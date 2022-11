Grève scolaire en Ontario : le projet de loi adopté rend les actions syndicales illégales

L’Ontario a adopté une loi imposant un contrat de quatre ans aux travailleurs de soutien à l’éducation et rendant illégale une grève planifiée par des dizaines de milliers de travailleurs de l’éducation vendredi.

Le projet de loi 28, ou la loi sur le maintien des étudiants en classe, utilise la clause nonobstant pour imposer un contrat aux travailleurs tout en rendant illégale toute action professionnelle. Le projet de loi a été déposé lundi et adopté jeudi après-midi.

“Une fois qu’un projet de loi a reçu la sanction royale, il devient loi et entre en vigueur ce jour-là, à moins que la loi n’en dispose autrement”, a déclaré à CP24.com le représentant du ministre de l’Éducation Stephen Lecce. « Il peut prévoir qu’il entre en vigueur à la date prévue par la loi ou à une date fixée par décret du gouverneur en conseil.

La médiation a échoué entre les travailleurs de soutien à l’éducation et le gouvernement de l’Ontario plus tôt dans la journée, aucune des parties ne parvenant à s’entendre.

“Cet après-midi, nous avons été informés que la médiation était terminée”, a déclaré le comité de négociation du syndicat. « Il est clair que ce gouvernement n’a jamais eu l’intention de négocier. Le temps et les efforts qu’ils ont consacrés au projet de loi 28, qui supprime les droits garantis par la Charte aux travailleurs de l’éducation, auraient dû être consacrés à un accord qui aurait respecté les travailleurs et garanti que les services dont les étudiants ont désespérément besoin sont garantis.

Quelques minutes après que le comité de négociation a publié sa déclaration, Lecce a déclaré lors d’une conférence de presse que la province avait fait un “effort de bonne foi”, mais que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) n’a pas bougé et a retiré sa menace de grève.

« Pour le bien des deux millions d’élèves de l’Ontario, pour garder les salles de classe ouvertes, le SCFP ne nous a laissé d’autre choix que d’adopter la Loi sur le maintien (des élèves) en classe », a-t-il déclaré.

Le syndicat a déclaré que malgré la législation, ses membres prendront part à une grève à l’échelle de la province « jusqu’à nouvel ordre », à compter de vendredi.

Cependant, Lecce a déclaré que “s’ils continuent, ce sera illégal”.

Une partie de ces outils comprend de lourdes amendes pour ceux qui défient le projet de loi 28, y compris des amendes allant jusqu’à 4 000 $ pour les personnes qui font grève et 500 000 $ pour les syndicats qui les organisent.

“Nous utiliserons tous les outils disponibles pour envoyer un message clair et sans ambiguïté : les écoles doivent être ouvertes et il y a une responsabilité pour avoir enfreint la loi”, a déclaré Lecce.

Le syndicat a déclaré qu’il lutterait contre les amendes et, si nécessaire, les paierait pour les membres en grève.

« Nous donnons des instructions claires à nos membres », a déclaré Candace Rennick, secrétaire-trésorière nationale du SCFP. «Si vous êtes condamné à une amende sur la ligne de piquetage, vous signalez cette amende à votre président et vous en informez le syndicat et nous vous fournirons des instructions supplémentaires. Nous sommes en train de chercher un soutien juridique à ce sujet.

« Si le gouvernement de l’Ontario veut encombrer le système de justice avec des amendes de 4 000 $ par membre et par jour, alors je dis qu’il faut le faire.

RUPTURE DES POURPARLERS

Le projet de loi 28 impose un contrat de quatre ans à plus de 55 000 travailleurs de soutien à l’éducation, dont des concierges, des éducateurs de la petite enfance, des aides-enseignants et du personnel administratif. Une partie de ce contrat comprend une augmentation de salaire annuelle de 2,5 % pour les personnes gagnant moins de 43 000 $ par année et une augmentation de 1,5 % pour tous les autres employés.

Le SCFP réclame une augmentation de 11,7 %, ce qui équivaut à environ 3,25 $ de plus de l’heure dans l’ensemble.

Le syndicat a déclaré avoir fait des “mouvements significatifs” avec sa proposition dans le but de parvenir à un accord. Jeudi, ils ont confirmé que leur dernière offre était d’environ la moitié de ce qui avait été initialement proposé, ce qui représenterait une augmentation de salaire d’environ 6 %.

« Ce gouvernement cherchait à trouver un marché au rabais mais ne respectait pas les étudiants, qui ne respectait pas les travailleurs, qui ne respectait pas les familles. Ils vont donc légiférer », a déclaré Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP.

«Ce qui se passe aujourd’hui est un projet de loi. Ce n’est pas un accord », a-t-elle ajouté. “Un accord est quelque chose que deux parties concluent collectivement et acceptent. Ce que c’est, c’est une tactique d’intimidation.

Un couloir vide à l’école secondaire McGee de Vancouver, le 5 septembre 2014. LA PRESSE CANADIENNE/Jonathan Hayward

Le gouvernement de l’Ontario, pour sa part, a déclaré qu’à moins que la menace de grève – qui est une tactique de négociation couramment utilisée – ne soit annulée, il n’accepterait aucune autre proposition.

Ce fait semble être confirmé aujourd’hui par Lecce jeudi.

« Depuis le début, nous espérions parvenir à une entente qui soit bonne pour les étudiants, qui soit bonne pour les parents, bonne pour les travailleurs et les contribuables de cette province. Mais le SCFP n’a pas bougé. Ils ont refusé de retirer une grève de la table.

Les représentants du SCFP ont semblé visiblement bouleversés et frustrés lorsqu’ils ont parlé aux journalistes jeudi après-midi, après l’échec des négociations. Ils ont indiqué que leur grève pourrait se poursuivre indéfiniment jusqu’à ce qu’un accord soit conclu ou que leurs membres en décident autrement.

Le président du SCFP-Ontario, Fred Hahn, a déclaré que l’utilisation par le gouvernement de la clause dérogatoire est une « approche nucléaire de la négociation collective ».

“Ils ne savent pas ce qu’ils ont commencé ici.”

Des groupes syndicaux et de défense des droits civils ont déclaré que l’utilisation par l’Ontario de la clause dérogatoire est « dangereuse » et « draconienne ».

Le premier ministre Doug Ford a déjà utilisé l’article 33 de la Charte pour adopter un projet de loi limitant la publicité électorale de tiers et a menacé de l’utiliser en 2018 pour réduire la taille du conseil municipal de Toronto.

Mercredi soir, le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu avec Ford et a déclaré qu’il était «mal et inapproprié» de sa part d’utiliser la clause nonobstant.

Avec des fichiers de La Presse canadienne