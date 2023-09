Grève! United Auto Workers déclare une grève historique contre les trois constructeurs automobiles de Detroit. | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Anna Liz Nichols La grève de l’UAW commence et le président de l’UAW, Shawn Fain, s’entretient avec les manifestants à l’usine d’assemblage du Michigan, propriété de Ford, à Wayne, dans le Michigan, dans la nuit du 14 septembre 2023.

Les Travailleurs unis de l’automobile (UAW) ont déclaré une grève jeudi à minuit après l’échec des négociations pour un nouveau contrat avec les « trois » constructeurs automobiles de Détroit : Ford, General Motors et Stellantis.

C’est la première fois dans l’histoire du syndicat qu’il se met en grève contre les trois constructeurs automobiles. Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré aux membres présents sur la ligne de piquetage à l’usine d’assemblage du Michigan, propriété de Ford, à Wayne, peu après le début de la grève, que l’objectif n’était jamais de faire grève ; il appartenait aux entreprises de faire ce qu’il fallait à l’égard de leurs travailleurs.

« Il y a une classe de milliardaires et puis il y a le reste d’entre nous. Nous sommes tous censés nous asseoir et prendre les restes et vivre d’un chèque de paie à l’autre et gratter pour nous débrouiller en tant que citoyens de seconde zone », a déclaré Fain. « Il ne s’agit pas seulement de l’UAW. Il s’agit des travailleurs de ce pays. Peu importe ce que vous faites dans ce pays, vous méritez votre juste part des capitaux propres.

Devant une foule de centaines de personnes, Fain a répondu à la question : « Combien de temps dureront les grèves ?

Sa réponse : « Tant qu’il le faudra, un jour de plus que ce que ces entreprises veulent tenir. »

La Maison Blanche a annoncé vendredi matin que le président Joe Biden aborderait la grève plus tard dans la journée.

Le Syndicat uni des travailleurs de l’automobile représente près de 150 000 travailleurs de l’automobile et, après avoir échoué à parvenir à un accord avec les trois principaux constructeurs automobiles, les travailleurs ont débrayé jeudi soir et ont rejoint les lignes de piquetage dans trois usines : l’usine de Ford au Michigan, l’usine de GM à Wentzville dans le Missouri et celle de Stellantis. Usine Jeep à Toledo, Ohio.

L’UAW poursuit son plan « Stand Up Strike » : au lieu que toutes les usines fassent grève ensemble, certaines usines seront informées delève-toi et sors.» L’UAW affirme que cela leur donnera la possibilité d’intensifier la grève et «laissez les entreprises deviner.»

Les travailleurs à qui l’on demande de continuer à travailler sans contrat ont toujours des droits, indique l’UAW dans son rapport. Page de grève deboutet devrait continuer à communiquer avec le syndicat pour obtenir des instructions et des ressources.

En août, 97 % des membres de l’UAW ont voté en faveur d’une grève, Fain déclarant à l’époque : « Les Trois Grands ont fait sauter la banque pendant que nous nous brisions le dos. … Les membres de notre syndicat en ont visiblement assez de vivre d’un salaire à l’autre tandis que l’élite patronale et la classe des milliardaires continuent de se comporter comme des bandits.»

Le syndicat a demandé pour des semaines de travail de 32 heures, ainsi qu’une augmentation de salaire d’environ 40 % sur quatre ans et des améliorations des avantages sociaux comme les retraites et davantage de congés payés.

Beaucoup sur la ligne de piquetage de Ford disent qu’ils ont donné à l’entreprise des décennies de leur temps et ont travaillé, parfois, 80 heures par semaine pour aider à faire fonctionner les choses et à faire gagner plus d’argent aux dirigeants milliardaires alors que la richesse ne leur est pas parvenue.

Le syndicat ne sera pas le premier à bouger, a déclaré Marie Felice de Westland après 27 ans de fidélité à Ford. Elle dit qu’après tout ce que les travailleurs ont sacrifié, du sang, de la sueur et des larmes, c’est une gifle de devoir faire grève.

« Être là-dedans au lieu d’être avec ma famille. Mes enfants ont manqué beaucoup de temps avec moi », a déclaré Felice. « Nous sacrifions beaucoup de temps avec nos familles. Je veux dire, je dois travailler 70 heures par semaine pour mener une vie raisonnablement normale et confortable.

