Grève UPS 2023 : 340 000 travailleurs d’UPS pourraient se mettre en grève le 31 juillet. Voici ce que cela signifie.

Lorsque les travailleurs d’UPS se sont mis en grève pour la dernière fois en 1997, le New York Times a rapporté que l’arrêt de travail « avait créé une myriade d’inconvénients, petits et grands, pour les entreprises et les consommateurs à travers le pays » et « largement paralysé » l’entreprise. Cela a duré 15 jours avant que la société de livraison n’accède à de nombreuses revendications du syndicat.

Désormais, les travailleurs d’UPS devraient reprendre la grève à la fin du mois s’ils ne parviennent pas à un accord de contrat syndical. S’ils font grève, les choses pourraient être bien pires cette fois-ci, mettant encore plus de pression sur les entreprises, les consommateurs et UPS. C’est parce que l’économie d’il y a un quart de siècle était entièrement différente de celle d’aujourd’hui – une économie où la livraison de colis est plus importante qu’elle ne l’a jamais été.

« C’était il y a très longtemps et le monde était très différent », a déclaré Gregg Zegras, président de l’unité commerciale mondiale de commerce électronique de la société de technologie d’expédition Pitney Bowes, qui collecte des données sur l’industrie de la livraison de colis. « Tout le monde a fait ses courses dans les magasins. »

Alors que des concurrents comme FedEx et le service postal américain pourraient récupérer certaines des livraisons, les experts ont déclaré que les réseaux logistiques sont trop tendus pour combler bon nombre des lacunes qui seraient créées par une grève d’UPS. Cela signifie des maux de tête et des retards pour de nombreuses personnes qui comptent sur UPS, qui est responsable d’environ un quart de tout le volume de livraison de colis aux États-Unis, selon Pitney Bowes.

« Il n’y a rien de bon qui en découle pour le consommateur. Il n’y a rien de bon qui en découle pour les marchands. Et il n’y a rien de bon qui vient d’autres acteurs de l’industrie », a déclaré Zegras, ajoutant qu’il n’y avait pas assez de capacité parmi les services de livraison de colis restants, y compris Pitney Bowes, pour gérer la demande.

En cas de grève, UPS elle-même risque de perdre des revenus intérieurs pouvant atteindre environ 170 millions de dollars par jour, sur la base des bénéfices du troisième trimestre de l’année dernière.

Le commerce électronique constituait déjà une part croissante des achats des Américains avant 2020, mais il a explosé pendant la pandémie et, bien qu’en baisse par rapport à son apogée, il ne devrait que croître. Le commerce électronique représente environ 20% de toutes les ventes au détail lorsque vous excluez des choses comme l’essence et les véhicules à moteur, selon les données du Bureau of Labor Statistics analysées par Jason Miller, président par intérim du département de gestion de la chaîne d’approvisionnement de l’école de commerce de la Michigan State University, et il est en hausse d’environ 25 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Une autre façon de voir les choses : l’emploi dans le secteur des messageries et des messagers s’élève à 1,1 million, soit le double de ce qu’il était en 1997. UPS emploie environ un tiers de ces travailleurs.

« Nous sommes certainement beaucoup plus dépendants des transporteurs de colis en ce moment que nous ne l’étions dans les années 90 », a déclaré Miller. Il a souligné que la situation ne concerne pas seulement les consommateurs qui reçoivent leurs packages Amazon. Les entreprises dépendent également beaucoup plus des transporteurs comme UPS pour tout leur envoyer, des baskets aux fournitures médicales en passant par les pièces automobiles, et environ 40 % des expéditions UPS sont destinées aux entreprises.

En d’autres termes, une grève chez UPS ne signifie pas seulement des difficultés à acheter des choses en ligne et à recevoir quoi que ce soit, de la nourriture aux fournitures médicales des marchands – vous auriez également des difficultés à acheter des choses dans les magasins.

« Si je devais le mettre sur une échelle avec un n’étant pas du tout perturbateur et sept étant une pure catastrophe économique, c’est probablement un cinq en ce moment », a déclaré Miller à propos d’une grève potentielle. Il estime que les concurrents pourraient récupérer environ 20 % du volume de colis UPS, et ce uniquement parce qu’ils ont conservé les travailleurs alors même que la demande de commerce électronique a chuté par rapport aux sommets pandémiques.

Mais pour les 340 000 travailleurs d’UPS dont le contrat se termine à la fin du mois, une grève pourrait être la seule option pour garantir des avantages supplémentaires à certains des travailleurs les moins bien payés de l’entreprise. Les négociations sur un nouveau contrat se sont effondrées la semaine dernière, chaque partie accusant l’autre; la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente les travailleurs d’UPS dans le plus grand contrat du secteur privé du pays, a déclaré qu’UPS avait présenté une « offre inacceptable aux Teamsters qui ne répondait pas aux besoins des membres ».

UPS a déclaré à Vox dans un communiqué: «Nous sommes fiers de ce que nous avons proposé dans ces négociations, qui offrent des victoires à nos employés. Les Teamsters devraient revenir à la table pour finaliser cet accord. »

Alors que le syndicat et UPS étaient parvenus à des accords sur des questions telles que la suppression d’un système salarial à deux niveaux que le syndicat a déclaré que les travailleurs à temps partiel sous-payés et l’installation de la climatisation dans les véhicules, les parties sont toujours en désaccord sur l’augmentation du coût de la vie et l’augmentation rémunérer les travailleurs à temps partiel.

« Ils se battent pour le petit gars », a déclaré Art Wheaton, directeur des études sur le travail à l’école des relations de travail de l’Université Cornell. « Ce n’est pas seulement, ‘Nous avons toute la force de tous les chauffeurs parce que les Teamsters sont connus pour les camionneurs. » C’est pour ces cartons de déménagement. C’est un peu plus bas sur le totem ou dans la hiérarchie de l’entreprise – ce sont les niveaux inférieurs pour lesquels ils se battent vraiment.

Compte tenu des enjeux, certains analystes de l’entreprise s’attendaient à ce que les négociations se déroulent plus à l’amiable, prédisant un « accord de poignée de main » plus tôt ce mois-ci. D’autres pensent que l’entreprise attendra la dernière minute pour proposer une meilleure offre, plutôt que de risquer une grève.

Si les travailleurs font grève, les experts disent que cela ne durera probablement pas longtemps et UPS pourrait revenir rapidement à la table dans l’espoir de limiter les dommages à ses résultats.

Quelle que soit la résolution des négociations, elles auront probablement de gros impacts sur d’autres entreprises de livraison de colis, y compris Amazon, qui a une opération logistique pour rivaliser avec UPS et mène également ses propres batailles syndicales.

En effet, les Teamsters ont jeté leur dévolu sur la syndicalisation d’Amazon, et certains chauffeurs-livreurs californiens travaillant pour un sous-traitant d’Amazon se sont déjà syndiqués avec les Teamsters. Si les Teamsters obtiennent un bon contrat pour leurs travailleurs dans une entreprise de livraison, cela obligera les concurrents à augmenter également les salaires et les avantages sociaux, de peur de perdre des travailleurs dans un marché de l’embauche serré.

« La meilleure chose qu’ils puissent faire pour aider à organiser Amazon est de gagner gros chez UPS », a déclaré Wheaton de Cornell.