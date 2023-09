Grèves à Hollywood : où en est l’arrêt de travail de la WGA et de la SAG-AFTRA ?

Essayer de comprendre ce qui se passe avec la double grève hollywoodienne – les écrivains et les acteurs sont toujours sur les lignes de piquetage – peut donner l’impression de scruter une boule de cristal particulièrement confuse. D’un côté, les syndicats ont fait preuve d’une solidarité extraordinaire ; de l’autre, l’AMPTP a licencié une société de relations publiques de crise et en a embauché une autre, et a démenti les rumeurs de division dans ses rangs.

Mais les spectateurs se poseront probablement de nombreuses questions. Voici quatre des plus pertinentes, avec ce que nous savons des réponses.

Alors, où en sont exactement les grèves hollywoodiennes actuellement ?

Au moment de la publication, le WGA (le syndicat des écrivains) et le SAG-AFTRA (le syndicat des acteurs) sont en grève suite à un conflit de travail avec l’AMPTP (le représentant des négociations collectives des principaux studios et sociétés de production d’Hollywood). La grève de la WGA a débuté le 2 mai et est de loin la plus longue jamais enregistrée. La SAG-AFTRA est en grève depuis le 14 juillet ; sa plus longue grève jamais enregistrée a duré six mois, en 2000.

Les longues grèves ont eu de graves répercussions économiques, en particulier sur les travailleurs d’Hollywood – et pas seulement sur ceux en grève – ainsi que sur ceux qui sont touchés d’une manière ou d’une autre. Les studios en ressentent également les effets ; début septembre, par exemple, Warner Bros. Discovery (dirigé par le désormais tristement célèbre David Zaslav) a annoncé qu’il prévoyait un impact de 300 à 500 millions de dollars sur ses bénéfices pour 2023, malgré son blockbuster. Barbie devenant l’un des films les plus rentables de tous les temps.

À la fin de la semaine dernière, l’AMPTP et la WGA ont annoncé qu’ils prévoyaient de reprendre les négociations cette semaine. Le lundi 18 septembre, ils ont annoncé que les négociations débuteraient le mercredi 20 septembre. Si les scénaristes et les studios parvenaient à un accord, cela constituerait probablement également un modèle pour les acteurs, et les grèves pourraient ainsi prendre fin.

Ou alors ils pourraient continuer.

Que se passe-t-il avec Drew Barrymore ?

En bref : Le 10 septembre, Barrymore a annoncé que son très populaire talk-show reviendrait à l’antenne, sans ses scénaristes et « dans le respect » des règles de grève. Elle a été vivement critiquée pour cette décision et, le 15 septembre, elle a publié une réponse vidéo émotionnelle aux critiques, sans reculer. (Il a ensuite été supprimé.)

Puis, le 17 septembre, un jour avant le retour de la série, elle a annoncé qu’elle avait changé de cap et que la série reprendrait. pas revenez jusqu’à la fin de la grève de la WGA. Le spectacle de Jennifer Hudson et Le discourstous deux devraient également reprendre le 18 septembre, ont annoncé qu’ils ne reviendraient pas non plus.

Pour démêler ce qui s’est passé ici, il vaut la peine de clarifier les faits : bien que Barrymore soit membre de SAG-AFTRA, son émission (et d’autres similaires) ne fait pas partie du contrat que SAG-AFTRA est en train de conclure. Ainsi, sa simple apparition dans la série ne serait pas en soi une croûte. En fait, en refusant d’apparaître dans l’émission, la chaîne (l’émission est diffusée sur CBS et Paramount+) pourrait techniquement la poursuivre en justice pour avoir refusé de remplir son contrat. (C’est une immense star, et ils ne le feront probablement pas, car ils veulent probablement qu’elle revienne une fois les grèves terminées.)

Cependant, son spectacle est couverts par le contrat WGA. Son plan était de « ne pas avoir d’écrivains », ce qui semble signifier qu’il n’y aurait pas de segments scénarisés et que tout serait improvisé, y compris les interviews. Mais comme le soulignent nos collègues de Vulture, une grande question ici concerne ce que signifie réellement « écrire » – et si faire un spectacle implique de facto une gale. Barrymore semble avoir eu cette idée.

