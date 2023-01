Grèves en France: les travailleurs immobilisent Paris lors d’une deuxième manifestation de masse contre la réforme de l’âge de la retraite

Paris/Londres

CNN

—



Les écoles françaises et les réseaux de transport ont été fortement perturbés mardi pour la deuxième fois ce mois-ci, alors que les syndicats organisaient une autre grève de masse contre les plans du gouvernement visant à relever l’âge de la retraite pour la plupart des travailleurs.

Les syndicats et les partis d’opposition ont appelé les gens à manifester dans les grandes villes, espérant une répétition de la première grande manifestation contre les plans le 19 janvier, à laquelle plus d’un million de personnes ont participé. Les grèves de ce jour-là ont paralysé le réseau de transport et fermé la Tour Eiffel aux visiteurs.

A Paris, plus de 100 écoles seront fermées mardi et 60% des enseignants seront débrayés, a indiqué sur Twitter le grand syndicat de l’éducation FSU.

La capitale française devrait faire les frais des protestations. L’agence de transport de la ville, la RATP, a averti que les services de métro et de train de banlieue seraient “très perturbés”.

L’opérateur ferroviaire national SNCF a déclaré que les deux tiers des trains du TGV, le service ferroviaire interurbain à grande vitesse français, seraient annulés mardi et que seuls 20% des trains régionaux fonctionneraient.

Air France (AFLYY) a annulé 10% des vols court-courriers mais a déclaré que les grèves n’affecteraient pas les services long-courriers. Eurostar, quant à lui, a annulé plusieurs liaisons entre Paris et Londres.

Il y aura 248 manifestations à travers le pays, a déclaré mardi Philippe Martinez, le chef de l’une des plus grandes confédérations syndicales françaises CGT, à BFM-TV, affilié à CNN.

Malgré l’action de masse, le gouvernement du président Emmanuel Macron reste ferme sur les réformes prévues des retraites, qui augmenteront progressivement l’âge auquel les citoyens français peuvent percevoir une pension d’État à 64 ans, contre 62 ans.

Dimanche, la Première ministre Élisabeth Borne a déclaré que le relèvement de l’âge de la retraite n’était “pas négociable”, lors d’une interview sur la chaîne de télévision nationale France Info.

Le gouvernement a déclaré que la législation était nécessaire pour lutter contre un déficit de financement, mais les réformes ont provoqué la colère des travailleurs à un moment où le coût de la vie augmente.

Des milliers de personnes ont participé à des manifestations de masse dans les rues de Paris l’année dernière pour protester contre le coût de la vie, et des grèves de travailleurs réclamant des salaires plus élevés ont provoqué l’épuisement des pompes à carburant à travers le pays il y a quelques mois.

La France consacre près de 14 % de son PIB aux retraites publiques, l’un des taux les plus élevés parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Le relèvement de l’âge de la retraite à 64 ans maintiendra la France en dessous de la norme en Europe et dans de nombreuses autres économies développées, où l’âge d’acquisition des droits à pension complète est de 65 ans et tend de plus en plus vers 67 ans.

— Marguerite Lacroix a contribué à cet article.