Greyback Construction de Penticton va tester la semaine de travail de 4 jours

Greyback Construction de Penticton est la dernière à tester une semaine de travail de quatre jours pour certains de ses employés.

Le projet pilote sera exclusif à l’équipe travaillant sur le projet MOVALA à Kelowna pour le moment.

L’essai examinera les impacts du passage de cinq jours de travail à quatre journées de 10 heures du lundi au jeudi.

« Cette opportunité unique permet un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, permettant aux employés de profiter de la magnifique région de l’Okanagan en dehors du travail », a déclaré Greyback Construction dans un communiqué de presse.

« Vivant dans l’une des plus belles régions du monde, il est essentiel que les salariés aient la possibilité de travailler et de profiter de la vie. »

Le soutien à la semaine de travail de quatre jours s’est accru, avec des essais et des études sur le concept remontant à plusieurs années.

L’étude à grande échelle la plus récente, publiée en février, a couvert près de 3 000 employés dans 61 entreprises au Royaume-Uni entre juin et décembre de l’année dernière. Toutes les entreprises sauf cinq qui ont participé adoptent le changement de façon permanente.

« La recherche montre qu’une semaine de travail de 4 jours peut augmenter la productivité, la créativité et la satisfaction des employés. Le temps libre supplémentaire permet aux employés de se concentrer sur leur vie personnelle et leurs passe-temps, ce qui peut conduire à une main-d’œuvre plus motivée », a déclaré Greyback Construction.

« De plus, la semaine de travail plus courte peut aider à réduire le stress, l’épuisement professionnel et l’absentéisme des employés, conduisant finalement à un environnement de travail plus sain et plus heureux. »

La ville d’Oliver a également exprimé son intérêt pour le potentiel d’une semaine de travail de quatre jours et y réfléchit.

