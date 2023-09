Grève SAG-AFTRA et WGA 2023 : actualités et mises à jour

La plus longue grève de l’histoire d’Hollywood touche peut-être enfin à sa fin.

Après près de cinq mois d’arrêt de travail, la WGA (Writers Guild of America) et l’AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) ont annoncé qu’un accord de principe avait été conclu.

Toutefois, l’accord n’inclut pas la SAG-AFTRA (la Screen Actors Guild et la Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio), dont les scénaristes restent en grève.

Ce que veulent la SAG-AFTRA et la WGA sont similaires, largement motivés par la technologie et les changements dans la distribution. Avec moins de travail sur chaque travail en raison de la durée plus courte des saisons télévisées et des écarts plus grands entre les emplois, il est plus difficile pour les acteurs et les écrivains de gagner leur vie de manière stable. La rémunération n’a pas suivi le rythme du changement ni celui des revenus de l’entreprise et de la rémunération des dirigeants, et les guildes demandent une augmentation.

Le rôle de l’IA à Hollywood suscite également une inquiétude imminente. Ce n’est pas seulement une idée technologique à la mode. Il s’agit d’une menace pour les moyens de subsistance des acteurs et des écrivains en activité, et qui pourrait en fin de compte constituer un problème bien plus important que ce que tout le monde pourrait imaginer.

Les longues grèves ont eu de profondes conséquences économiques. En août, les grèves avaient coûté à l’économie californienne environ 3 milliards de dollars. Cela a également des conséquences importantes pour les milliers de travailleurs et d’entreprises qui dépendent de l’industrie du divertissement. Même si la grève prend fin, la production télévisuelle et cinématographique ne reviendra pas à la « normale » de si tôt.

Suivez Vox pour plus de détails sur les préparatifs des grèves des écrivains et les dernières nouvelles au fur et à mesure que cette histoire se développe.