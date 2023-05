Grèves des enseignants 2023: Agonie pour les parents alors que le syndicat menace le personnel de débrayer ENCORE dans quelques semaines

Les PARENTS font face à plus d’agonie après qu’un syndicat d’enseignants a menacé que son personnel se retire à nouveau dans quelques semaines.

Le Syndicat national de l’éducation a annoncé que les enseignants organiseraient de nouvelles grèves en juillet si leur différend de longue date sur les salaires n’était pas résolu le mois prochain.

Les enseignants membres du National Education Union lors d’un rassemblement à Londres au début du mois Crédit : PA

Ce serait la dernière série d’actions revendicatives après une année de perturbations pour les étudiants.

Des milliers de parents ont déjà été contraints de prendre des jours de congé après le chaos causé par les grèves.

Les enseignants sont sortis pour la dernière fois le 2 mai.

Et les parents inquiets sont maintenant confrontés à plus de problèmes avec de nombreux étudiants au cœur de leurs GCSE et A-Levels.

Les enseignants en Angleterre ont rejeté une offre salariale du gouvernement qui aurait vu les salaires augmenter de 4,5% en moyenne l’année prochaine, parallèlement à un paiement unique de 1 000 £ pour cette année.

Le NEU envisage déjà trois jours supplémentaires de grève au cours de la session d’été en Angleterre.

Les membres du NEU dans les écoles en Angleterre ont organisé trois journées de grève régionales et cinq journées nationales depuis février.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a précédemment déclaré: «Pour les syndicats, coordonner une action de grève dans le but de perturber au maximum les écoles est déraisonnable et disproportionné, en particulier compte tenu de l’impact que la pandémie a déjà eu sur leur apprentissage.

« L’éducation des enfants a toujours été notre priorité absolue, et ils devraient être dans les salles de classe qui leur appartiennent.

« Nous avons fait une offre de rémunération des enseignants juste et raisonnable aux syndicats, qui reconnaît le travail acharné et l’engagement des enseignants, ainsi que la fourniture d’un financement supplémentaire de 2 milliards de livres sterling aux écoles, ce qu’ils ont demandé. »