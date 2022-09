L’industrie ferroviaire a conclu un accord avec les travailleurs assouplissant sa tristement célèbre politique d’assiduité

La grève des chemins de fer qui menaçait de fermer le trafic de marchandises à travers les États-Unis a été temporairement évitée, a annoncé jeudi le président américain Joe Biden. Un projet d’accord entre l’industrie et les représentants syndicaux conclu après 20 heures de négociations sera envoyé aux travailleurs pour ratification après plusieurs semaines »rafraîchir” période.

“Ces cheminots bénéficieront d’un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail et d’une tranquillité d’esprit face à leurs frais de santé : tous durement gagnés“, s’est vanté Biden, ajoutant que leurs employeurs”sera en mesure de retenir et de recruter plus de travailleurs pour une industrie qui continuera à faire partie de l’épine dorsale de l’économie américaine pour les décennies à venir.”

Les travailleurs syndiqués recevront une augmentation de salaire de 24% sur la période de cinq ans de 2020 à 2024 et un paiement rétroactif pour les deux années qui se sont déjà écoulées selon les termes provisoires de l’accord. Les chemins de fer ont également accepté d’autoriser des jours de congé non payés pour les rendez-vous chez le médecin et d’autres urgences qui avaient auparavant des répercussions disciplinaires majeures.

LIRE LA SUITE: Les plans de grève des chemins de fer américains menacent de nouvelles perturbations commerciales

Ce “brutalLa politique d’assiduité, qui exigeait que les travailleurs soient de garde 90% du temps, était au cœur du différend, et les syndicats récalcitrants avaient clairement fait savoir mercredi qu’ils n’accepteraient aucun accord sans concessions sur la question. Les détails de l’accord de participation n’ont cependant pas encore été rendus publics.

Si les 115 000 travailleurs de l’industrie avaient quitté le travail à minuit comme ils avaient menacé de le faire si l’industrie ne tenait pas compte de leurs demandes, cela aurait été la première grève des cheminots en trois décennies, et une grève particulièrement dévastatrice compte tenu de l’inflation en cours. et les crises de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis. Le fret ferroviaire transporte 40 % du fret du pays et, selon certaines estimations, une grève des chemins de fer aurait coûté au pays 2 milliards de dollars par jour. La grève aurait également perturbé le transporteur de passagers Amtrak, qui a fermé de manière préventive ses lignes longue distance mercredi parce qu’elles utilisaient des voies détenues et exploitées par les transporteurs de fret.