Grèves au Royaume-Uni : Près de 200 000 travailleurs britanniques font grève le Black Friday

La crise du coût de la vie en Grande-Bretagne prend déjà de l’ampleur par rapport au Black Friday. Aujourd’hui, la manne commerciale annuelle fait face à une menace supplémentaire de grèves qui pourraient perturber les livraisons, freiner les ventes en ligne et porter un nouveau coup à l’économie en déclin.

Quelque 235 000 travailleurs se sont mis en grève à travers le Royaume-Uni cette semaine, englobant les écoles, les universités et le service postal. Les travailleurs exigent de meilleurs salaires et conditions de travail alors qu’ils sont aux prises avec des factures alimentaires et énergétiques en flèche.

La grève de pas moins de 115 000 employés de Royal Mail jeudi et vendredi menace de perturber les ventes et les livraisons du Black Friday à un moment crucial de l’année pour les détaillants.

Les petites entreprises en particulier subissent “d’énormes dégâts” à la suite des grèves postales, car elles “s’appuient sur un service de courrier efficace pour une grande partie de leur commerce”, selon une déclaration publiée sur LinkedIn et signée par Murray Lambell, eBay ( EBAY) directeur général britannique, Martin McTague, président de la Fédération des petites entreprises, et Michelle Ovens, fondatrice du groupe de campagne Small Business Britain.

Les postiers prévoient de nouvelles grèves les 30 novembre et 1er décembre, après les débrayages d’août et de septembre.

“Les clients doivent s’attendre à des retards dans les articles postés juste avant, pendant ou juste après la grève”, a déclaré Royal Mail dans un communiqué.

Des grèves ont balayé le Royaume-Uni cette année, alors que les travailleurs sont aux prises avec une aggravation de la crise du coût de la vie et une économie qui glisse vers une récession. Les salaires ont stagné et n’ont pas suivi le rythme de l’inflation, qui atteint désormais son plus haut niveau depuis 41 ans, ouvrant la voie à des affrontements entre employeurs et employés.

Ces affrontements ont déjà provoqué des perturbations généralisées, y compris pour les voyages en train, et s’étendent désormais à encore plus de secteurs, tels que l’éducation et la santé.

Plus de 70 000 travailleurs universitaires se sont mis en grève pour les salaires, les conditions de travail et les retraites jeudi et vendredi dans 150 universités du Royaume-Uni.

La grève est la plus importante de l’histoire de l’enseignement supérieur britannique, touchant plus de 2,5 millions d’étudiants, selon l’University and College Union, qui a organisé la grève. Une autre grève est prévue le 30 novembre.

En Écosse, toutes les écoles du continent ont été fermées jeudi après des débrayages de pas moins de 50 000 enseignants lors de la première journée de grève nationale sur les salaires en près de 40 ans, selon l’Educational Institute of Scotland, un syndicat.

Pendant ce temps, le Royal College of Nursing, qui compte plus de 300 000 membres, a déclaré vendredi que les infirmières organiseraient une grève de deux jours en décembre – la première en 106 ans d’histoire du syndicat – pour soutenir son appel à une augmentation des salaires. Unison, un syndicat représentant près d’un demi-million de travailleurs des services de santé, achèvera son propre scrutin de grève vendredi.

Selon l’Office for National Statistics, 356 000 jours ont été perdus en raison d’une grève en août, ce qui n’est pas loin du précédent record enregistré en juillet 2014, où 386 000 jours avaient été perdus. Ce nombre est tombé à 205 000 en septembre.

Mais la situation pourrait encore s’aggraver avant de s’améliorer, avec des perturbations s’étendant au-delà du Black Friday et jusqu’à la fin de la période des fêtes. Les grèves ajouteront également aux pertes subies par les entreprises et pourraient entraîner de nouvelles suppressions d’emplois.

RMT, le plus grand syndicat britannique des transports, a annoncé mardi quatre grèves de 48 heures en décembre et janvier après l’échec des pourparlers avec Network Rail. Le négociateur en chef de Network Rail, Tim Shoveller, a déclaré que la grève rend le “trou financier précaire” dans lequel l’entreprise se trouve plus grand et “la tâche de trouver une solution de plus en plus difficile”.

Les chauffeurs de Best Food Logistics, qui livrent des aliments frais à des restaurants tels que KFC, Burger King et Pizza Hut, ont également voté en faveur de la grève, selon un communiqué de la Union GMB jeudi. Aucune date n’a encore été annoncée et un porte-parole de la société a déclaré à CNN Business qu’il s’engageait à « trouver une voie à suivre ».

Le Syndicat des travailleurs de la communication (CWU), qui représente les postiers en grève, a annoncé des débrayages supplémentaires les 9, 11, 14, 15, 23 et 24 décembre, ce qui pourrait compromettre les livraisons de Noël. Royal Mail indique qu’il n’a pas encore été officiellement informé de ces dates.

Les relations entre l’entreprise et le syndicat se sont détériorées après qu’ils n’ont pas réussi à parvenir à un accord sur les salaires et les modifications des conditions de travail au cours de pourparlers de sept mois.

Selon le PDG de Royal Mail, Simon Thompson, les grèves ont ajouté 100 millions de livres sterling (121,3 millions de dollars) aux pertes de Royal Mail jusqu’à présent cette année et pourraient entraîner de nouvelles suppressions d’emplois en plus des 10 000 déjà annoncées.

“La grève prévue par le CWU tient Noël en otage pour nos clients, entreprises et familles à travers le pays, et met en danger les emplois de leurs propres membres”, a déclaré Thompson dans un communiqué.

Vendredi également, des milliers de travailleurs des entrepôts d’Amazon (AMZN) prévoient de participer à des manifestations et des grèves dans une trentaine de pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, l’Inde, l’Australie, la France, l’Allemagne et l’Afrique du Sud, selon UNI Global Union. .

C’est la troisième année que la campagne Make Amazon Pay organise une journée mondiale d’action lors du Black Friday. Les manifestations qui doivent avoir lieu entre les quarts de travail dans un entrepôt Amazon à Coventry, en Angleterre, vendredi soir, ne devraient pas affecter les livraisons du Black Friday.