Grèves de décembre 2022 : quand sont les débrayages prévus pour le Royal Mail, le NHS et Network Rail

Le Royaume-Uni fait face à une vague de grèves ce mois-ci, avec au moins un débrayage par jour avant Noël.

Les patrons syndicaux militants ont préparé le pays à un “programme prolongé d’action revendicative” qui devrait provoquer des perturbations dans un certain nombre de secteurs différents.

Décembre devrait voir une vague de grèves dans différentes industries 1 crédit

Qui est en grève en décembre 2022 ?

Des milliers de personnes de diverses industries devraient se retirer cet hiver.

Les secteurs qui ont confirmé les dates de grève comprennent les transports, les services postaux et le NHS.

D’autres industries sont également en train de voter pour une grève prochaine.

Parmi ceux qui planifient une grève figurent le syndicat des pompiers et le PCS, qui représentent les fonctionnaires, y compris les agents des forces frontalières, le personnel du bureau des passeports et les employés des autoroutes nationales.

Pour quels jours les grèves sont-elles prévues ?

En décembre, des grèves sont prévues presque tous les jours du mois avant Noël.

Voici un aperçu des jours où la grève doit avoir lieu et des secteurs qui en sortent.

vendredi 9 décembre

Les membres du Syndicat des travailleurs de la communication (CWU) sont sur le point d’entamer leur première journée de grève.

Ils ont informé Royal Mail qu’ils appelleront leurs membres qui collectent, trient et livrent les colis et les lettres à déclencher une grève sur une période de quatre jours.

dimanche 11 décembre

Les services postaux devraient être à nouveau perturbés car les membres du CWU doivent se retirer pour une deuxième journée de grève.

Les membres du RMT sont également sur le point de sortir, cependant, l’action n’affectera qu’Avanti West Coast, selon National Rail.

lundi 12 décembre

D’autres actions RMT devraient avoir lieu – affectant encore une fois uniquement la ligne Avanti West Coast uniquement.

Une grève des membres d’Unison en Irlande du Nord aura également lieu dans les ambulances et autres services du NHS.

mardi 13 décembre

Des milliers de membres du syndicat RMT travaillant pour Network Rail et 14 sociétés d’exploitation ferroviaire sont sur le point d’organiser des grèves.

Ceux qui sortiront comprendront du personnel de signalisation, dont l’absence est susceptible de provoquer de grandes perturbations le long des lignes principales, tandis que les lignes plus petites n’auront pas de trains.

Les travailleurs du syndicat TSSA déclencheront également une grève en raison de leur conflit ferroviaire national en cours.

L’action industrielle de ce jour affectera les lignes d’Avanti West Coast.

mercredi 14 décembre

Plusieurs grèves devraient avoir lieu le mercredi 14 décembre.

La perturbation affectera une fois de plus les services postaux alors que le syndicat CWU appelle ses membres à se retirer pour la troisième fois ce mois-ci.

D’autres grèves devraient également avoir lieu dans le secteur des transports alors que les membres du syndicat RMT se retirent une fois de plus.

jeudi 15 décembre

Le jeudi 15 décembre est le dernier jour où le syndicat CWU a informé Royal Mail d’une grève nationale.

Jusqu’à 10 000 membres du syndicat Royal College of Nursing (RCN) travaillant pour les employeurs du NHS en Angleterre sont également prêts à faire grève ce jour-là.

Ils sont sur le point de débrayer dans 53 organisations du NHS en Angleterre où le mandat légal de grève a été obtenu plus tôt ce mois-ci.

vendredi 16 décembre

Le personnel de sécurité travaillant pour Eurostar, qui est membre du RMT, commencera le premier des quatre jours de débrayage à l’approche de Noël.

Cependant, il est peu probable que des perturbations sur les lignes soient causées.

Une action est également attendue par les membres RMT travaillant pour Network Rail et 14 sociétés d’exploitation ferroviaire.

samedi 17 décembre

Les membres de la TSSA travaillant pour c2c, qui dessert plus de deux douzaines de stations entre l’est de Londres et le sud de l’Essex, devraient se retirer.

Une grève est également prévue pour les membres du RMT travaillant pour Network Rail et 14 sociétés d’exploitation ferroviaire.

Les membres de la TSSA sur les lignes Avanti West Coast prendront également des mesures.

dimanche 18 décembre

Ce jour-là, RMT lancera une interdiction des heures supplémentaires dans les chemins de fer.