Avant la grève Ford a publié une déclaration affirmant que si l’entreprise acceptait la dernière contre-proposition de l’UAW, cela « ferait plus que doubler les coûts de main-d’œuvre actuels de Ford liés à l’UAW, qui sont déjà nettement plus élevés que les coûts de main-d’œuvre de Tesla, Toyota et d’autres constructeurs automobiles étrangers aux États-Unis qui utilisent des matériaux non utilisés ». -travailleurs syndiqués.»

Stellantis a déclaré dans un communiqué qu’elle était « extrêmement déçue par le refus de la direction de l’UAW de s’engager de manière responsable pour parvenir à un accord équitable dans le meilleur intérêt de nos employés, de leurs familles et de nos clients. Nous avons immédiatement mis la Société en mode d’urgence et prendrons toutes les décisions structurelles appropriées pour protéger nos opérations nord-américaines et la Société.

Et GM a publié une déclaration dans laquelle il se dit « déçu par les actions des dirigeants de l’UAW, malgré le paquet économique sans précédent que GM a proposé, y compris des augmentations de salaires historiques et des engagements en matière de fabrication. Nous continuerons de négocier de bonne foi avec le syndicat pour parvenir à un accord le plus rapidement possible dans l’intérêt des membres de notre équipe, de nos clients, de nos fournisseurs et des communautés à travers les États-Unis. En attendant, notre priorité est la sécurité de notre main-d’œuvre.

Sur la ligne de piquetage de Ford, Fain a déclaré que les entreprises avaient « honte » de ne pas traiter équitablement leurs travailleurs, alors qu’elles réalisent d’énormes bénéfices.

Selon la tendance à gauche Institut de politique économique, les bénéfices de Ford, General Motors et Stellantis ont augmenté de 92 % entre 2013 et 2022, totalisant 250 milliards de dollars. Les prévisions pour 2023 tablent sur plus de 32 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires. La rémunération des PDG des Detroit Three a bondi de 40 % au cours de la même période et les sociétés ont versé près de 66 milliards de dollars en dividendes aux actionnaires et en rachats d’actions.

Hass Beydoun, employé de l’usine, se dit heureux de faire grève, simplement reconnaissant que les dirigeants syndicaux n’acceptent pas l’absence de négociations, mais cela le rend triste que les choses en arrivent là.

« Nous nous défendons », a déclaré Beydoun, qui a travaillé pour Ford pendant 28 ans. « Nous avons enfin un président qui se bat pour nos droits, pour le petit peuple. … Nous leur avons tout donné.

L’impact de la grève ne sera pas réservé uniquement aux constructeurs automobiles et aux travailleurs et aura probablement un impact généralisé sur l’économie. Le Michigan, où l’industrie automobile nationale est née il y a plus d’un siècle, est confronté à la plus forte crise économique.

Une analyse Selon l’Université du Michigan, même une grève d’une semaine pourrait entraîner la perte de 28 000 emplois dans tout l’État.

La dernière fois que les travailleurs de l’automobile de l’UAW ont fait grève en 2019, 50 000 travailleurs de GM ont débrayé pendant six semainesqui a coûté 3,6 milliards de dollars à GM, selon Reuters.

Plus tôt jeudi, la gouverneure Gretchen Whitmer a exprimé l’espoir que le syndicat et les Big Three pourraient continuer à discuter et éventuellement parvenir à une résolution.

Lors du Salon international de l’auto de l’Amérique du Nord (NAIAS) à Détroit, Whitmer a répondu à une question sur les efforts du gouvernement fédéral et de l’État pour aider à conclure un accord. en disant : « Je pense que nous faisons tous de notre mieux pour maintenir les deux parties à la table jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. »

Fain a déclaré plus tôt jeudi que les trois constructeurs automobiles avaient fait des progrèsproposant des augmentations de salaire d’environ 20 % sur une période d’environ quatre ans, mais elles étaient encore loin de répondre aux « priorités clés ».

Lauren Scaglione, de Chelsea, espère que la grève fonctionnera et que les constructeurs automobiles cèderont aux revendications du syndicat. Elle travaille à l’usine depuis trois ans et affirme que la grève se prépare depuis longtemps.

« Nous effectuons beaucoup de travail physique, c’est une usine d’assemblage. C’est du lourd, a déclaré Scaglione. « J’ai l’impression que la plupart d’entre nous survivent et ne vivent pas. Les salaires, la dégradation de nos corps au travail, ça ne suffit pas.»

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

