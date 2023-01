Grèves des enseignants : Cours en ligne et cours de style Covid prévus

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les écoles prévoient de ramener des cours en ligne et des cours de style Covid pour les enfants vulnérables alors qu’ils se préparent aux grèves attendues des enseignants, L’indépendant a été dit.

Les ministres espèrent également que les écoles pourront s’unir pour partager des ressources, ce qui laisse entrevoir la possibilité que les élèves soient transportés dans différents locaux pour leurs cours.

Le gouvernement élabore des plans d’urgence pour d’éventuelles débrayages à travers l’Angleterre, avec deux des principaux syndicats d’enseignants du Royaume-Uni – le National Education Union (NEU) et la National Association of Head Teachers (NAHT) – qui doivent dévoiler les résultats des votes de grève lundi. .

Le Syndicat national de l’éducation s’est dit convaincu que les enseignants soutiendront les débrayages proposés et estime qu’une action revendicative pourrait commencer dès le 30 janvier.

Lors d’une réunion la semaine dernière, la secrétaire à l’éducation, Gillian Keegan, a averti les syndicats que “les enjeux n’ont jamais été aussi élevés” en ce qui concerne les grèves, car cela affecterait les enfants dont l’éducation a déjà été mise à mal par la pandémie.

Paul Smith, PDG de la White Horse Federation, une fiducie académique comptant 31 écoles, a déclaré que s’il respecte le droit de grève des enseignants, sa fiducie a la «responsabilité morale» d’équilibrer ce droit avec les besoins de chacun, «surtout ceux qui sont les plus vulnérables ».

Il a déclaré que si le scrutin du NEU atteint le seuil d’action revendicative, son organisation “introduira des arrangements de type Covid afin que les étudiants les plus vulnérables et ceux des familles de travailleurs clés aient un endroit sûr et chaleureux où ils pourront se rendre pendant toute action revendicative”. .

Le groupe prévoit également de fournir le déjeuner à tous ceux qui ont droit à des repas scolaires gratuits.

Mais il a dit qu’il espérait que les ministres et les syndicats trouveraient une solution pour éviter une grève. “La dernière chose que nos élèves devraient avoir à endurer, c’est plus de jours sans école”, a-t-il déclaré.

Seamus Murphy, PDG de Turner Schools, une fiducie académique avec cinq écoles à Folkestone, a déclaré que son organisation prévoyait de fournir un apprentissage en ligne ainsi que des cours en personne pour les enfants vulnérables et ceux qui se préparent pour leurs GCSE et A-Levels.

” – des systèmes numériques établis.

Il est entendu que les ministres souhaitent que les écoles appartenant à des fiducies multi-académies partagent leurs ressources les jours de grève, en particulier si elles partagent déjà un directeur.

Une source gouvernementale a déclaré : “Nous avons des têtes fantastiques qui sont très innovantes et créatives, et je m’attends à ce que nous en voyions de bons exemples dans l’éventualité de grèves.”

Les syndicats d’enseignants disent que les grèves sont nécessaires parce que le salaire des enseignants a été érodé au cours des 12 dernières années (PENNSYLVANIE)

Dame Rachel de Souza, la commissaire aux enfants, a averti que les grèves mettraient en danger les élèves vulnérables et a critiqué les enseignants pour avoir planifié une action revendicative.

“Alors que nous sommes confrontés à la perspective de grèves d’enseignants en Angleterre, je pense plus que jamais que ce n’est pas la bonne ligne de conduite”, a-t-elle écrit dans Le télégraphe du dimanche. « C’est préjudiciable aux résultats des enfants. Cela perturbera leur apprentissage au moment même où ils se remettent sur la bonne voie [after the pandemic].”

Sam Freedman, qui était conseiller au ministère de l’Éducation lorsque Michael Gove était secrétaire à l’éducation, a déclaré que les deux principales options que les écoles auraient seraient l’apprentissage en ligne et la réunion dans le but de garder au moins un site ouvert.

“La plupart des fiducies multi-académies sont géographiquement concentrées, avec trois ou quatre écoles dans la même ville ou partie d’une ville”, a-t-il déclaré. “Donc [joining together] serait certainement une option. Dire aux parents ‘Il va falloir voyager un peu plus loin aujourd’hui si tu veux [your] enfants à l’école, car nous avons un site ouvert.

Il a déclaré que les écoles « ne feront probablement pas » grand cas des cours en ligne en direct du genre qui a épuisé de nombreux parents qui travaillent pendant la pandémie. Mais il a suggéré qu’il pourrait y avoir plus d’utilisation de cours en ligne préenregistrés, comme ceux créés par l’Oak Academy du gouvernement lorsque Covid était à son apogée.

Les dirigeants syndicaux, cependant, ont exprimé des doutes sur les plans.

Les enfants pourraient reprendre les cours en ligne si les enseignants acceptaient de faire la grève (PENNSYLVANIE)

Geoff Barton, secrétaire général du syndicat Association of School and College Leaders, a déclaré que si la grève se poursuivait, toute décision de maintenir une école ouverte devrait être basée sur une « évaluation des risques tenant compte de la sécurité du personnel et des étudiants ».

Tout travail scolaire que les élèves doivent faire à la maison devrait également prendre en considération “la disponibilité du personnel et la charge de travail pour définir et noter ce travail”, a-t-il ajouté.

Il a dit que la “dernière chose” que tout le monde souhaite, c’est plus de perturbations, mais qu’il y a une crise dans la profession causée par l’érosion du salaire et des conditions des enseignants au cours des 12 dernières années, qui nuit déjà à l’éducation chaque jour.

“Plutôt que de chercher à limiter l’impact d’éventuelles grèves, le gouvernement devrait s’attaquer à la cause profonde et offrir aux enseignants une rémunération importante et entièrement financée”, a-t-il déclaré.

Le ministère de l’Éducation a souligné le fait que la semaine dernière, le scrutin d’un autre syndicat n’avait pas atteint le taux de participation nécessaire pour approuver la grève.

Un porte-parole a déclaré: «Après deux ans d’éducation perturbée pour les enfants et les jeunes, les familles seront soulagées que les enseignants de NASUWT n’aient pas choisi de faire grève. Le secrétaire à l’éducation a organisé d’autres réunions avec les dirigeants syndicaux pour éviter des grèves préjudiciables.

“Nous avons déjà répondu à la demande des syndicats de 2 milliards de livres supplémentaires pour les écoles, l’année prochaine et l’année suivante, dans la déclaration d’automne, et avons décerné aux enseignants le prix le plus élevé en 30 ans.”