Quoi qu’il en soit, Drew Barrymore n’est pas le seul animateur de talk-show à avoir pensé à revenir à l’antenne. La vueLes deux scénaristes couverts par la WGA ont été en grève, mais l’émission a été diffusée et a donc fait l’objet d’un piquet de grève. Chez HBO, Bill Maher a annoncé le retour de son émission, dans beaucoup moins de brouhaha que Barrymore – peut-être un témoignage de la différence de perception culturelle des deux. Mais la pression semble fonctionner : le 18 septembre, Maher a également annoncé qu’il retarder le retour de son émission jusqu’à ce que la grève soit résolue.

Il y a un précédent à tout cela lors de la grève de 2007-2008, lorsqu’Ellen DeGeneres est revenue à l’antenne le lendemain du début de la grève, affirmant que son monologue avait été improvisé. La société de production de David Letterman a conclu un accord parallèle avec la WGA, qui a permis à son émission et à celle de Craig Ferguson de revenir, tandis que Le spectacle quotidien (animé alors par Jon Stewart) et Le rapport Colbert Ils sont également revenus sans écrivains, leurs hôtes ayant apparemment tout improvisé sur place.

Il est prudent de supposer que la colère particulière dirigée contre Barrymore témoigne de son statut de bien-aimée. En tant que tel, rester hors des ondes est à la fois un acte de solidarité et une tentative de ne pas complètement ruiner sa réputation. Mais ce brouhaha a eu pour effet de ramener les grèves sur le devant de la scène publique, à un moment qui pourrait s’avérer crucial pour les négociations.

Pourquoi l’AMPTP ne donne-t-il pas à chacun ce qu’il veut ?

C’est une excellente question que tout le monde se pose. La manière la plus simple de comprendre cela est encore ce que j’ai répondu lorsque la SAG-AFTRA a rejoint la WGA sur les piquets de grève en juillet : « La réalité est que les studios et les sociétés de production sont de plus en plus intégrés dans de plus grandes entreprises et entreprises technologiques qui sont redevables à actionnaires, et la façon dont ils pensent et parlent des bénéfices et des revenus est différente de celle des personnes qui remportent un salaire.

Depuis, j’ai beaucoup réfléchi à un autre facteur qui pourrait entrer en jeu ici. Il convient de rappeler que l’AMPTP n’est pas un syndicat, comme le sont la WGA et la SAG-AFTRA. Dans un syndicat, les membres agissent en solidarité les uns avec les autres. Mais l’AMPTP est une association d’entreprises directement concurrentes (comme Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix, Apple et bien d’autres studios et sociétés de production), créée dans le but de négocier des contrats avec les syndicats.

Il est important de s’en souvenir, en grande partie parce que ces entreprises ont des modèles économiques très différents. Si vous êtes responsable du cinéma et de la télévision chez Apple, votre entreprise ne représente que la plus petite part d’un énorme gâteau, et personne ne compte sur vous pour maintenir l’entreprise à flot ; c’est à cela que servent les AirPod. Ce que vous réalisez existe en partie pour le prestige (Apple, par exemple, a été le premier streamer à remporter le prix du meilleur film aux Oscars, et ses émissions de télévision comme Ted Lasso ont été acclamés) et en partie comme un supplément amusant que les gens peuvent regarder sur leurs nouveaux gadgets Apple.

Si vous êtes dans un studio plus traditionnel, par exemple Disney, alors même si les films et la télévision ne sont pas votre seulement source de revenus, ils sont la base de tout le reste. Vous devez montrer des bénéfices à vos investisseurs pour les maintenir intéressés, et ce que vous faites est ce que les gens associent le plus étroitement à votre marque.

Si la grève devait se prolonger très longtemps, elle nuirait à la fois aux entreprises de la Silicon Valley et aux studios plus traditionnels. Mais il est clair qui ferait le plus mal. On ne m’a jamais demandé de diriger une entreprise médiatique géante, mais si j’étais à la tête, je ne sais pas, d’Amazon Studios en ce moment, je verrais peut-être une opportunité de nuire à mes concurrents.

