée avec Maggie (Kelly McCreary) à propos de leurs mères noires et les regardant mourir.

Richard et Jackson (Jesse Wiliams) se sont également fait remarquer qu’ils voyaient une énorme proportion de patients noirs et bruns mourir du coronavirus, et alors que Bailey disait au revoir à sa mère, elle a commencé à lire les noms en voix off. L’épisode s’est ensuite terminé par une longue et longue liste de noms à l’écran.