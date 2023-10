Grèves du NHS : quels sont les problèmes des services de santé britanniques ? Manifestations des médecins ou coupes budgétaires ? | Actualités sur les droits du travail

Londres, Royaume Uni – Des milliers de médecins à travers l’Angleterre ont entamé une grève de trois jours pour la huitième fois depuis mars, exigeant de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Les consultants et les jeunes médecins – qui représentent 80 pour cent des médecins hospitaliers – ont entamé lundi une grève de 72 heures à 7 heures du matin (06h00 GMT), alors que le parti conservateur au pouvoir se réunissait pour sa réunion annuelle à Manchester.

Le Le National Health Service (NHS), financé par l’État, a averti que la grève paralyserait les services non urgents.

Il s’agira de la deuxième grève conjointe des consultants et des jeunes médecins en moins d’un mois, obligeant les hôpitaux à reprogrammer les rendez-vous ambulatoires et les opérations non urgentes. Près d’un million de rendez-vous à l’hôpital ont été reportés depuis le début de la grève, y compris chez les infirmières, en décembre.

Voici ce que vous devez savoir sur la grève :

Pourquoi les médecins font-ils grève ?

Les médecins affirment que les augmentations de leurs salaires n’ont pas suivi le rythme d’une inflation élevée dans un contexte de crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

Le secteur de la santé a souffert d’une pénurie de personnel en raison d’années de coupes budgétaires. Cela signifie que les professionnels de la santé sont obligés de travailler de plus longues heures, sans soutien et incapables de prendre des pauses. Une enquête récente du British Medical Journal a révélé qu’un étudiant en médecine sur trois envisage de quitter le NHS dans les deux ans suivant l’obtention de son diplôme.

Ajoutez à cela le manque de ressources, comme les lits d’hôpitaux et les équipements médicaux, et les médecins se sentent « sous-évalués et épuisés », explique le Dr Kiran Rahim, jeune médecin et registraire pédiatrique dans un hôpital de Londres. Elle prodigue des soins médicaux et des traitements essentiels aux enfants malades depuis qu’elle a obtenu son diplôme il y a un peu plus de dix ans.

Elle affirme que les jeunes médecins ont subi une réduction de salaire en conditions réelles (RPI) de 26,1 % depuis 2008.

Le salaire annuel de base d’un consultant à temps plein est de 88 300 livres sterling (107 328 dollars) et pour un jeune médecin qui vient d’obtenir son diplôme de médecine, il est d’environ 29 384 livres sterling (35 716 dollars).

Une enquête menée par la British Medical Association (BMA), le syndicat représentant les médecins du Royaume-Uni, révèle que près de la moitié des jeunes médecins ont eu du mal à payer leur loyer ou leur hypothèque pendant la crise du coût de la vie, et la moitié ont eu des difficultés à payer leurs factures d’énergie.

Le Dr Rahim espérait, à ce stade de l’année, pouvoir continuer à faire un travail qu’elle aime, au lieu de faire grève.

« Je souhaite voir le gouvernement travailler avec les médecins pour mettre un terme aux actions revendicatives, mais cela n’a jamais été le cas. Notre bonne volonté a été suffisamment exploitée et c’est tout simplement fini. Une résolution formelle avec la BMA doit avoir lieu.

L’offre salariale du gouvernement aux médecins est-elle suffisante ?

L’année dernière, les jeunes médecins se sont vu proposer une augmentation de salaire « insultante » de 2 %, « bien inférieure à l’inflation », a déclaré la British Medical Association (BMA), le syndicat représentant les médecins du Royaume-Uni.

Tout cela a abouti à une grève en mars de cette année, avec des médecins en formation exigeant une rémunération de 35 pour cent et des consultants réclamant 12 pour cent.

Désormais, le gouvernement a offert respectivement 6 pour cent et 8,8 pour cent aux consultants et aux jeunes médecins.

Si l’on utilise les prévisions annuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC), une hausse de 6 % ne représenterait qu’un pour cent si l’on prend en compte le taux d’inflation.

Les médecins ont rejeté l’offre.

Le professeur Phil Banfield, président du conseil de la BMA, affirme que les médecins sont prêts à mettre fin aux grèves si le gouvernement fait « une offre crédible ».

« Nous ne voulons pas faire grève, nous ne voulons pas avoir à protester lors des conférences du parti, mais nous voulons que les médecins soient reconnus comme des praticiens hautement qualifiés qu’ils sont. Nous voulons servir nos patients.

