Grèves d’autobus scolaires et tue un homme sur un scooter à San Jose

SAN JOSE, Californie (AP) – Un autobus scolaire transportant des étudiants a heurté et tué un joueur de football de première année de l’Université d’État de San Jose alors qu’il conduisait un scooter près du campus vendredi, ont déclaré des responsables de l’université.

Le bus du district scolaire unifié de San Jose a eu le feu vert lorsque Camdan McWright, 18 ans, est entré dans le passage pour piétons directement sur la trajectoire du véhicule, a déclaré la California Highway Patrol. McWright est décédé sur les lieux, à environ deux pâtés de maisons de l’université, ont indiqué les autorités.

Personne n’a été blessé dans le bus et les 14 étudiants, âgés de 14 à 17 ans, ont été escortés dans un deuxième bus qui les a éloignés des lieux, a indiqué la patrouille routière. Il a indiqué que le chauffeur de bus de 36 ans s’est arrêté et est resté sur les lieux. Les enquêteurs ne croient pas que l’alcool ou la drogue aient été un facteur dans l’accident.

McWright, un porteur de ballon, était auparavant une star du football pour le lycée St. Genevieve à Los Angeles, près de sa ville natale de Sylmar, a rapporté le Mercury News.

“Nous avons tragiquement perdu un jeune homme incroyable ce matin”, a déclaré Brent Brennan, l’entraîneur-chef de l’université, dans un communiqué. « Camdan avait un bel avenir devant lui et tous les membres de cette communauté qui ont eu l’occasion de passer du temps avec lui le savaient. Nous essayons toujours de faire face à la nouvelle de cette tragédie et apprécions le soutien de chacun en ces temps difficiles. »

Les responsables de l’université coopèrent avec l’enquête de la patrouille routière et mettront des conseillers à la disposition des étudiants et du personnel, a indiqué l’université.

“Nous pleurons Camdan, sa famille, ses amis, ses coéquipiers et la famille Spartan”, a déclaré le président de la SJSU, Steve Perez. “Nous pleurons ensemble et fournirons tout le soutien dont la famille de Camdan, nos étudiants et notre programme de football ont besoin pour aider à traverser cette période tragique.”

The Associated Press