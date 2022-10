Grève palestinienne à Jérusalem-Est suite à des descentes de police

JERUSALEM – Les magasins et entreprises palestiniens de Jérusalem-Est ont fermé mercredi pour protester contre les raids de la police israélienne dans la région qui ont provoqué de violents affrontements entre la police et les manifestants palestiniens.

La police a passé au peigne fin Shuafat, un camp de réfugiés palestiniens à la périphérie de Jérusalem, à la recherche du suspect, installant des points de contrôle et déployant des groupes d’officiers armés pour interroger les habitants. La forte présence policière a déclenché d’intenses affrontements avec la jeunesse locale. Les points de contrôle ont obstrué les points d’entrée et de sortie de la zone, perturbant la vie quotidienne des habitants.

La grève générale a été déclenchée pour protester contre la répression. Les écoles et les magasins ont fermé dans Jérusalem-Est, y compris dans la vieille ville, dont les magasins colorés destinés aux touristes et aux habitants sont généralement en effervescence.

« Faire preuve de solidarité avec Shuafat signifie plus qu’un revenu quotidien », a déclaré Anan Sabah, un boucher de la vieille ville. « Le camp est fermé et encerclé depuis des jours. Nous sommes fermés pour dire que c’est une punition collective.

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens sont à leur comble, en particulier à Jérusalem, où des milliers de fidèles juifs affluent vers la ville brûlante pour marquer la semaine de fête de Souccot.

Les tensions sont alimentées par des raids nocturnes de plusieurs mois menés par l’armée israélienne en Cisjordanie occupée, qui ont commencé après une série d’attaques contre des Israéliens au début de cette année. Plus de 100 Palestiniens ont été tués dans les violences, faisant de cette année la plus meurtrière depuis 2015. La plupart des personnes tuées étaient des militants, selon Israël, mais certains jeunes locaux protestant contre les raids ainsi que des civils ont également été tués dans les violences.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait fermé certaines routes menant à l’intérieur et à l’extérieur de la ville et mis en place des barrages routiers dans sa recherche des hommes armés. Malgré les tensions, il a déclaré qu’il autoriserait et escorterait toujours les fidèles juifs pour visiter un sanctuaire juif à Naplouse qui a été un foyer de violence.