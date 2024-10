Grey’s Anatomy choisit la star de Chicago PD comme nouveau médecin récurrent, début de la saison 21 confirmé

Grey’s Anatomy a choisi une nouvelle star pour la saison 21. La longue série médicale a commencé à être diffusée en 2005 et a depuis complété 20 saisons. Grey’s Anatomy la saison 21 a commencé le mois dernier et diffuse actuellement des épisodes chaque semaine le jeudi sur ABC. La série présente un casting de premier plan comprenant Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Justin Chambers, Kevin McKidd, Jesse Williams, Camilla Luddington et Patrick Dempsey.









Par Date limite, Grey’s Anatomy la saison 21 ajoute Sophia Bush au casting. Bush devrait incarner le Dr Cass Beckman, décrit comme « un chirurgien traumatologue aimable, amusant et un peu désordonné au Seattle Presbyterian dont le mari David Beckman est chirurgien cardiothoracique à Grey Sloan. » Elle fera ses débuts dans le rôle de Beckman le 7 novembre, pour le sixième épisode de saison 21. On ne sait pas encore si David Beckman a été choisi, mais son rôle on dit qu’il est plus petit.





Ce que le casting de Bush signifie pour la saison 21 de Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy Pourrait voir une augmentation de note





Connue pour son rôle dans Police de Chicagoune autre série télévisée majeure du réseau, elle est une actrice de télévision bien connue. Bush a une histoire assez riche à la télévision qui remonte loin Une colline d’arbreoù elle incarne Brooke Davis. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’elle incarne un médecin à la télévision, ayant récemment dirigé le drame médical Bon Sam. Cependant, la série a été annulée après une seule saison en raison de faibles audiences. Néanmoins, son casting Grey’s Anatomy marque son retour au genre médical.

En rapport L’histoire d’Amelia de Grey’s Anatomy saison 21 honore l’un des meilleurs cas de Derek Shepherd d’il y a 15 ans Amelia peut enfin honorer Derek grâce à des chirurgies « impossibles » dans Grey’s Anatomy après qu’elle et les recherches de Meredith sur la maladie d’Alzheimer aient rendu celles de Derek obsolètes.

Une fois que Bush rejoint le casting de Grey’s Anatomyil sera intéressant de voir comment les audiences de l’émission sont affectées. Grey’s Anatomy sort au cours d’un automne chargéavec d’autres émissions majeures du réseau, notamment 9-1-1, 9-1-1 : Étoile solitaireet Pays du Feu tous ayant des saisons actives simultanées. Avec une programmation aussi riche, des séries procédurales comme Grey’s Anatomy besoin de quelque chose pour les aider à se démarquer. Le casting de Bush pourrait être le coup de pouce dont la saison 21 a besoin pour maintenir l’intérêt du public.





Pourquoi Bush est un bon choix pour Grey’s Anatomy

Bush a une expérience passée dans le genre

Avec toute la poussée Grey’s Anatomy a fait ces derniers temps pour se concentrer sur un ensemble plus large de personnages, je pense que Bush pourrait intervenir pour devenir un leader plus important. Cependant, on ne sait pas si elle continuera à jouer le rôle dans une plus grande mesure au cours de la saison 22. Néanmoins, avec la vaste expérience de l’acteur, je ne pouvais pas imaginer une meilleure personne pour assumer le rôle de Cass Beckman.

Le prochain épisode de Grey’s Anatomy sera diffusé le jeudi 17 octobre à 22 h HNE.

Source: Date limite

