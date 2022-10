Grèves ferroviaires: RMT annule le jour des grèves pour éviter le choc de Poppy Appeal après avoir averti que la charité manquerait 1 million de livres sterling

RAIL Union RMT a mis fin à ses projets de grève le jour du coquelicot.

Le Sun la semaine dernière a révélé en exclusivité que le Poppy Appeal aurait manqué 1 million de livres sterling de dons après avoir été contraint d’annuler sa collecte de fonds annuelle.

Des grèves avaient forcé la Royal British Legion à annuler son événement annuel London Poppy Day Crédit : PA : Association de la presse

Les bénévoles reçoivent des dons dans les gares de la capitale, le total collecté étant connu pour atteindre 1 million de livres sterling.

Mais les grèves des chemins de fer et des métros les avaient forcés à annuler la collecte de fonds cette année.

Cependant, les patrons du rail ont annoncé aujourd’hui que le transport se poursuivra le 3 novembre.

Au lieu de cela, les travailleurs feront désormais grève les 5, 7 et 9 novembre.

Le secrétaire général par intérim de la TSSA, Frank Ward, a déclaré: “Une fois que nous avons pris connaissance du Poppy Day et de l’impact que notre action revendicative pourrait avoir sur la collecte de fonds de la Royal British Legion, nous avons pris la décision d’annuler notre action.

“Cependant, nous continuerons à mener des actions revendicatives du 4 au 8 novembre, avec des actions en dehors d’une grève qui aura lieu tout au long du mois de novembre dans certaines compagnies ferroviaires.

“Nos membres ne prennent pas les actions revendicatives à la légère. Ce différend pourrait être résolu rapidement si Mark Harper (nouveau secrétaire aux Transports) pouvait éviter les erreurs de Grant Shapps et utiliser ses pouvoirs pour imposer une augmentation de salaire équitable, des conditions raisonnables et aucun licenciement obligatoire. .

“Les conservateurs ont fait de la politique avec les chemins de fer britanniques, empêchant les entreprises du ministère des Transports de négocier avec les syndicats et le résultat a été une main-d’œuvre profondément mécontente et la misère des navetteurs.

“Il est grand temps que les opérateurs ferroviaires se mettent autour de la table avec nous et négocient une solution équitable.”

La semaine dernière, des volontaires ont fustigé les grèves pour avoir forcé l’annulation.

Un porte-parole de Poppy Appeal a précédemment déclaré: “La Royal British Legion a annulé son” London Poppy Day “, qui rapporte jusqu’à 1 million de livres sterling par an, le jeudi 3 novembre en raison d’une grève des chemins de fer déclenchée par le RMT.

“L’événement voit 2 000 militaires et vétérans se rassembler pour l’appel du coquelicot de la RBL dans les centres de transport de Londres. Il s’agit de la collecte d’une journée la plus réussie de ce type au Royaume-Uni et dépend des dons des navetteurs.

“L’organisme de bienfaisance envisage de toute urgence d’autres arrangements pour atténuer l’impact de la perte de fonds causée par cette annulation sur son travail vital avec la communauté des forces armées.”