Pourquoi les salaires stagnent-ils depuis des années ?

Il ne s’agit pas seulement de la rémunération des médecins : il y a une stagnation des salaires dans l’ensemble de l’économie britannique depuis la crise financière mondiale de 2008.

Le gouvernement de coalition britannique dirigé par les conservateurs a introduit une série de mesures d’austérité après son arrivée au pouvoir en 2010 afin de répondre à la crise, notamment un ralentissement des dépenses du NHS. Mais cela a laissé le budget du NHS à court de 28,6 milliards de dollars.

Ajoutez à cela « la flambée de l’inflation, les coûts énergétiques élevés, les changements structurels et l’impact du Brexit et le vieillissement de la population, vous obtenez la tempête parfaite », déclare le professeur Nora Colton, directrice de la Global Business School for Health (GBSH) à Collège universitaire de Londres (UCL).

Comment est dépensé le budget du NHS ?

Les chiffres pour 2021-2022 montrent que le gouvernement a dépensé 193,8 milliards de livres sterling (236 milliards de dollars) en frais de fonctionnement quotidiens. Presque 40 pour cent du budget annuel a été consacré au personnel, y compris les salaires des médecins.

Que signifient les coupes budgétaires du NHS ?

Il ne s’agit pas seulement des salaires des médecins, il y a eu des réductions dans les services à travers le pays, y compris des fermetures d’hôpitaux et d’urgences (accidents et urgences).

Le Royal College of Emergency Medicine a constaté que les longues attentes aux urgences – en raison d’une pénurie de personnel et d’un manque de lits d’hôpitaux – ont contribué à 23 000 décès supplémentaires en 2022.

« Ce n’est pas si simple », déclare le professeur Colton, « il y a toutes sortes de problèmes systémiques en jeu. Selon certaines informations, les ambulances ne pouvaient pas libérer les gens vers les urgences parce qu’il n’y avait pas suffisamment de lits. Il n’y avait pas assez de lits parce que les gens n’étaient pas placés dans l’assistance sociale. Les gens n’ont pas pu bénéficier de l’aide sociale à cause des réductions de financement – ​​c’est très complexe.

« Il n’est pas facile de dire que c’est à cause des coupes budgétaires, c’est simplement l’incapacité globale d’adopter une approche systémique des soins de santé. »

Comment le Royaume-Uni se compare-t-il aux autres systèmes de santé ?

Le NHS est l’un des plus anciens systèmes de santé financés par l’État au monde et est relativement bien financé par rapport à d’autres pays aisés, mais son les résultats en matière de santé sont inférieurs à la moyenne.

L’analyse du King’s Fund des données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montre que le Royaume-Uni se classe au sixième rang sur la liste des dépenses de santé en pourcentage du PIB en 2022.

« Le Royaume-Uni consacre 10 % de son PIB à la santé, mais les résultats en matière de santé sont inférieurs à ceux d’autres pays. C’est à cause des inégalités en matière de santé et des inégalités sociales, tout cela exacerbe les résultats en matière de santé », explique Colton de l’UCL.

« Injecter plus d’argent dans les soins hospitaliers ne va pas arranger les choses. Pour ce faire, nous devons nous assurer que les soins primaires, le diagnostic et la prévention sont investis. »

Le NHS a-t-il besoin de plus d’argent ?

Le professeur Colton estime que le modèle du NHS peut être sauvé si « des politiciens courageux et des dirigeants visionnaires » agissent.

« Ce n’est pas seulement une question d’argent, il s’agit d’investir aux bons endroits – dans les infrastructures, l’innovation et la technologie. Si nous ne commençons pas à nous tourner vers l’avenir vers des soins préventifs et diagnostiques, les problèmes complexes auxquels le NHS est confronté ne seront pas résolus.

« Nous avons besoin de mieux comprendre comment tout fonctionne ensemble, dans un modèle de soins et une main-d’œuvre correctement financés. »

Colton estime que les médecins devraient bénéficier de meilleures conditions de travail et être rémunérés financièrement pour leur travail, « mais du point de vue économique du gouvernement, une augmentation de salaire est considérée comme faisant progresser l’inflation des salaires ».

Combien de temps la grève va-t-elle durer ?

Les consultants ont le mandat légal de faire grève jusqu’à fin décembre et les médecins stagiaires jusqu’à fin février.