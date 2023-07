Grèves dans les trains: désormais, le deuxième syndicat des chemins de fer critique le RMT de Mick Lynch pour une décision qui « a ruiné l’accord salarial »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une dispute a éclaté entre deux des plus grands syndicats ferroviaires de Grande-Bretagne alors qu’une nouvelle série de grèves du personnel des chemins de fer au sujet des salaires et des pertes d’emplois est en cours.

Dans une interview avec L’indépendant le leader du TSSA (Transport Salaried Staffs Association), a accusé le RMT (Syndicat national des travailleurs du rail, de la mer et des transports) de mettre en péril des emplois en poursuivant ses débrayages.

Peter Pendle, secrétaire général par intérim de la TSSA, a accusé le syndicat de Mick Lynch de manquer de « réflexion stratégique » et de faire exploser un accord salarial conclu avec les compagnies ferroviaires.

Cela survient alors que les ministres poussent à fermer des centaines de billetteries dans les gares à travers le pays au milieu des plus grandes grèves en 30 ans.

La TSSA a cessé ses grèves en février après avoir conclu un accord avec les employeurs qui prévoyait une augmentation de salaire de 5% et aucun licenciement obligatoire jusqu’en 2025.

Mais les opérateurs ferroviaires, soutenus par le gouvernement, ont maintenant renié l’accord et ont décidé de fermer les billetteries – le personnel se préparant à jusqu’à 2 000 suppressions d’emplois. Les employeurs disent que le refus du RMT de signer l’accord signifie qu’il ne représente pas la TSSA.

« En fin de compte, à cause de la ligne de conduite de nos collègues, l’accord – qui était une bonne affaire – a été balayé et tous ces changements sont imposés. Il faudrait donc remettre en question la réflexion stratégique de notre syndicat frère sur cette question », a déclaré le secrétaire général par intérim de la TSSA.

Le chef du RMT, Mick Lynch, a déclaré qu’il n’avait pas rencontré de ministre du gouvernement depuis janvier (Jonathan Brady / PA) (fil de sonorisation)

M. Pendle, un syndicaliste chevronné qui a été amené à stabiliser la direction troublée de la TSSA, a ajouté: « Le RMT, dans sa sagesse, a décidé de ne pas s’inscrire … ce n’est pas à moi de dire aux syndicats frères comment ils doivent mener leurs négociations et je suis sûr que le TUC me dénoncerait si je le faisais.

« Je trouve juste la situation dans laquelle nous nous trouvons, où nous avions un accord, qui régissait [these changes] – Je veux dire, nous y sommes opposés, mais s’ils doivent être faits, ils doivent être faits correctement, et avec le moins de dommages possible pour les voyageurs et les personnes travaillant dans les guichets. Et mon point de vue est que cela ne se produit pas pour le moment.

Alors que les 20 000 membres du RMT s’apprêtaient à sortir jeudi, un porte-parole du syndicat a riposté en disant L’indépendant que « ce que les autres syndicats veulent faire dépend d’eux et de leurs membres ».

« RMT ne s’excusera jamais d’être un syndicat de premier plan qui agit dans l’intérêt de ses membres », ont-ils déclaré, notant que le syndicat avait signé des accords dans d’autres conflits.

Le gouvernement et les compagnies ferroviaires ont annoncé ces dernières semaines leur intention de fermer des centaines de billetteries sur le réseau ferroviaire, une consultation publique en Angleterre devant se dérouler jusqu’au 26 juillet.

La plus grande grève des chemins de fer depuis 30 ans se poursuit jeudi (Getty Images)

Malgré les affirmations selon lesquelles les fermetures sont une opportunité de redéployer le personnel vers des rôles plus importants en contact avec les clients, les opérateurs ferroviaires ont déjà écrit aux syndicats pour établir une période de consultation de 45 jours pour les licenciements proposés.

M. Pendle a déclaré qu’il s’attendait à ce que cette décision soulève « presque certainement » le spectre d’une action revendicative. Mais il a remis en question la sagesse de sortir sur la question, ajoutant: « Je veux dire, nous voilà en train de faire campagne pour garder les billetteries ouvertes. Devrions-nous faire grève pour fermer les billetteries que nous essayons de garder ouvertes? Vous pouvez voir le point. »

Les adhérents du RMT doivent se mettre en grève pendant trois jours cette semaine : les jeudi 20, samedi 22 et samedi 29 juillet. Les membres du syndicat des conducteurs de train Aslef participent également à une interdiction des heures supplémentaires du lundi au samedi cette semaine.

La TSSA élit actuellement un nouveau secrétaire général permanent, M. Pendle occupant le poste par intérim jusqu’au plus tard cette année, date à laquelle un successeur devrait être en place.

Il fait suite au départ de Manuel Cortes, qui a dirigé le syndicat pendant 11 ans mais qui a pris sa retraite suite à des allégations de harcèlement sexuel. Il nie tout acte répréhensible et s’est excusé pour toute blessure causée par son comportement.

M. Pendle a plaisanté en disant qu’il essayait d’entraîner son syndicat « dans le 19e siècle », ajoutant: « Je pense que nous commençons à ressembler à un véritable syndicat adapté au 21e siècle à venir. »

Un porte-parole du RMT a déclaré: « Nos membres ont renouvelé le mandat de grève pour la troisième fois dans le conflit avec les sociétés d’exploitation ferroviaire par un vote de neuf contre un. L’offre salariale qui nous a été faite comportait toute une série de conditions inacceptables.

« Ce que les autres syndicats veulent faire dépend d’eux et de leurs membres. RMT ne s’excusera jamais d’être un syndicat de premier plan qui agit dans l’intérêt de ses membres.

« Nous avons maintenant remporté des accords dans toutes les parties du chemin de fer où le DfT n’a pas de mandat. Les compagnies ferroviaires et le gouvernement sont les seuls responsables de l’impasse actuelle dans le conflit. »

Plates-formes vides à la gare de Paddington à Londres, lors d’une grève des conducteurs de train membres d’Aslef et du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT) dans un conflit de longue date (James Manning / PA) (fil de sonorisation)

Un porte-parole du Rail Delivery Group, qui représente les opérateurs ferroviaires, a déclaré: «L’accord conclu avec la TSSA en février 2023 était un ensemble de principes nationaux convenus pour mettre à jour le chemin de fer en fonction de la façon dont les passagers l’utilisent aujourd’hui. Cependant, malheureusement, en raison de la nature de la négociation collective, l’entente conclue avec la TSSA ne peut être avancée que pour la TSSA.

«La direction du RMT a non seulement refusé de conclure un accord salarial avec ses membres qui donnerait à tout le personnel une augmentation de salaire ainsi que des garanties de sécurité d’emploi, mais elle suspend également les augmentations de salaire et les garanties de sécurité d’emploi pour des centaines de membres de la TSSA. Notre offre reste sur la table si le RMT souhaite poursuivre les discussions nationales afin que nous puissions assurer un avenir prospère à long terme pour les chemins de fer.

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: «Le gouvernement a rencontré les syndicats des chemins de fer, les a écoutés et a facilité des offres améliorées sur les salaires et la réforme. Les dirigeants syndicaux devraient présenter ces offres justes et raisonnables à leurs membres afin que ce conflit puisse être résolu.