Cela devrait durer jusqu’au 2 janvier, ce qui signifie que RMT mènera une action revendicative pendant quatre semaines.

mardi 20 décembre

Les infirmières du Royal College of Nursing (RCN) doivent faire grève une fois de plus.

Une action de grève impliquant des ambulances et d’autres personnels de santé est également possible au milieu des pourparlers des syndicats.

jeudi 22 décembre

Ceux qui sont employés comme nettoyeurs et membres du syndicat RMT entameront leur première grève dans des entreprises comme Avanti.

Il est peu probable que les services soient interrompus.

Le personnel de sécurité d’Eurostar est également sur le point de débrayer.

vendredi 23 décembre

D’autres grèves des transports sont également attendues le vendredi 23 décembre, les membres du syndicat Unite prenant des mesures – cela n’affectera que l’East Midlands Railway.

Le personnel de sécurité d’Eurostar et les nettoyeurs de plusieurs compagnies ferroviaires prennent également des mesures.

samedi 24 décembre

Les membres d’Unite prévoient de se retirer une fois de plus – encore une fois, cela ne fera que perturber la ligne East Midlands.

samedi 31 décembre

À la fin du mois, les membres du RMT qui sont employés comme nettoyeurs pour un certain nombre de sociétés de transport différentes sont sur le point de déclencher une action revendicative.

Pourquoi y a-t-il des grèves ?

NHS

Les membres du Royal College of Nursing sont sur le point de faire grève pour la première fois après l’échec du gouvernement à s’engager dans des négociations salariales formelles après la fin d’un délai de cinq jours en novembre.

Des milliers d’infirmières réclament une hausse de 5 % au-dessus de l’inflation et de meilleures conditions de travail.

Le secrétaire général et directeur général du RCN, Pat Cullen, a déclaré: «Les ministres ont décliné mon offre de négociations salariales formelles et ont plutôt choisi la grève. Nous n’avons eu d’autre choix que d’annoncer où nos membres entameront une grève en décembre.

« Nous défendons notre profession et nos patients. Nous en avons assez d’être tenus pour acquis et d’être incapables de fournir les soins que les patients méritent.

“Les ministres ont toujours le pouvoir et les moyens d’arrêter cela en ouvrant des négociations qui répondent à nos graves préoccupations concernant la sécurité des patients et l’équité salariale.”

courrier Royal

Les membres du Syndicat des travailleurs de la communication (CWU) demandent une augmentation de salaire qui corresponde à la flambée du coût de la vie.

Le secrétaire général du CWU, Dave Ward, a précédemment déclaré: «Les Posties sont dans le combat de leur vie contre l’ubérisation de Royal Mail et la destruction de leurs conditions.

“Mais 115 000 de nos membres n’accepteront pas simplement cette guerre contre leurs moyens de subsistance et leur industrie.”

Dans une déclaration avant les grèves, Royal Mail a déclaré: ” Nous exhortons les dirigeants du CWU à accepter le changement et à payer l’offre, à annuler les futures grèves dommageables, pour le bien de nos clients et de notre personnel.

”Nous nous excusons auprès de nos clients pour les inconvénients que la grève continue du CWU causera. Nous faisons tout notre possible pour minimiser les retards et garder les gens, les entreprises et le pays connectés.”

Réseau ferroviaire

Il existe de multiples conflits impliquant de nombreux employeurs, dont Network Rail et 14 autres opérateurs de transport.

Quatre syndicats sont impliqués, dont RMT, Aslef, Unite et la TSSA.

Le secteur des transports a déclenché des grèves pour la première fois cet été.

Les conflits en cours portent sur les conditions salariales, les emplois, notamment la perspective de licenciements forcés et les conditions de travail.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat RMT, a déclaré: «Cette dernière série de grèves montrera à quel point nos membres sont importants pour le fonctionnement de ce pays et enverra un message clair que nous voulons un bon accord sur la sécurité de l’emploi, les salaires et les conditions pour notre peuple.

“Nous avons été raisonnables, mais il est impossible de trouver un règlement négocié lorsque la main morte du gouvernement préside à ces pourparlers.”

Il a également accusé le secrétaire aux Transports, Mark Harper, de bloquer un projet de règlement.

Le ministère des Transports (DfT) rejette cette affirmation.