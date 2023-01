Grèves en France: les travailleurs se retirent lors de manifestations de masse contre les projets de relèvement de l’âge de la retraite

Paris/Londres

CNN

—



Les trains et les vols ont été annulés en France, les écoles primaires fermées et des milliers de policiers déployés alors que les syndicats organisaient des grèves nationales jeudi pour protester contre le projet du gouvernement de relever l’âge de la retraite pour la plupart des travailleurs.

Les manifestations dans les grandes villes françaises, dont Paris, Marseille, Toulouse, Nantes et Nice, ont paralysé les services de transport. Le réseau énergétique du pays était également mis à rude épreuve.

Huit des plus grands syndicats avaient appelé à une “première journée de grèves et de manifestations” contre la réforme des retraites dévoilée par le gouvernement du président Emmanuel Macron. La législation obligera les citoyens français à travailler jusqu’à 64 ans, contre 62 actuellement, pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Les lignes de train à travers la France connaissaient de “graves perturbations”, selon la SNCF. Les lignes de métro de Paris ont été frappées par des fermetures totales ou partielles, a indiqué la RATP sur Twitter.

Pendant ce temps, Eurostar a annulé plusieurs services entre la capitale française et Londres, selon son site Internet, et les vols à l’aéroport d’Orly à Paris ont été supprimés. Environ 200 bus conduiront des manifestants à Paris pour une marche à travers la ville cet après-midi, a déclaré jeudi le chef du syndicat CGT Philippe Martinez à la chaîne française Public Senat.

La CGT a déclaré que la majorité des travailleurs de la raffinerie de TotalEnergies (TOT) ont débrayé, interrompant les livraisons de produits pétroliers. CNN a contacté la compagnie pétrolière pour commentaires.

Quelque 70% des enseignants du primaire devraient également faire grève dans toute la France, selon le principal syndicat du secteur, le Snuipp-FSU, avec la fermeture d’une école primaire sur trois à Paris. Le syndicat Snes-FSU a déclaré qu’environ 50% des enseignants du secondaire en France seraient également en grève.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré mercredi à la radio française RTL que plus de 10 000 policiers et militaires seront déployés pour les manifestations, dont 3 500 officiers en poste à Paris.

Les réformes des retraites proposées par Macron interviennent alors que les travailleurs en France, comme ailleurs, sont pressés par la hausse des factures alimentaires et énergétiques. Les infirmières et les ambulanciers du Royaume-Uni font également grève jeudi pour contester les salaires et les conditions de travail.

Des milliers de personnes ont participé à des manifestations de masse dans les rues de Paris l’année dernière pour protester contre le coût de la vie, et des grèves de travailleurs réclamant des salaires plus élevés ont provoqué l’épuisement des pompes à carburant à travers le pays il y a quelques mois.

« Cette réforme tombe à un moment où il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de fatigue. Cela arrive au pire moment, en fait », a déclaré mardi à CNN le chef du syndicat CFE-CGC, François Hommeril, pointant du doigt l’inflation qui a ravagé l’Europe cette année suite à la pandémie de Covid-19 et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le gouvernement français a déclaré que le relèvement de l’âge de la retraite était nécessaire pour s’attaquer au déficit de financement des retraites. La France a dépensé près de 14 % de son PIB en pensions publiques en 2018, soit plus que la plupart des autres pays, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Veran a déclaré mercredi aux journalistes que 40% des travailleurs français pourront quitter le travail avant 64 ans dans le cadre du régime proposé grâce à des exceptions pour ceux qui ont commencé à travailler tôt ou qui ont des emplois physiquement éprouvants.

“Nous avons le système le plus protecteur, le plus développé d’Europe [for pensions],” il a dit. “Même après les réformes, nous prendrons notre retraite en France mieux et plus tôt que dans presque tous les pays de la zone euro”, a-t-il ajouté.

En Europe et dans de nombreuses autres économies développées, l’âge d’acquisition des droits à pension complète est de 65 ans et tend de plus en plus vers 67 ans.

La refonte des retraites est depuis longtemps une question controversée en France, les manifestations de rue ayant interrompu les efforts de réforme en 1995 et les gouvernements successifs faisant face à une forte résistance aux changements qui ont finalement été adoptés en 2004, 2008 et 2010.

Une précédente tentative de Macron de réorganiser le système de retraite français s’était heurtée à des grèves nationales en 2019 avant d’être abandonnée en raison de la pandémie de Covid-19.