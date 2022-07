Grèves des trains : encore plus de misère pour les Britanniques alors que deux autres jours de débrayage sont annoncés par le syndicat

Les passagers du RAIL sont prêts pour plus de jours d’enfer pour les navetteurs, car deux jours supplémentaires de grèves ont été prévus.

Le chaos des voyages se profile alors que les travailleurs de plus d’une douzaine d’opérateurs doivent partir au milieu d’une dispute furieuse sur les emplois, les salaires et les conditions de travail.

D’autres grèves de trains sont prévues Crédit : Reuters

Le mois dernier, des millions de personnes ont été invitées à rester chez elles alors que les débrayages des cheminots ont provoqué une semaine de chaos dans les navetteurs – avec sept jours supplémentaires de grèves prévues dans les semaines à venir.

Les membres du RMT de Network Rail et de 14 opérateurs ferroviaires feront la grève les 18 et 20 août, a annoncé le syndicat ce soir.

Le syndicat avait précédemment annoncé une grève pour le 27 juillet, la veille de l’ouverture des Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a averti que le différend entre les syndicats, l’industrie ferroviaire et le gouvernement “ne disparaîtra pas simplement”.

Il a ajouté: “Ils doivent sérieusement proposer une offre salariale qui aide à faire face à la crise du coût de la vie, à la sécurité d’emploi de nos membres et à de bonnes conditions de travail.

“Les propositions récentes de Network Rail étaient bien en deçà de la rémunération et de la sécurité autour des travaux de maintenance.

“Et les sociétés d’exploitation ferroviaire ne nous ont même pas fait d’offre salariale lors des récentes négociations.

“Maintenant que Grant Shapps (secrétaire aux Transports) a abandonné ses espoirs désespérés pour le poste de Premier ministre, il peut maintenant retourner à son travail quotidien et aider à régler ce gâchis.

“Nous restons ouverts aux pourparlers, mais nous poursuivrons notre campagne jusqu’à ce que nous parvenions à un règlement négocié.”

Andrew Haines, directeur général de Network Rail, a déclaré: “En annonçant encore plus de dates de grève, le RMT a abandonné toute prétention qu’il s’agissait de parvenir à un accord.

“Il est clair que l’intérêt supérieur des passagers et de notre personnel passe au second plan après la campagne politique des patrons du syndicat.”

Cela survient après que le syndicat Aslef a annoncé aujourd’hui que les conducteurs de train de huit compagnies ferroviaires feraient grève le 30 juillet dans le cadre d’un différend sur les salaires.

Les conducteurs de Chiltern Railways, GWR, LNER, London Overground, Northern, Southeastern, TransPennine et West Midlands sortiront tous.

Les chauffeurs de Greater Anglia feront également grève le 23 juillet, et ceux de Hull Trains feront grève les 16 et 23 juillet.

Dates de grève Grande Anglie – 23 juillet Trains de coque – 16 et 23 juillet Le Syndicat National des Cheminots, de la Maritime et des Transports (RMT) et l’Association des Personnels Salariés des Transports – 27 juillet Arriva Rail London, Chiltern Railways, Greater Anglia, Great Western, Hull Trains, LNER, Southeastern and West Midlands Trains – 30 juillet RMT – 18 et 20 août

Le secrétaire général de l’Aslef, Mick Whelan, a déclaré : “Nous ne voulons pas faire la grève – les grèves sont le résultat d’un échec de la négociation – et ce syndicat, depuis que j’ai été élu secrétaire général en 2011, n’a jamais été en grève, jusqu’à ce année, pendant quelques jours.

“Nous ne voulons pas déranger les passagers, notamment parce que nos amis et nos familles utilisent aussi les transports en commun, et nous croyons qu’il faut renforcer la confiance dans les chemins de fer britanniques, et nous ne voulons pas perdre d’argent en faisant grève.

“Mais nous avons été contraints à cette position par les compagnies ferroviaires, dirigées par le gouvernement conservateur.

“Les chauffeurs des entreprises où nous faisons grève ont subi une baisse de salaire en termes réels au cours des trois dernières années, depuis avril 2019.

“Ces entreprises ne nous offrent rien, disant qu’elles ont les mains liées par le gouvernement.

“Cela signifie, en termes réels, avec une inflation en avance à 9%, 10% et même 11% cette année, selon l’indice que vous utilisez, qu’on leur dit de prendre une réduction de salaire en termes réels, et c’est pas acceptable.

“La grève est désormais la seule option disponible, mais nous sommes toujours ouverts aux pourparlers si les compagnies ferroviaires ou le gouvernement veulent nous parler et faire une offre juste et sensée.”

Le RMT a organisé trois grèves le mois dernier qui ont paralysé les services à travers le pays.

Des dizaines de milliers de travailleurs ont débrayé lors de la plus grande grève des chemins de fer en 30 ans.

Certaines régions ont été complètement coupées car les services ont été supprimés et les navetteurs sont restés bloqués.