Je ne peux pas affirmer que cela se produit réellement, même si la WGA a certainement fait valoir auprès des studios traditionnels qu’ils devraient y réfléchir, et les observateurs ont suggéré que cela pourrait être inévitable. Quoi qu’il en soit, cela n’est guère hors de portée et pourrait expliquer en partie pourquoi il y a tant de messages étranges venant de l’AMPTP : les intérêts au sein de l’organisation sont divisés.

Quand serai-je concerné par la grève ?

Vous avez déjà été touché par les grèves, même si vous ne l’avez peut-être pas remarqué.

Par exemple, les Emmys, initialement prévus pour le 18 septembre, ont été reportés et sont désormais fixés au 15 janvier 2024. Non seulement une remise de prix a besoin d’écrivains, mais les gens se connectent pour regarder des acteurs, à qui il est interdit de promouvoir des œuvres en grève. . La plupart des gens s’attendent à ce que la grève soit terminée d’ici là, mais si ce n’est pas le cas, cela pourrait mettre en danger la cérémonie des Oscars, actuellement fixée au 10 mars.

De même, les dates de sortie de certains films ont été avancées, leurs studios affirmant qu’ils ne pouvaient pas promouvoir correctement les films sans la participation de leurs stars. Le plus grand exemple est peut-être Dunes 2, avec Timothée Chalamet et Zendaya ; le 24 août, Warner Bros. a annoncé que le film serait reporté de sa date de fin 2023 et reporté au 15 mars 2024. De même, Challengers (qui, curieusement, met également en vedette Zendaya aux côtés de Mike Faist et Josh O’Connor) a été retiré de sa place prévue pour la soirée d’ouverture du Festival du film de Venise, car ses stars n’ont pas voulu fouler le tapis rouge pour soutenir le film.

Mais la plupart des films s’accrochent à leurs machines à sous d’origine, du moins pour le moment – ​​et cela inclut tout, du film de Martin Scorsese Tueurs de la Lune des Fleurs (sortie le 20 octobre) à Wonka (sortie le 15 décembre). De plus, même si les festivals d’automne à Venise et à Toronto étaient un peu anémiques, la plupart des stars évitant le tapis rouge, ils n’étaient pas totalement dénués de buzz. A24, par exemple – qui n’est pas membre de l’AMPTP – a réussi à obtenir des dérogations pour ses propres productions, et ses stars sont venues promouvoir les films d’A24. Cela pourrait avoir un effet énorme sur la saison des récompenses si les grèves se poursuivent, car les poignées de main et les panels de post-sélection peuvent grandement contribuer à l’obtention de récompenses.

Et selon toute vraisemblance, vous remarquerez davantage les effets des grèves au cours de la saison télévisée d’automne. Une poignée d’émissions scénarisées déjà tournées (comme L’autre fille noire et L’émission du matin) restent à l’horaire, tandis que d’autres (comme L’anatomie de Grey ou École primaire Abbott) ne reviendra pas pour l’instant. Les talk-shows de fin de soirée ne reviennent pas non plus. Au lieu de cela, il s’agit principalement de jeux télévisés et d’émissions de téléréalité, dont aucun n’est couvert par les contrats que les guildes concluent. Des séries documentaires pourraient également être présentées en première, et certaines émissions sont en préparation, comme la nouvelle saison de histoire d’horreur américaine, pour laquelle la star Kim Kardashian a franchi la ligne de piquetage. (L’arrêt de travail a fini par s’arrêter AHS production, et cette « saison » sera la partie 1 de 2.)

Bien sûr, si vous êtes comme moi, votre régime télé est principalement composé d’émissions que vous savez que vous auriez dû regarder maintenant. Vous pouvez les diffuser à partir d’une application et vous n’avez que très peu d’idées quant à la première de nouvelles émissions, ni même à ce qui est actuellement diffusé. Alors, qui sait si vous verrez la différence – et si les grèves se terminent bientôt, cela pourrait n’être qu’un incident.

Mais si les négociations avec les syndicats et l’AMPTP échouent, les grèves pourraient se poursuivre. Ce contenu va se tarir. Et ce que cela signifie pour Hollywood reste une grande et flagrante question ouverte.