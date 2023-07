Grèves, pertes de streaming, baisse des publicités

Les membres en grève de la Writers Guild of America (WGA) marchent sur la ligne de piquetage devant les bureaux de Netflix alors que le syndicat SAG-AFTRA a annoncé qu’il avait accepté une « demande de dernière minute » de l’Alliance des producteurs de films et de télévision pour une médiation fédérale, mais il a refusé de prolonger à nouveau son contrat de travail existant au-delà de la date limite de négociation de 23 h 59 mercredi, à Los Angeles, Californie, le 12 juillet 2023.

Les investisseurs se concentreront également sur les sociétés de médias traditionnelles telles que Paramount mondial , Comcast Corp. et Découverte de Warner Bros. , qui ont chacun des portefeuilles importants de réseaux de télévision payante, à la suite des commentaires d’Iger selon lesquels la télévision traditionnelle « n’est peut-être pas au cœur » de l’entreprise et que toutes les options, y compris une vente, étaient sur la table. Ces sociétés et Disney publieront leurs bénéfices dans les semaines à venir.

Netflix publiera ses résultats après la clôture mercredi. Wall Street sera ravie d’entendre plus de détails sur le déploiement de sa répression du partage de mots de passe aux États-Unis et sur l’état de son option financée par la publicité récemment lancée. Les actions de la société ont augmenté de près de 50% cette année, après une correction en 2022 qui a suivi sa première perte d’abonnés en une décennie

Bien que la faiblesse du marché de la publicité pèse sur l’industrie depuis quelques trimestres, l’introduction récente d’une option moins chère et financée par la publicité pour des services tels que Netflix et Disney + sera probablement un point positif comme l’un des rares domaines de croissance et de concentration ce trimestre, a déclaré Nathanson.

Netflix, avec un nouveau modèle publicitaire et un push pour arrêter le partage de mot de passe, semble le mieux positionné par rapport aux géants des médias traditionnels. La semaine dernière, par exemple, Disney Le PDG Bob Iger a prolongé son contrat jusqu’en 2026, indiquant au marché qu’il avait besoin de plus de temps à la Mouse House pour relever les défis qui l’attendaient. En tête de liste, les réseaux de télévision de Disney, car cette partie de l’entreprise semble être dans un état pire que ce qu’Iger avait imaginé. « Ils ne sont peut-être pas au cœur de Disney », a-t-il déclaré.

La télévision traditionnelle est en train de mourir. Les revenus publicitaires sont faibles. Le streaming n’est pas rentable. Et Hollywood est pratiquement fermé alors que les syndicats d’acteurs et d’écrivains s’installent pour ce qui s’annonce comme un arrêt de travail long et amer.

Selon la durée de la grève, les nouveaux contenus cinématographiques et télévisuels pourraient se tarir et laisser les plateformes de streaming et les réseaux de télévision – autres que le contenu des bibliothèques, les sports en direct et les actualités – à nu.

Ce sont les premières frappes du genre à l’ère du streaming. La dernière grève des écrivains a eu lieu en 2007 et 2008, qui a duré environ 14 semaines et a donné lieu à une télé-réalité non scénarisée. Les écrivains hollywoodiens sont déjà en grève depuis début mai de cette année.

Iger a déclaré à CNBC la semaine dernière que l’arrêt ne pouvait pas survenir à un pire moment, notant « les forces perturbatrices de cette entreprise et tous les défis auxquels nous sommes confrontés », en plus du fait que l’industrie se remet toujours de la pandémie.

« La grève qui se produit suggère qu’il s’agit d’un secteur en pleine tourmente », a déclaré Mark Boidman, responsable de la banque d’investissement dans les médias et le divertissement chez Solomon Partners. Il a noté que les actionnaires, en particulier les fonds spéculatifs et les investisseurs institutionnels, étaient « très frustrés » par les entreprises de médias.

