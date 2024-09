Ah, c’est la période la plus merveilleuse de l’année (non, pas Noël), c’est la saison télévisée, lorsque de nouveaux épisodes de vos émissions préférées sortent chaque semaine glorieuse jusqu’à la fin de l’année. Grey’s Anatomy ne fait pas exception, et avec la saison 21 qui démarre déjà avec tous vos vaisseaux coupables de retour à l’écran, les fans (c’est moi, salut) meurent déjà d’envie de savoir comment l’histoire va continuer. Voici tout ce que nous savons Grey’s Anatomy de retour pour la saison 22. Bien sûr, tout peut arriver, mais 21 saisons donnent l’impression qu’un renouvellement est sacrément prometteur.

Alors, est-ce Grey’s Anatomy tu reviens pour la saison 22 ?

On peut espérer ! Mais pour l’instant, il n’y a pas de détails concrets concernant un Grey’s Anatomy retour pour la saison 22. Le temps (comme dans la durée de la série) pourrait être du côté des acteurs. « La fidélité et l’amour de Grey’s Anatomy « Les fans nous ont propulsés dans une 21e saison historique, et je ne pourrais être plus reconnaissante », a déclaré la créatrice Shonda Rhimes. dit E! Nouvelles dans une déclaration en avril. Personnellement, j’aimerais que cette histoire perdure.

De quoi parlerait la saison 22 ?

Eh bien, si nous voulons faire une supposition éclairée, nous continuerons à examiner la vie personnelle et professionnelle des internes en chirurgie, des résidents et des médecins traitants du Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle. Meredith Grey (Ellen Pompeo) pourrait rester dans les parages raconter les épisodesdes événements dramatiques – romantiques, médicaux ou autres – s’ensuivront, vous savez… comme d’habitude !

A quand la saison 22 de Grey’s Anatomy sortir ?

Malheureusement, c’est à Shonda Rhimes de le savoir et à nous autres fans de le découvrir beaucoup plus tard. FWIW, le renouvellement de la saison 21 a été annoncé en avril et a été diffusé sur les écrans de télévision cinq mois plus tard, en septembre 2024. Dans cette même logique, attendez-vous à une annonce potentielle de renouvellement dans 7 à 8 mois, avec une première de l’émission fin 2025.