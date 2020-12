Pendant ce temps, Schmitt (Jake Borelli) a découvert une dame qui avait l’air confuse et très curieuse de toutes les activités entourant l’homme qui avait ces filles dans sa maison Gare 19, et bien sûr, nous l’avons reconnue comme la femme qui a amené la fille malade la saison dernière qui s’est avérée être une victime de la traite.

Elle et DeLuca (Giacomo Gianniotti), qui a essentiellement eu une dépression nerveuse à cause de cette femme la saison dernière, a failli croiser la route à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il l’aperçoive enfin sur le parking à la fin de l’épisode. Carina (Stefania Spampinato) a refusé de le laisser partir seul, alors les frères et sœurs DeLuca sont partis après la femme ensemble.

Et pourtant, Gray Sloan a dû passer à l’overdrive et transformer une cafétéria en salle COVID et la pandémie ainsi que l’enlèvement de deux filles noires ont envoyé Maggie (Kelly McCreary) en mode fusion.

Ce fut, dans l’ensemble, une nuit de télévision incroyablement stressante et ne nous a pas laissés avec beaucoup d’optimisme pour nous aider jusqu’à ce que les deux émissions reviennent en 2021, même si peut-être qu’en mars, le monde sera un peu plus lumineux et la télévision aussi.