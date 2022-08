Grèves du métro : quelles lignes du métro de Londres sont fermées aujourd’hui ?

Les lignes TUBE à travers Londres seront à nouveau touchées par des grèves aujourd’hui.

Mais quelles lignes seront impactées, et pourquoi les grèves ont-elles lieu ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Quelles lignes de métro sont fermées aujourd’hui ?

Les Londoniens ont été avisés par Transport for London d’éviter d’utiliser les lignes de métro le vendredi 19 août 2022.

TfL a averti que les stations de métro subiront de graves perturbations sur toutes les lignes – avec peu ou pas de services tout au long de la journée.

Il a été confirmé qu’aucun service de métro de nuit ne fonctionnera.

Les voyageurs doivent trouver des itinéraires alternatifs si possible – cependant, les grèves affecteront également le London Overground et les bus.

Ceux qui se rendent dans la capitale le vendredi 19 août 2022 doivent être conscients que les grèves pourraient bien affecter leurs plans de voyage normaux Crédit : PA : Association de la presse

Il est extrêmement difficile pour les navetteurs d’utiliser la plupart des services TfL aujourd’hui.

Si vous avez besoin de voyager, des services fluviaux, le téléphérique de Londres et Santander Cycles seront disponibles pour vous aider à vous déplacer.

Quand ont lieu les grèves du métro ?

Les stations de métro seront concernées dès la mise en service le vendredi 19 août 2022, jusqu’à 8h le samedi 20 août 2022.

La plupart des services TfL fonctionneront normalement après 08h00 le samedi 20 août 2022, mais des perturbations sont à prévoir sur les lignes et zones suivantes :

London Overground – service réduit entre 08h00 et 18h00. Pas de service après 18h00. Pas de nuit en surface

Elizabeth lineCentral (Paddington-Abbey Wood) – service réduit après 18h00

Est (Liverpool Street-Shenfield) – trains circulant toutes les 30 minutes de 07h00 à 17h30 uniquement. Les trains ne s’arrêteront pas à Maryland, Forest Gate, Manor Park, Goodmayes

West (Paddington-Reading/Heathrow) – trains toutes les 30 minutes de 07h10 à 17h40 uniquement. Les trains d’Heathrow ne desservent que le terminal 4

District line – pas de service entre Wimbledon et Parson’s Green, et Richmond et Turnham Green avant 08h00 et après 18h00

Ligne Bakerloo – aucun service au nord de Queen’s Park

Tramways – service réduit

Le métro de Londres a conseillé aux gens de ne pas voyager et a mis en garde contre de graves perturbations sur le réseau dès le début du service.

Pourquoi les grèves du métro de Londres ont-elles lieu ?

La grève du vendredi 19 août 2022 est le résultat du départ des travailleurs du métro et des chauffeurs de bus.

La grève a été déclenchée par le Syndicat national des travailleurs du rail, de la mer et des transports (RMT) dans le cadre d’un conflit en cours entre Transport for London (Tfl) et le syndicat au sujet des retraites, des emplois et des conditions.

Les deux parties se sont rencontrées au service de conciliation ACAS fin mai et bien qu’aucune résolution n’ait été trouvée, il y a de l’espoir pour de nouvelles discussions.

Dans le cadre d’accords de financement antérieurs, le gouvernement a exigé que TfL s’efforce d’atteindre la viabilité financière d’ici avril 2023.

TfL a proposé de ne pas pourvoir environ 500 à 600 postes au fur et à mesure qu’ils deviennent vacants.

C’est la cinquième fois que des membres du RMT du métro de Londres sortent pendant 24 heures cette année dans un différend sur des suppressions d’emplois.

Le RMT a déclaré qu’il continuerait à prendre d’autres formes d’action, à moins d’une grève.