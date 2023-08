Grèves à Hollywood: des écrivains et des studios se réunissent pour discuter de la reprise des pourparlers – National

Alors que la grève des écrivains hollywoodiens approche de la barre des 100 jours, les négociateurs de la Writers Guild of America (WGA) rencontreront vendredi des représentants des grands studios pour la première fois en trois mois pour discuter de la possibilité de reprendre les négociations contractuelles.

Les 11 500 membres de la guilde ont quitté le 2 mai, invoquant une impasse sur les salaires, la diffusion des résidus et d’autres problèmes tels que la mise en place de restrictions à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Mercredi prochain marquera le 100e jour de grève.

Avant la réunion, le comité de négociation de la WGA a publié une déclaration aux membres du syndicat, affirmant qu’il était temps pour les studios d’abandonner les tactiques qu’ils avaient utilisées lors de la précédente grève des scénaristes en 2007-2008, y compris la prétendue diffusion de fausses informations sur l’impact réel de la frapper.

« Nous mettons au défi les studios et l’AMPTP de venir à la réunion qu’ils ont convoquée ce vendredi avec un nouveau playbook », a déclaré la WGA dans un e-mail. « Soyez prêt à conclure un accord équitable et à commencer à réparer les dommages que vos grèves et vos pratiques commerciales ont causés aux travailleurs de cette industrie. »

L’histoire continue sous la publicité





0:24

Des écrivains hollywoodiens en grève s’apprêtent à reprendre les négociations avec les studios après 3 mois



L’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui négocie au nom de Walt Disney DIS.N, Netflix NFLX.O et d’autres sociétés, a qualifié la rhétorique de la WGA de « malheureuse ».

« La discussion de demain avec la WGA consiste à déterminer si nous avons un partenaire de négociation volontaire », a déclaré l’AMPTP dans un communiqué, ajoutant « Notre seul manuel est de remettre les gens au travail ».

Auparavant, le groupe a déclaré avoir offert aux écrivains de généreuses augmentations de rémunération et proposé des améliorations des résidus versés aux écrivains pour la mise à disposition de leurs films et émissions de télévision sur les services de streaming.

L’arrêt de travail a des répercussions sur les fleuristes, les traiteurs, les fournisseurs de costumes et les autres petites entreprises qui soutiennent l’industrie du divertissement. Ces impacts ont été amplifiés, le 14 juillet, lorsque les membres de la Screen Actors Guild se sont mis en grève, après avoir été incapables de parvenir à un accord avec les studios sur un nouveau contrat de trois ans.

L’histoire continue sous la publicité





4:28

Acteurs et écrivains hollywoodiens en grève



L’AMPTP a publié une déclaration, affirmant que les acteurs avaient renoncé à plus d’un milliard de dollars américains d’augmentations de salaires, de cotisations de retraite et de santé et d’augmentations résiduelles.

À la mode maintenant Jennifer Allen, championne bien-aimée de la maternité de substitution, pleurée par des familles, des collègues et des amis

Taylor Swift offre 130 000 $ de bonus aux camionneurs, 75 M $ au total au personnel d’Eras ​​Tour

Les actions jumelles se propagent largement dans l’industrie du divertissement, interrompant la plupart des travaux sur les séries scénarisées pour la saison télévisée d’automne ainsi que la production de films. Les grèves ont également jeté un voile sur l’industrie créative de la Colombie-Britannique, qui est devenue une plaque tournante de la production cinématographique et télévisuelle américaine.

Fox devrait annoncer que les Emmy Awards de la télévision seront reprogrammés en janvier en raison des grèves, a rapporté le Los Angeles Times, citant une personne familière avec les plans.





5:07

L’impact des grèves à Hollywood sur l’industrie cinématographique de l’Alberta



Pendant ce temps, Warner Bros Discovery a averti les investisseurs jeudi que l’incertitude concernant les doubles grèves pourrait retarder la sortie des films et avoir un impact sur sa capacité à produire et à diffuser du contenu.

L’histoire continue sous la publicité

Certains écrivains se sont tournés vers les médias sociaux jeudi pour démontrer leur détermination et leur solidarité avec l’équipe de négociation.

« Cette grève se termine lorsque nous obtenons notre accord cible. PAS avant », a écrit Jorge A. Reyes, écrivain et créateur de la série « Kevin Hill », sur la plateforme de médias sociaux désormais connue sous le nom de X.

« Et ça devrait être LA MEILLEURE AFFAIRE. Nous n’avons pas passé ce temps ou fait tout ce chemin pour obtenir quelque chose de juste. Quelque chose dont je suis sûr que nos vaillants dirigeants sont conscients. Nous sommes derrière vous, aussi solidement que nous l’étions lors de la première journée.