La lutte syndicale a explosé juste au moment où l’industrie s’est éloignée de la croissance continue à tout prix. Les entreprises de médias ont vu une augmentation du nombre d’abonnés – et des cours des actions – plus tôt dans la pandémie, investissant des milliards dans de nouveaux contenus. Mais la croissance stagne depuis, entraînant des coupes budgétaires et des licenciements.

Juste une semaine avant le coup d’envoi des résultats, les membres de la Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio rejoint les plus de 11 000 scénaristes de cinéma et de télévision déjà en grève sur la ligne de piquetage.

« Le marché de la publicité douce affecte tout le monde, mais je ne pense pas que Netflix soit aussi affecté que les sociétés de télévision ou d’autres diffuseurs publicitaires établis », a déclaré Benes. Il a noté que si Netflix est le streamer le plus établi, son niveau publicitaire est nouveau et a beaucoup de place pour la croissance.

L’introduction par les streamers de niveaux moins chers et financés par la publicité sera à nouveau un sujet brûlant ce trimestre, en particulier après que Netflix et Disney + ont annoncé leurs plates-formes à la fin de l’année dernière.

La croissance des prix de la publicité, qui a longtemps compensé les baisses d’audience, est une source de préoccupation majeure, selon le récent rapport de MoffettNathanson. La société a noté qu’il pourrait s’agir de la première année non récessive au cours de laquelle les publicités initiales ne produisent pas d’augmentation des prix de la télévision, d’autant plus que le streaming financé par la publicité arrive sur le marché et zappe l’inventaire.

La baisse des abonnés à la télévision payante, qui s’est accélérée au cours des derniers trimestres, devrait continuer de s’accélérer à mesure que les consommateurs se tournent de plus en plus vers le streaming.

Alors que les géants des médias luttent et que les actionnaires sont de plus en plus frustrés, la décision du juge pourrait alimenter davantage de transactions car « beaucoup de ces PDG sont sur la défensive », a ajouté Boidman.

« Ce fut une belle victoire pour les banquiers d’aller dans les salles de conseil et de dire que nous ne sommes pas dans un environnement où les fusions et acquisitions vraiment attrayantes vont être rejetées par les régulateurs. C’est encourageant », a déclaré Boidman de Solomon Partners.

Warner Bros. et Discovery ont fusionné en 2022, gonflant le portefeuille de réseaux câblés de la société combinée et réunissant ses plateformes de streaming. Récemment, la société a relancé son service phare sous le nom de Max, fusionnant le contenu de Discovery+ et HBO Max. Amazone acheté MGM la même année.

« La rue et les pronostiqueurs oublient que Comcast et Sky, Disney et Fox, Warner et Discovery – se sont produits il y a quelques années à peine. Mais l’industrie parle comme si ces accords avaient eu lieu en Colombie-Britannique et non à l’époque de l’AD », a déclaré Peter Liguori, l’ancien PDG de Tribune Media, membre du conseil d’administration de la société de mesure TV VideoAmp.

La consolidation devrait se poursuivre une fois que les entreprises auront terminé de travailler sur ces fusions passées et auront surmonté les effets persistants de la pandémie, tels que l’augmentation des dépenses pour gagner des abonnés, a-t-il déclaré. « Ces PDG ne se contenteront pas de conclure un accord pour conclure un accord. À partir de maintenant, il faudra une barre plus haute pour se consolider. »

Pourtant, avec l’essor du streaming et son manque de rentabilité et le saignement des clients de la télévision payante, une plus grande consolidation pourrait être en cours, quoi qu’il arrive.

La question de savoir si les fusions et acquisitions contribuent à faire avancer ces entreprises est une autre question.

« Ma réaction instinctive à la décision Activision-Microsoft était qu’il y aurait plus de fusions et acquisitions si la FTC devait être supprimée », a déclaré Nathanson. « Mais à vrai dire, Netflix a construit son entreprise avec du contenu sous licence et sans avoir à acheter d’actif. Je ne suis pas vraiment sûr que les grosses transactions pour acheter des studios aient fonctionné. »

–Alex Sherman de CNBC a contribué à cet article.

Divulgation : Comcast est propriétaire de NBCUniversal, la société mère de CNBC.